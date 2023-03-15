Нереальная минута в ЛЧ! «Интер» отскочил после штанги и перекладины в добавленное время

«Интер» прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов. Итальянцам очень повезло в Португалии!

«Порту» должен был отыграть поражение со счётом 0:1 в Милане, оставшись без своих лидеров – полузащитника Отавиу, дисквалифицированного за удаление в первом матче, и защитника Пепе. 40-летний центрбек почему-то выбыл в последний момент. В результате перестановок в составе правый фланг защиты закрывал другой Пепе – бразильский вингер «драконов». «Интер» мог бы использовать нехватку оборонительных навыков у этого игрока, и рывки вперёд Федерико Димарко действительно превращались бы в проблему для хозяев. Но постоянного давления со стороны «нерадзурри» на зону Пепе не было.

Результат матча в Италии позволял «Интеру» играть в удобной тактической манере. Команда Симоне Индзаги отдала мяч сопернику (70% владения у «Порту»), терпела и делала ставку на контрвыпады с участием дуэта нападающих Лаутаро Мартинес – Эдин Джеко. Выжидая на своей половине поля, «Интер» успешно перекрывал центр и полуфланги. Контроль мяча не приносил большой выгоды «драконам», перепасовка хозяев просто съедала у них же самих время. В середине первого тайма «нерадзурри» организовали опаснейшую контратаку три в два, но Джеко, не забивающий уже два месяца, пробил не здорово.

В общем, почти до самого перерыва ничего интересного не происходило. Эмоций было много, а содержание страдало. Тем не менее в концовке «Порту» взвинтил скорости, и у ворот Андре Онана стало горячо. Хороший момент создал кроссом Пепе, которого окрылила возможность полететь вперёд к чужой штрафной. Вот только с точностью у португальцев тоже были проблемы: из шести их ударов лишь два пришлись в створ, тогда как у итальянцев – четыре из четырёх.

И всё-таки хозяевам требовалось больше идей, чтобы все их усилия в атаке материализовались в забитый мяч. После перерыва команда Сержиу Консейсау ещё активнее задействовала фланги, прежде всего Пепе. Он, конечно, не впервые играл крайнего защитника и в этой роли получал больше пространства. Однажды нестандартное решение бразильца едва не подарило гол «Порту». Пепе не поехал вперёд «по рельсам», а неожиданно сместился в центр и вдруг сделал заброс за спины защитникам с левой ноги. Вингер Вендерсон Галено чуть-чуть не дотянулся до мяча.

«Интер» настолько увлёкся обороной, что фактически отказался от контригры. Гости не стеснялись потягивать время. Джеко и вовсе умудрился получить жёлтую карточку, убегая к чужим воротам – за удар рукой по лицу Пепе (бразилец отработал в этот вечер за себя и за отсутствовавшего тёзку, совершив около 100 касаний мяча). Джеко так возмущался справедливым решением судьи, словно у него забитый мяч отняли. И тут же Индзаги убрал боснийца с поля. Только на последние 20 минут вышел автор победного гола в первом матче Ромелу Лукаку.

Если бы вручалась антипремия за скучнейший матч плей-офф Лиги чемпионов, то эта встреча в Порту, несомненно, претендовала бы на неё с большими шансами на победу. «Драконы», даже рискуя в концовке, играли довольно просто – защитники «Интера» читали все эпизоды. Команда Индзаги сушила игру и, в общем-то, комфортно себя чувствовала даже без контратак. Хотя Лукаку однажды смог организовать момент для Мартинеса, но всё тот же Пепе помешал состояться голу «нерадзурри». И только на пятой минуте компенсированного времени «Порту» зажёг огонь. В одной атаке португальцы попали в штангу и перекладину!

Сейв голкипера Андре Онана, от чьих рук мяч отлетел в стойку, будет ещё долго сниться пробившему по воротам Мехди Тареми и болельщикам «Порту».