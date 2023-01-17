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Проклятые номера в футболе: «девятка» в «Челси», «семерка» в «МЮ», «десятка» в «Локо» — Роналду, Лукаку, Гризманн, Оуэн

Проклятые номера в футболе. Каких цифр на майке стоит остерегаться
Полина Куимова
«Проклятые» номера в футболе. Они существуют!
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В разных клубах они разные.

Сразу в нескольких футбольных клубах есть «проклятые» номера – это когда после кого-то очень успешного другие футболисты, выбирающие себе ту же самую цифру, неизменно проваливаются.

Исходя из прагматичной логики, понятно, что номер никак не влияет на качество выступления футболиста: он либо хорош, либо плох по ряду других причин. Но если верить в магию чисел и в то, что все совпадения неслучайны, найти закономерности можно легко. Самое интересное, что «несчастливых» номеров не так много – в основном это №9 и №7, которые берут нападающие.

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№9 в «Челси»

«Большого спроса на девятый номер не было, – как-то говорил бывший тренер «Челси» Томас Тухель. – Игроки иногда хотят поменять номер, но, что удивительно, никто не хочет именно «девятку». Все, кто дольше меня в клубе, говорят: «А, знаете, у него была «девятка», и он не забил, и у него была «девятка», и он тоже не забил». Никто не хочет прикасаться к девятому номеру».

У этого номера длинный список владельцев – Пьер-Эмерик Обамеянг стал 17-м со времён создания АПЛ. Но проклятие начало действовать не сразу. Джанлука Виалли, который играл под девятым номером с 1996 по 1999 год, стал легендой клуба, взяв с «Челси» Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и Кубок обладателей кубков. Джимми Флойд Хассельбайнк, выступавший за лондонский клуб с 2000-го по 2004-й, в 136 матчах забил 70 мячей, дважды став лучшим бомбардиром команды в сезоне.

А вот дальше — провал за провалом.

Матея Кежман в 24 матчах забил четыре мяча, после чего его продали в «Атлетико» почти за ту же сумму, что и купили – £ 5,3 млн. После его ухода новой «девяткой» стал Эрнан Креспо: аргентинский нападающий переходил в «Челси» в статусе большой звезды, поэтому за него клуб заплатил аж £ 16,8 млн. Но ничего выдающегося он показать не смог, поэтому спустя всего сезон был отдан в аренду в «Милан». Чему сам был очень рад: «Вообще, мне не понравилось жить в Англии, именно поэтому я решил уйти из «Челси», и предложение «Милана» оказалось очень кстати. В Англии я потерял свое имя, свой имидж. Теперь же снова счастлив тренироваться дважды в день. Здесь я как дома».

Освободившийся после ухода Креспо номер перешёл к Халиду Булахрузу, который вообще был центральным защитником. Статистика не впечатляет: 23 матча, пять жёлтых карточек и одна красная. В 2007-м клуб подписал полузащитника из «Рединга» Стива Сидвелла, который тоже ничем не запомнился и ушёл спустя сезон. Номер взял новичок Франко Ди Санто – молодой аргентинский нападающий за год сыграл всего в восьми матчах и в итоге ушёл без единого гола на счету.

После Ди Санто «девятка» была свободна до января 2011 года – пока не пришёл Фернандо Торрес. Испанец должен был снять проклятие с этого номера, но в итоге его трансфер стал одним из самых провальных в истории «Челси». Клуб заплатил за Торреса огромные по тем временам £ 50 млн, но вместо триумфа увидел лишь постепенный спад: несмотря на памятный гол в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов, про время Торреса в «Челси» болельщики чаще вспоминают с сожалением.

После ухода Торреса никто не носил «девятку» в «Челси» целый сезон. Потом в аренду из «Монако» пришёл Радамель Фалькао и стал ещё одним подтверждением, что проклятие «девятки», кажется, всё-таки существует: он так и не смог пробиться в состав, и клуб по итогам сезона не стал активировать опцию выкупа.

