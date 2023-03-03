«Это того стоило, несмотря на сильную боль». Как Роналдо совершал паломничество

Испания – одна из самых набожных стран мира. Здесь трепетно относятся к духовным традициям, и это касается абсолютно всех сфер жизни. В том числе и футбола. Если команда побеждает, то болельщики считают, что, помимо усилий футболистов, ей помогли ещё и высшие силы. Неудивительно, что великие победы сопровождаются проявлениями благодарности – наиболее популярным в Испании является паломничество по пути Святого Иакова.

В апреле 2004 года главный тренер «Депортиво» (Ла-Корунья) Хавьер Ирурета пообещал проползти путь Святого Иакова на коленях в случае победы над «Миланом» и выхода в полуфинал Лиги чемпионов. Галисийцы сенсационно разбили команду Анчелотти и Шевченко со счётом 4:0, сотворив главную сенсацию сезона. Спустя два месяца Ирурета и его помощники по тренерскому штабу отправились в путь и за три дня преодолели 80 км.

Похожее приключение летом 2022 года пережил знаменитый бразильский форвард, экс-игрок «Реала» и «Барселоны», а нынче владелец «Вальядолида» Роналдо. Раскрываем подробности этих путешествий, а также других связанных с футболом паломничеств Камино-де-Сантьяго.

Потрясающая победа «Депортиво» над «Миланом» и паломничество к мощам Иакова

Величие камбэка «Депортиво» в противостоянии с «Миланом» заключается в том, что с момента образования Лиги чемпионов в 1992 году галисийцы стали первой командой, отыгравшей в плей-офф разницу в три мяча (на «Сан-Сиро» миланцы выиграли 4:1). После обещания Ируреты преодолеть знаменитый путь к мощам брата Христа и одного из его 12 апостолов Святого Иакова, захороненных в Сантьяго-де-Компостеле, близкий друг тренера в шутку подарил Ирурете пару голубых наколенников. Он, в отличие от большинства поклонников «Депортиво», не верил в возможность великой победы.

«Депортиво» установил рекорд Лиги чемпионов в матче с «Миланом» Фото: Phil Cole/Getty Images

Команда Ируреты не случайно носила прозвище СуперДепор – на тот момент в Европе не было более гремучей банды, чей искренний футбол приводил как к сокрушительным поражениям, так и матчам, которые можно пересматривать вечно. За три года до чуда в матче с «Миланом» галисийцы влетели в первом тайме «ПСЖ» 0:3, а после перерыва собрались и выиграли 4:3! Поэтому фанаты «Депортиво» верили в команду во главе с выдающимся диспетчером Валероном, убойным форвардом Пандиани, несгибаемым капитаном Франом и технарём Джалминьей.

В полуфинале «Депортиво» ни разу за два матча не вскрыл оборону «Порту» Моуринью и попрощался с мечтой выиграть турнир. 56-летний Ирурета по окончании сезона выполнил обещание – отправился в путешествие вместе с помощниками и преодолел его пешком (на коленях всё же не решился) за три дня. «Мы поблагодарили апостола за то, что он помог нам одолеть «Милан». Наверное, надо было принести ему символический дар, например, клубный шарфик, но мы забыли об этом», – шутил тренер, для которого путь Камино-де-Сантьяго стал вторым в жизни. Впервые он преодолел его после того, как привёл «Депортиво» к выигрышу чемпионата Испании – 1999/2000.

Президент «Депора» Аугусто Лендойро стал как создателем великой команды, так и её палачом. При нём клуб ушёл в минус на € 156 млн и через пару сезонов понизился в классе. Команда ещё несколько раз возвращалась в сильнейший дивизион, но закрепиться там не смогла. В нынешнем сезоне «Депортиво» борется за право выйти в Сегунду со второй командой «Реала». Возможно, в мае у нынешнего тренера Оскара Кано появится повод для паломничества.

Роналдо преодолел 200 км Камино-де-Сантьяго на электровелосипеде

Маршрут Камино-де-Сантьяго известен с давних времён – его прославляют в книгах, фильмах и стихотворениях. Считается, что во время пути паломники очищаются духовно, постигают всю глубину своего внутреннего мира, приобщаются к местной культуре и наслаждаются потрясающей природой Испании. Путешественникам советуют проходить примерно по 25 км ежедневно, чтобы успеть дойти до населённого пункта, где можно переночевать и перекусить. Прежде чем пуститься в путь, необходимо приобрести паспорта паломника стоимостью € 5–7 – без этого документа путников не заселят в хостел и откажут в продаже еды.

