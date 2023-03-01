Дикая концовка матча в Кубке России! «Динамо» не заслужило полуфинала

«Крылья» по делу прошли дальше, хотя должны были заканчивать игру гораздо раньше.

В Кубке России определились все участники полуфинала верхней сетки! Последнюю путёвку в следующий раунд предстояло разыграть «Динамо» и «Крыльям Советов». В первом матче самарцы дома победили со счётом 2:1, так что в Москве были все шансы увидеть яркую игру.

«Динамо» нужно было отыгрываться, и первый настоящий голевой момент пришёл на пятой минуте. После красивого розыгрыша на правом фланге Арсен Захарян прострелил в центр, а Константин Тюкавин пробил в одно касание. Но на пути мяча оказался защитник.

Первый момент «Динамо» открыл портал в яркий футбол. «Крылья» сразу же ответили мощным розыгрышем штрафного, после которого Амар Рахманович замкнул подачу головой в падении. Игорю Лещуку пришлось тащить. А потом «Динамо» сразу же ответило: Захарян отыгрался с Тюкавиным и выкатил Даниилу Фомину. Тот вышел один на один, но Иван Ломаев выскочил из ворот и спас.

В целом первый тайм был вполне зрелищным. У «Динамо» ближе к середине тайма был продолжительный период, когда практически каждая атака заканчивалась опасным моментом. «Крылья» при этом тоже не запирались и старались отвечать. Получались достаточно острые контратаки.

А на 29-й минуте «Крылья» заработали пенальти. Техничный Бенхамин Гарре прокинул мяч между ног Муми Нгамалё, тот выставил руку, и Павел Кукуян указал на «точку». Владимир Писарский взял долгий разбег и по-пижонски семенил к мячу, но всё же забил. Причём гол получился обидным для Лещука, который почти отбил удар.

«Динамо» по-прежнему нужны были голы, поэтому команда продолжила переть вперёд. Ближе всего к успеху хозяева были, когда Захарян попал в штангу из-за пределов штрафной. А вот в концовке тайма у «Динамо» что-то сломалось. Команда Славиши Йокановича выглядела откровенно беспомощно, пока «Крылья» владели мячом и красиво выходили из-под прессинга.

Йокановича никак не мог устраивать ход игры, поэтому менять состав он начал уже в перерыве. На поле появились Даниил Лесовой и Лука Гагнидзе. Оба свежих футболиста сразу стали активничать: Лесовой тащил мяч вперёд и использовал дриблинг, а Гагнидзе пахал в центре поля. Правда, с моментами у «Динамо» было туго. В отличие от «Крыльев», которые неплохо контратаковали.

«Динамо» — «Крылья Советов» — 1:1 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На 70-й минуте у «Крыльев» возник момент, который мог стать судьбоносным. Писарскому выкатили под удар, но лучший бомбардир РПЛ запорол супершанс. При счёте 2:0 самарцам точно было бы спокойнее за результат, однако вместо этого наступила расплата за упущенный момент. На 75-й минуте после подачи со штрафного мяч отскочил к Ярославу Гладышеву, а тот в одно касание вонзил с левой ноги. 1:1!

Разумеется, гол «Динамо» гарантировал жаркую концовку. Так и получилось! Причём у «Крыльев» оставалась прежняя проблема — реализация. Как минимум забивать должен был только-только вышедший на замену Владислав Шитов. Вместо этого «Динамо» сохраняло шансы на спасение до последних секунд.

Прямо перед финальным свистком «Динамо» заработало угловой, и в штрафную прибежал Лещук. Забить не получилось, зато мы чуть не увидели гол со своей половины поля. Гленн Бейл, несмотря на борьбу с соперником, пробил так, что мяч прокатился прямо рядом со штангой. Обидно!

«Крылья», хоть и должны были заканчивать игру раньше, заслуженно добыли нужный результат и теперь сыграют в полуфинале верхней сетки Кубка России, куда уже вышли «Спартак», ЦСКА и «Урал». А «Динамо» будет пробиваться к трофею через нижнюю сетку, где плотность сильных команд не ниже. Смотрите сами: «Зенит», «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и другие. Так что будет интересно.