Какое-то время «девятку» снова никто не брал, пока в 2017-м не пришёл Альваро Мората. Испанец подписал контракт на пять лет, но уже через 18 месяцев ушёл в аренду, а вернувшись, взял уже другой номер (29-й). Пока Мораты не было, «девятку» успели занять: сначала под ней выходил на поле Гонсало Игуаин, чьи полгода в «Челси» нельзя назвать удачными, а после её взял Тэмми Абрахам. Воспитанник «Челси» смог на какое-то время прервать неудачную серию, но, когда место главного тренера занял Томас Тухель, Абрахам резко сдал и в 2021-м уехал в «Рому».

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Следом «девятку» взял Ромелу Лукаку, который однозначно вошёл в топ самых неудачных трансферов «Челси». Обамеянг, играющий под этим номером сейчас, тоже не сильно впечатляет.

Проклятье №9 в «Челси»

Проклятье №9 в «Челси»

№7 в «Манчестер Юнайтед»

«Семёрка» долгое время была легендарной в «МЮ»: Джордж Бест, Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона и Криштиану Роналду – мощный набор игроков, которые оставили огромный след в истории клуба. Но после ухода Криша из команды в 2011 году этот номер стал несчастливым – под ним играли шестеро футболистов, и никто особо не преуспел.

Майкл Оуэн, который перешёл в «МЮ» сразу после ухода Роналду, за три сезона провёл всего 31 матч и забил пять мячей. После него «семёрку» взял Антонио Валенсия, который тоже не впечатлил своими выступлениями – один гол за 31 игру. В 2013 году он сменил номер на 25-й ­– сказал, что на удачу.

Настоящим разочарованием под №7 стал Анхель Ди Мария. Его купили у «Реала» за рекордные для 2014-го £ 59,7 млн – BBC даже посчитал, что это на £ 14,7 млн дороже, чем траты на трансферы «Бёрнли» за 132-летнюю историю клуба. Болельщики и клуб были в восторге от сделки: в «МЮ» пришла суперзвезда. Но всё в итоге сложилось ужасно – Ди Мария провалился. Он просто не смог адаптироваться к жизни в Манчестере, плюс его там ещё и ограбили, что тоже повлияло на психологическое состояние игрока. Анхель нуждался в поддержке одноклубников и тренера, но не получил её — и в итоге решил уйти.

Следом «семёрку» взял Мемфис Депай, купленный у ПСВ за £ 25 млн. За 33 матча он забил всего два мяча. Спустя два сезона Депай покинул клуб, а позднее признался: «В «МЮ» я и близко не показал, на что способен. Я искал оправдания, чтобы объяснить свой провал. Прятался за фактом, что это мое первое приключение за границей, что мне нужно адаптироваться к высокому уровню Премьер-лиги, перекладывал вину на ван Гала и Моуринью. Но даже тогда мог выступить лучше. Теперь я понял, что могу винить только себя, а не кого-то ещё».

Следующей «семёркой» стал Алексис Санчес. Статистика похожая: 32 матча, три мяча – и очередное разочарование в большом трансфере. Разрушил проклятие Эдинсон Кавани: за один сезон под седьмым номером он забил 10 мячей в 26 матчах АПЛ. Кавани отдал «семёрку» вернувшемуся на «Олд Траффорд» Роналду – и тут круг замкнулся: Криштиану был последним, кто хорошо выступал под этим номером до Кавани, и он же стал первым, на ком проклятие перестало работать.

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Следующим номер может получить Алехандро Гарначо, который стал главной молодой звездой этого сезона в «МЮ», но Эрика тен Хага, по сообщениям британских СМИ, попросили не торопиться с передачей легендарной «семёрки» после ухода Роналду.

Проклятье №7 в «Манчестер Юнайтед»

Проклятье №7 в «Манчестер Юнайтед»

№9 в «Милане»

Проклятие «девятки» в «Милане» началось после того, как команду покинул Филиппо Индзаги в 2012-м: сразу после этого номер взял Алешандре Пато, бразильский талант, который к тому времени был уже настолько измучен травмами, что его возможности постепенно пошли на спад. Совпадение или закономерность, но после того, как он летом 2012-го сменил свой номер на «девятку», ему не удалось забить ни одного мяча. В итоге Пато вернулся в Бразилию – перешёл в «Коринтианс».