Роналдо перед отправлением в длительное путешествие Фото: twitter.com/TribunaVa

Согласно легенде, Святой Иаков был похоронен на горе Либредон, и в 813 году гробницу с его мощами обнаружил монах-отшельник. На этом месте впоследствии возник город Сантьяго-де-Компостела, а апостол стал покровителем Испании – с тех пор католики со всей Европы проходят сотни километров «дорогой Иакова». Святое путешествие в Сантьяго совершили в разное время английский король Эдуард I, король Иерусалима Жан де Бриенн, Франциск Ассизский, папа Иоанн Павел II, а также известный бразильский писатель Пауло Коэльо. О Камино-де-Сантьяго упоминается в двух его книгах – «Дневник мага» и «Алхимик».

В 1987 году ЮНЕСКО присвоила Камино-де-Сантьяго статус объекта Всемирного наследия, а Совет Европы определил его как Европейский культурный маршрут. «На протяжении многих веков паломники открывают для себя новые традиции, языки и образ жизни. Маршруты Камино-де-Сантьяго являются символом, отражающим почти тысячелетнюю европейскую историю и служащим образцом культурного сотрудничества для всей Европы», – говорится в послании Совета Европы. Ежегодно путь Камино-де-Сантьяго преодолевают порядка 400 тысяч паломников.

В прошлом году путь к мощам Святого Иакова проделал знаменитый бразильский нападающий Роналдо. Двукратный чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» так обрадовался выходу принадлежащего ему «Вальядолида» в Примеру, что решил преодолеть расстояние в 200 км. Правда, пешком тучному бразильцу оказалось это не под силу, поэтому Феномен покорил дистанцию на электровелосипеде. 200 километров он преодолел в четыре этапа – по 50 км за день.

«Невероятный опыт. Это того стоило, несмотря на сильную боль, в том числе и в заднице. Во время путешествия я отключил телефон и обдумал тысячи вещей. Потрясающие ощущения!» – ликовал Роналдо, компанию которому составили его возлюбленная Селина Локс, гид, а также физиотерапевт.

Британский болельщик влюбился в «Понферрадину» и переехал в Испанию

Паломничество Камино-де-Сантьяго вдохновляет и меняет жизни не только известных футболистов, но и болельщиков. В 2012 году 31-летний житель Ньюкасла Крис Пиджон отправился к мощам Святого Иакова из французского города Сен-Жан-Пье-дю-Пор. Путь в Компостелу занял у него почти три недели, а предпоследнюю остановку британец осуществил в Понферраде и заглянул на матч местной «Понферрадины».

Фанат «Понферрадины» Крис Пиджон с дочерьми Фото: twitter.com/nufcpidge

«В своей жизни я видел много матчей и стадионов, но тот вечер… Атмосфера на домашней арене «Понферрадины» произвела на меня настолько неизгладимое впечатление, что я влюбился в этот клуб с первого взгляда. Люди получают разный духовный опыт во время путешествия Камино-де-Сантьяго. Похоже, мой заключался в том, чтобы навсегда подарить своё сердце этому клубу», – признался футбольный болельщик BBC Sport.

Визит Криса совпал с решающим матчем «Понферрадины» с «Реалом Хаен» за право выхода в Сегунду, который его команда выиграла со счётом 3:2. Счастливый Пиджон отложил на день путешествие и праздновал повышение в классе вместе с ликующей толпой. Местные жители оценили его поддержку и попросили выступить на балконе городской ратуши. После возвращения домой Крис продал дом и переехал вместе с женой и маленькой дочерью в Понферраду. «Я совершенно одержим! – признался фанат. – В какой-то момент у меня возникла идея учредить музей «Понферрадины». С помощью других болельщиков я собрал около 3000 экспонатов».

В сезоне-2014/2015 Пиджон посетил все игры команды на велосипеде, намотав дистанцию в 19 тысяч километров. В Испании у отчаянного болельщика родился ещё один ребёнок. «Я был в Сантандере, когда у жены начались схватки, поэтому мне пришлось мчаться обратно, чтобы присутствовать на родах дочери… Когда я говорю знакомым, что переехал в Испанию, они спрашивают: «За солнцем и морем?» Нет, там холодно и горно. Там есть пара рек и замок тамплиеров XII века, сказочное место. Я вижу красоту в каждом уголке. Я люблю прогулки в горах, встречи с паломниками, которые будут проходить через город. Я обожаю это место, людей, тепло, еду», – ликовал Крис.

Так сложилось, что путь Камино-де-Сантьяго – олицетворение всей жизни. Со спусками и подъёмами, покорением самых неожиданных вершин, разочарованиями и способностью находить радость в самых простых вещах. Но главное – это умение познать настоящую любовь: к людям, природе, футболу.