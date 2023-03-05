ЦСКА против бывшей команды Федотова! У «Динамо» шанс на реванш после Кубка. LIVE тура РПЛ

Друзья, всем привет! У РПЛ получилось огненное возвращение. Сегодня, 5 марта, в нашем чемпионате завершается 18-й тур.
Первыми сыграют «Динамо» и «Крылья Советов». Несколько дней назад эти команды встретились в Кубке России, причём тоже в Москве. Та игра завершилась ничьей в пользу самарцев, которые пробились в следующий раунд. Теперь у динамовцев будет шанс на реванш. Начало — в 14:00 мск.
В следующем матче сыграют «Краснодар» и «Торпедо». Перед командой Андрея Талалаева стоит невыполнимая задача — сохранить место в РПЛ. Брать очки нужно срочно, но будет тяжело. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
А вечером состоится главный матч дня. В 19:30 начнут играть «Сочи» и ЦСКА. Победит ли Владимир Федотов свою бывшую команду? Скоро узнаем!
«Чемпионат» традиционно проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня. Оставайтесь с нами!
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