Алессандро Матри, приехавший в «Милан» из «Ювентуса» в августе 2013 года, забил всего один гол в 15 матчах лиги и в январе следующего года отправился в аренду в «Фиорентину», откуда так и не вернулся. В следующем сезоне два игрока носили девятый номер: сначала Фернандо Торрес, потом Маттиа Дестро – на двоих они забили всего четыре гола в Серии А. Лучше дела обстояли у Луиса Адриано, игравшего под «девяткой» в течение сезона (четыре мяча в 26 матчах), и Джанлуки Лападулы, к которому спустя год перешёл этот номер (восемь мячей в 27 матчах). А после — опять спад: Андре Силва за сезон забил всего два гола в 24 играх. Игуаин, который на полгода приехал в аренду и отмахивался от разговоров о проклятии, за пять месяцев в Серии А забил всего шесть голов.

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После приехал Пёнтек: забив девять голов в Серии А во второй половине сезона-2018/2019, он взял себе девятый номер. И перестал забивать! В первой половине сезона-2019/2020 форвард сборной Польши забил всего четыре гола за «Милан» и в январе был продан «Герте».

Потом пришёл Оливье Жиру, на котором проклятье может остановиться: в 44 матчах в Серии А он забил уже 16 мячей.

Проклятье №9 в «Милане»

Проклятье №9 в «Милане»

№7 в «Барселоне»

Давид Вилья был успешен под седьмым номером, а вот те, кто выбирал семёрку после него, намного удачнее выступали с другими цифрами на спине: Педро – под №17, Филиппе Коутиньо – под №14. Арда Туран был самой несчастливой «семёркой» «Барсы» за последние годы: за пять лет у него всего 36 матчей, пять мячей и одна аренда в Турцию.

Антуан Гризманн после первого сезона поменял номер, и его карьера в «Барселоне» медленно, но верно пошла на спад. Будь иначе – он бы не вернулся в «Атлетико».

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Летом 2021-го «семёрку» взял Усман Дембеле и в первый же сезон забил всего один мяч в 21 игре Ла Лиги. Почти половину матчей чемпионата форвард пропустил из-за травмы. В нынешнем розыгрыше у него пять мячей в 16 играх.

Проклятье №7 в «Барселоне»

Проклятье №7 в «Барселоне»

№10 в «Локомотиве»

После Дмитрия Лоськова, который и сам стал легендой клуба, и сделал десятый номер в «Локо» легендарным, никто из его «наследников» не впечатлил.

В 2008-м, после первого ухода Лоськова, 10-й номер взял Давид Муджири, чем вызвал гнев фанатов. Грузинский полузащитник не понимал, почему это происходит, и просил с пониманием отнестись к его решению и верить в него. Но его история в «Локо» вышла недолгой и неудачной: Муджири пропустил много матчей из-за травмы и в конце концов был выставлен из клуба за нарушение дисциплины.

После этого «десятку» снова носил вернувшийся Лоськов, а в 2017-м номер и вовсе закрепили за ним – чтобы Дмитрий мог провести прощальный матч.

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В 2021-м «Локо» арендовал полузащитника Фаустино Анджорина, но единственное, чем он запомнился, это гол в ворота «Марселя» в Лиге Европы. В РПЛ англичанин принял участие всего в семи матчах, а потом сломал плюсневую кость и надолго выбыл. «Локо» в итоге принял решение не выкупать футболиста у «Челси», а потом и вовсе досрочно расторг арендное соглашение, объяснив это лимитом на легионеров и невозможностью в полной мере рассчитывать на игрока.

Проклятье №10 в «Локомотиве»

Проклятье №10 в «Локомотиве»

Летом прошлого года «десятку» взял Вильсон Изидор, и его результаты ухудшились: в 13 матчах – всего два мяча, хотя сезоном ранее было семь голов в 11 играх. Последнее время ходят разговоры, что Изидор может покинуть «Локо» – якобы нападающий интересен ПАОКу, а также клубам из Германии и Португалии.

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