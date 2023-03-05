Аномальный матч в РПЛ. «Динамо» отомстило за Кубок вопреки всему

РПЛ не даёт заскучать. После огненной субботы «Динамо» и «Крылья Советов» открыли воскресный игровой день. У матча был интересный контекст: всего несколько дней назад команды встретились в Кубке России, причём тоже в Москве. Та игра закончилась ничьей и проходом самарцев в следующий раунд (дома они победили). Так что «Динамо» нужно было отвечать.

Славиша Йоканович сделал два изменения по сравнению с кубковым матчем: вместо Константина Тюкавина и Сабы Сазонова вышли Фёдор Смолов и Николас Маричал. У Игоря Осинькина команда изменилась сильнее. Например, в составе «Крыльев» не было Владимира Писарского (решили не рисковать здоровьем) и Александра Солдатенкова.

Начался матч не так бодро, как несколько дней назад. Моментов практически не было. Лишь после 15-й минуты включились «Крылья»: сначала забил Амар Рахманович, но гол отменили из-за офсайда, а затем самарцы выбегали два в одного, однако Владислав Шитов не исполнил пас.

«Динамо» долгое время вообще не могло ничем ответить. Шансы у команды Йокановича появлялись только после ошибок соперника. И тут способствовала связка Романа Евгеньева и Ильи Гапонова. Особенно отличался первый — на 23-й минуте при высоком прессинге решил сыграть пяткой и чуть не «привёз» гол.

После момента с Евгеньевым «Динамо» приободрилось, но ненадолго. Команда не была похожа на себя, играла слишком пассивно и действовала недостаточно креативно. А после получаса игры добавилась новая проблема — «поплыл» Антон Шунин. Вратарь «Динамо» принял два спорных решения подряд, после чего его ошибка привела к голу. Шунин неудачно вышел на мяч, и забил Бенхамин Гарре. Вратаря спасла игра рукой со стороны соперника, которую усмотрели арбитры VAR. Интересно, что главный судья Иван Сиденков к монитору не отправился и положился на коллег.

В концовке первого тайма Йокановичу пришлось приблизить состав к кубковому варианту. Маричал получил травму, и на поле вышел Сазонов. А в перерыве случилась новая замена: вместо Александра Кутицкого появился Матиас Норманн.

На второй тайм «Динамо» вышло заряженным, но конвертировать энергию в гол не получилось. А вскоре и «Крылья» адаптировались к игре. Примерно за полчаса до конца главные тренеры показали, что ничейный результат не устраивает никого. Йоканович отправил вперёд Тюкавина, причём не вместо, а в пару к Смолову. А Осинькин всё же рискнул и выпустил Писарского.

Вскоре стало понятно, что с заменой больше угадал Йоканович. Пока Писарский вынужденно бегал без мяча на своей половине поля, «Динамо» устроило навал. Оставшийся на поле Смолов даже отплатил за доверие голом, но арбитры отменили и этот мяч. Вины Фёдора в этом не было — Сазонов в прыжке заехал рукой по лицу Максиму Витюгову.

А окончательно правота Йокановича подтвердилась в добавленное время. Забил Тюкавин, причём на этот раз всё было чисто. Шестой гол Константина в этом сезоне РПЛ!

Времени на ответный гол у «Крыльев» практически не осталось, да и «Динамо» не дало подобраться к своим воротам. Победа команды Йокановича в аномальном матче, который, как казалось из-за отменённых голов, был обречён на нулевую ничью!

«Динамо» хоть и отомстило за противостояние в Кубке России, но сделало это вопреки всему. Команда показала блёклую игру, которую пришлось с огромным трудом корректировать заменами. «Крылья» же смотрелись более чем достойно и при большем везении вполне могли рассчитывать как минимум на ничью. Плохая новость в том, что в следующем туре самарцам будет не легче — придётся ехать в Москву к ЦСКА.