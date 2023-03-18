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УЕФА пригласил женскую сборную России на турнир в Бангладеш с флагом и гимном, сборная U16, бан

Сборная России сыграет с флагом и гимном впервые за год. Объясняем, как это возможно
Ульяна Лукьянченко
Почему УЕФА пригласил сборную России
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УЕФА пригласил женскую юниорскую сборную на международный турнир.

Женская сборная России отправится на чемпионат U17, организованный SAFF, Федерацией футбола Южной Азии. Девушки будут представлять УЕФА и сыграют под национальным флагом. Рассказываем подробности.

Товарищеский турнир в Бангладеш пройдёт с 20 по 28 марта. Официальное название — чемпионат Федерации футбола Южной Азии в рамках программы UEFA Assist. Соперниками россиянок станут ещё четыре команды, представляющие Индию, Бангладеш, Непал и Бутан. Как рассказала главный тренер сборной девушек U16 и бывшая футболистка Елена Медведь, сборную России на этот турнир пригласил именно УЕФА.

«Стоит отметить, что эти соревнования в Бангладеш носят неофициальный статус. Они как первая проба для юных игроков, благодаря которой футболистки могут попробовать свои силы в таком «репетиционном» турнире перед тем, как принимать участие в официальных соревнованиях для более старших сборных. В Дакке мы сыграем под флагом и гимном нашей страны», — отметила Елена Медведь в разговоре с «Чемпионатом».

Елена Медведь, главный тренер женской сборной U16

Елена Медведь, главный тренер женской сборной U16

Фото: Владимир Песня/РФС

Подобные активности входят в проект UEFA Assist, который был запущен в 2017 году. Это программа развития футбола, в которой УЕФА делится опытом с другими ассоциациями. Включая хорошо знакомую нам Азиатскую футбольную конфедерацию, а также страны, входящие в КОНКАКАФ, КАФ, КОНМЕБОЛ и ОФК (Новая Зеландия и острова южной части Тихого океана). В основном в рамках этого проекта УЕФА оказывает финансовую помощь в проведении молодёжных и юношеских турниров, также ассоциация приглашает туда разные европейские сборные.

Эти турниры проводятся ежегодно, раньше сборная России участвовала в таких активностях, когда они проходили на территории европейских стран, а сейчас впервые отправится на чемпионат в Азию. Один из последних таких турниров развития, в которых играла сборная России, проходил в Португалии. UEFA Assist также поддержит юношеский футбольный турнир в Волгограде в мае этого года. Сборные России (как мужская, так и женская 2007 года рождения) примут в нём участие, а до этого сыграют с зарубежными командами на сборах.

Сам УЕФА отмечает, что лишь помогает проводить турнир в Бангладеш, но не является его организатором. Шведское издание SVT Sport обратилось в ассоциацию, чтобы узнать о допуске сборной России, и получило следующий ответ: эти товарищеские юниорские развивающие турниры не проводятся под эгидой УЕФА, поэтому нынешняя дисквалификация российских команд в данном случае не действует. Также Россия имеет право участвовать в тренировочных турнирах. В то же время SAFF и ФИФА не ответили на вопрос издания.

Футбольный турнир в Бангладеш

Футбольный турнир в Бангладеш

Фото: bff.com.bd

УЕФА пригласил женскую сборную России U16 на международные соревнования спустя год бана, который был введён 28 февраля 2022 года. Сборная U16 — это команда, которая «поставляет кадры» для юниорской сборной России и последующих команд. Нынешний состав — в основном 2008 года рождения. Футболистки получают практику в Юношеской футбольной лиге. Костяк сборной составляют игроки «Уфы», «Чертаново», «Локомотива», «Зенита» и других команд. В прошлом году сборной удалось сыграть лишь на домашних сборах, они провели три матча (с командой «Лидер» из Санкт-Петербурга и юношеским составом ФК «Тамбов»), статистика ровная — одна победа, одно поражение, одна ничья.

На предстоящем турнире в Бангладеш сборная рассчитывает взять первое место. Все матчи пройдут в один круг, победит сборная, набравшая наибольшее количество очков.

«Соперники хорошие, готовимся к каждой встрече с полной ответственностью. Каждый участник турнира разный, футбол в этих странах развивается тоже по-разному. Но то, что нам будет непросто — это точно, — отметила Елена Медведь. — В феврале мы провели сбор в Турции, могу сказать, что команда находится в хорошей форме. Кроме того, игроки активно готовятся в своих клубах. Мы уделяем внимание каждому этапу подготовки. В нашем возрасте важно всё».

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