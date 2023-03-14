Справится ли «Спартак» с Гончаренко? Главный матч дня в Кубке России! LIVE

Всем привет, друзья! 14 марта состоятся очередные матчи розыгрыша Кубка России.

В 17:30 мск обновлённый «Локомотив» сыграет на выезде с «Акроном», который представляет Первую лигу. Победитель этого матча получит путёвку в следующий раунд нижней сетки турнира, а проигравший покинет Кубок России.

В 20:00 «Спартак» встретится в Москве с «Уралом». Это полуфинал верхней сетки, и здесь победитель определится по итогу двух матчей. Первый как раз состоится в столице. Чуть больше недели назад команды уже играли на домашнем стадионе «Спартака», и тогда встреча завершилась боевой ничьей — 2:2. Как будет на этот раз?

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