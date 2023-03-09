«Унион» и «Юнион» вновь встретятся в ЛЕ. Почему на русском команды называют по-разному?

В 1/8 Лиги Европы образовалась интересная пара – немецкий «Унион» сыграет против бельгийского «Юниона». Два «союза» встречаются уже не в первый раз. Дважды – в этом розыгрыше Лиге Европы.

История «Униона» (Берлин)

История клуба берёт своё начало в 1906 году: тогда в районе Обершёневайде, который в то время был пригородом Берлина, были три разные команды, члены которых примерно одновременно осознали, что поодиночке попросту не выживут. 17 июня они встретились в ресторане «Großkopf» на Луизенштрассе, где решили, что появится объединённый клуб – Olympia Oberschöneweide («Олимпия Обершёневайде»). В первые годы своего существования команда несколько раз меняла название, потому что постоянно с кем-то объединялась всё по тем же финансовым причинам. Впервые Union появился в названии в 1909-м – тогда клуб назвали Sport Club Union 06 Oberschöneweide.

После Второй мировой войны все существовавшие тогда клубы были либо распущены, либо переименованы, поэтому «Унион» снова получил новое название – Sportgemeinschaft Oberschöneweide. В 1948 году командам разрешили восстановить свои первоначальные названия, и клуб снова добавил Union – так появился Sportgemeinschaft Union Oberschöneweide. Нынешнее имя берлинский клуб получил 20 января 1966 года.

История «Юниона» (Брюссель)

Клуб был создан в 1897 году группой друзей, старшему из которых не было ещё и 20. В то время футбол в стране стоял больше за английскими экспатриантами, поэтому было удивительно, что команду собрали подростки из окрестностей коммуны Сен-Жиля. В то время там были только ратуша и огромный пустырь, который часто использовали для того, чтобы погонять мяч. Команду назвали просто: «Юнион Сен-Жиль» – союз друзей из одного района.

Парням первое время не хватало человеческих и финансовых ресурсов, но в беде их не оставили: «Расинг», который тогда доминировал, взял молодую команду под опеку – выдал им майки и экипировку. Из-за этого первые цвета «Юниона» были чёрно-белыми, и только спустя год в качестве традиционных цветов было выбрано сочетание жёлтого и синего – в цветах муниципалитета. С тех пор у клуба они не менялись – как и название.

«Унион» и «Юнион» вновь встретятся в ЛЕ Фото: Isosport/MB Media/Getty Images

Почему в переводе на русский названия звучат по-разному?

Тут всё просто. В оригинале оба названия пишутся одинаково, переводятся тоже – союз. Но вот русская транслитерация отличается всего на одну букву просто потому, что одно название немецкое, другое – французское. Буква U читается по-разному: во французском языке это звук [ю], в немецком – [у].