«Реал» — не самый «королевский» клуб Испании? Почему на это звание претендует «Бетис»

Болельщики привыкли ассоциировать словосочетание «королевский клуб» с мадридским «Реалом». Однако у севильского «Бетиса» также присутствует богатая история, связанная с королевской семьёй. За команду болела бабушка действующего короля Филиппа VI – Мария де лас Мерседес Бурбон-Сицилийская.

Любовь принцессы к «Бетису»

Мария – дочь принца Карлоса Бурбон-Сицилийского. Она начала болеть за «Бетис» после переезда семьи из Мадрида в Севилью. Мария часто посещала стадион и болела за команду, но была вынуждена покинуть Испанию во время гражданской войны 1936-1939 годов. Принцесса отправилась во Францию, а затем перебралась в Португалию, однако и там не забывала о «Бетисе». Клуб приехал на встречу с лиссабонским «Спортингом», а Мария пригласила футболистов в гости.

В 1976 году, после смерти Франциско Франко, в Испании вновь установилась монархия, а Мерседес вернулась в Севилью. Королём стал её сын – Хуан Карлос I, а Мария продолжила посещать матчи «Бетиса». В 1982-м с ней случилась ужасная история: королевская особа сломала бедро, а через три года – левую бедренную кость. Мерседес оказалась прикована к инвалидному креслу на всю оставшуюся жизнь, но даже в таком положении присутствовала на матчах «Бетиса».

«Бетис» и королевская семья Испании Фото: Gianni Ferrari/Cover/Getty Images

В 1995 году Марии вручили золотой значок команды на домашнем стадионе – «Бенито Вильямарин». Графиня сначала должна была покинуть матч в перерыве, но осталась до самого конца встречи с «Компостелой», а «Бетис» победил 1:0. Мария скончалась от сердечного приступа в 2000 году в королевской резиденции Ла-Марета на острове Лансароте, где королевская семья оставалась на новогодние праздники.

Действующий король вручал «Бетису» Кубок Испании

В 2017 году в любви к «Бетису» призналась четвёртая претендентка на испанский королевский трон – инфанта Елена. Примечательно, что она вышла замуж именно в Севилье – из-за особых чувств её бабушки к этому городу. «Я часть «Бетиса» – мне это передалось по наследству», – отметила Елена. Нынешний король Испании Филипп VI умалчивает про клубную принадлежность, однако в 2020 году он связал себя в инфополе с «Бетисом», подписав мяч болельщика клуба. «Я не очень привык подписывать мячи», — отметил Филипп VI. Фанат «Бетиса» позже сообщил, что мяч займёт почётное место в клубном музее. Также король лично вручал капитану команды Хоакину трофей Кубка Испании, выигранный в финале 2022 года у «Валенсии».

«Бетис» с Кубком Испании Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Откуда взялось название «Реал Бетис»?

На испанском языке слово «реал» значит «королевский». Это почётный титул, присваиваемый клубам, получившим королевское покровительство. Клуб, желающий получить одобрение короля, должен обратиться к монарху. Если монарх одобрит, то в названии команды появится слово «Реал», а поверх логотипа будет нарисована корона.

Клубу из Севильи присвоил почётное звание в 1914 году король Альфонсо XIII. «Бетис» в текущем имени клуба происходит от латинского названия реки Гвадалквивир — Baetis, являющейся основной речной магистралью Андалусии. Древнеримская провинция, располагавшаяся на территории сегодняшней Андалусии, носила название Бетика. В полном названии клуба на испанском есть ещё одно слово — «Balompie». Это неологизм, возникший в результате перевода на испанский язык английского слова «football».

История основания клуба

Официальной датой основания «Бетиса» считается 12 сентября 1907 года, но есть и другие варианты — 1910 и 1914 годы. Также существует история об образовании «Бетиса» в результате раскола «Севильи». В 1905 году по инициативе местных властей было решено создать футбольный клуб, которому сразу же дали название города — Sevilla Football Club. Желающих выступать за команду было много (Андалусия является крупнейшим регионом Испании как по территории, так и по численности населения), поэтому руководство решило отбирать игроков из определённой категории, а именно — из представителей высшего сословия. Подобная политика вызвала негодование в обществе.

ФК «Севилья» Фото: ФК «Севилья»

Спустя два года студенты политехнического колледжа Севильи создали свой отдельный клуб, в противовес существовавшему, и дали ему название — Sevilla Balompie. Чуть позже к ним присоединились некоторые руководители «Севильи», недовольные политикой отбора игроков. Таким образом, в 1907 году в Севилье уже было два футбольных клуба — Sevilla Football Club и Sevilla Balompie. В 1910 году создали ещё один клуб — Betis Football Club, названный как раз в честь реки Гвадалквивир. В 1914-м Sevilla Balompie и Betis Football Club слились и образовался Betis Balompie. И именно в том году король Альфонсо XIII присвоил клубу «королевскую» приставку.