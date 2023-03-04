«Спартак» убил интригу в первом же матче после возвращения РПЛ? Он в этом не виноват

РПЛ вернулась! Накануне 18-й тур открыли «Факел» и «Химки», а в первом субботнем матче сошлись «Спартак» и «Урал». Учитывая форму команд в первой части сезона, можно было рассчитывать на интересный сюжет. Так и получилось.

Гильермо Абаскаль, как это часто бывает, удивил с составом. В отсутствие дисквалифицированного Георгия Джикии место в центре обороны получил Алексис Дуарте, для которого этот матч стал первым официальным в России. Рядом с ним вышел Никита Чернов, а слева играл Даниил Хлусевич, поскольку на правый фланг Абаскаль поставил Даниила Денисова. В атаке же у «Спартака» вышли Квинси Промес, Михаил Игнатов и Шамар Николсон.

Игра на первых минутах была медленная и проходила практически без моментов. У «Спартака» ситуация усугубилась вынужденной заменой: Чернов, как казалось, в безобидном эпизоде получил травму. Пришлось уже на 15-й минуте выпускать Павла Маслова. Его связка с Дуарте смотрелась максимально экспериментально.

Первый голевой момент «Спартак» создал только на 18-й минуте. Получилось провести быструю атаку и в своём стиле раскатать перед штрафной. В итоге Промес должен был забивать, но Илья Помазун справился.

Ответ «Урала» наступил на 24-й минуте и сразу привёл к пенальти. После быстрой атаки с левого фланга прошёл прострел, и Дуарте откровенно завалил Алексея Каштанова. Арбитр Виталий Мешков сначала не увидел фола, но после включения VAR исправился. Рай Влут переиграл Александра Селихова — 0:1.

«Урал» в первом тайме практически не создавал моментов, но зато здорово мешал «Спартаку». Футболисты гостей вовремя выдёргивались на перехваты, поднимались выше для прессинга и всячески усложняли жизнь сопернику. «Спартак» на этом фоне испытывал серьёзные проблемы в атаке и добился очередного шанса лишь на 43-й минуте. Правда, на этот раз помешал не «Урал», а Мешков, который увидел сомнительную игру рукой у Игнатова и поспешил дать свисток ещё до удара.

И всё же без гола «Спартак» в первом тайме не остался. На четвёртой компенсированной минуте Данил Пруцев выкатил под удар Руслану Литвинову, тот пробил, а Мингиян Бевеев неудачно подставил голову и замкнул под перекладину. 1:1!

Одним из самых ярких моментов в первой половине второго тайма стал выход Селихова. Вратарь выскочил на перехват, но далеко отпустил мяч и был вынужден бежать дальше, чтобы не дать сопернику забить. Итог: жёсткий подкат в центре поля и свисток. Правда, жёлтую карточку Мешков решил не показывать.

А за полчаса до конца матча Абаскаль перешёл к заменам. Александр Соболев и Томаш Тавареш вышли вместо Николсона и Хлусевича. Уход первого был ожидаем, а вот замена Хлусевича удивила — куда более предсказуемо смотрелся уход Денисова. «Спартак» ещё до этого момента стал лучше двигаться, так что у «Урала» прибавилось проблем.

«Спартак», несмотря на преимущество, никак не мог забить. Зато отличился «Урал», и этот момент очень похож на эпизод с пенальти в первом тайме. На этот раз прошёл прострел справа (Тавареш не накрыл), а Маслов не сориентировался и не выбил на угловой. В итоге Эрик Бикфалви опередил Денисова — 1:2.

На 74-й минуте Абаскаль снова прибегнул к заменам, и результат пришёл сразу. На поле вышли Антон Зиньковский и Кристофер Мартинс. Первый заработал и разыграл штрафной, второй отдал ассист пяткой на Литвинова. Красивая комбинация и дубль Руслана. 2:2!

А на 86-й минуте «Спартак» должен был выйти вперёд. И даже сделал это, но помешал Мешков. Арбитр, как и в моменте с Игнатовым в первом тайме, поспешил со свистком и отнял гол у Соболева. Арбитр посчитал, что Мартинс сфолил на Помазуне, однако на повторе было видно, что вратарь столкнулся со своим партнёром. VAR включился, но ничего не смог поделать из-за раннего свистка.

Концовка получилась жаркой. «Спартак» старался давить, но в итоге чуть не доигрался до поражения. Александру Юшину оставалось только переиграть Селихова, однако вратарь спас. Ничья.

Ожидания от матча оправдались — сильный «Спартак» и сильный «Урал» Гончаренко выдали яркую игру. Но скандала из-за судейства теперь не избежать. К Мешкову не было бы вопросов, если бы дело ограничилось свистком в моменте с Игнатовым, однако арбитр повторил ошибку во втором тайме. И, возможно, повлиял на чемпионскую гонку. У «Зенита» теперь отличный шанс оторваться от главного преследователя.