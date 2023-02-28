Женские сборные ведут войну с федерациями. Топ-игроки бойкотируют чемпионат мира

Франция осталась без капитана и лучших нападающих, Испании пришлось искать замену 15 игрокам, а Канада пытается вернуть бюджеты.

На прошлой неделе определились последние участники женского ЧМ-2023, который пройдёт с августа по сентябрь в Австралии и Новой Зеландии. Через стыки выход на первенство планеты оформили Португалия, Панама и Гаити. Остальные сборные сыграли в товарищеских турнирах, сразу после которых начались сенсации.

Капитан сборной Франции и «Лиона» Венди Ренар объявила, что приостанавливает свою карьеру в национальной команде.

«Я защищала сине-бело-красные цвета в 142 матчах со страстью, уважением, самоотверженностью и профессионализмом. Я люблю Францию больше всего на свете. Я совсем не идеальна, но больше не могу поддерживать нынешнюю систему, далёкую от высокого уровня. Это печальный, но необходимый день, чтобы сохранить свой рассудок», — написала 32-летняя футболистка на своей странице в социальной сети.

Венди Ренар Фото: Alex Pantling/Getty Images

Заявление Ренар поддержала её одноклубница, обладательница «Золотого мяча» Ада Хегерберг, которая также однажды приостанавливала свою карьеру в сборной в знак протеста против футбольной федерации и пропустила чемпионат мира 2019 года. Норвежка вернулась в сборную накануне Евро-2022.

Через несколько часов после заявления Ренар об уходе из сборной Франции так же поступили 24-летняя нападающая Мари-Антуанетт Катото, которая восстанавливается после травмы крестообразных связок, и 27-летняя Кадидьяту Дьяни. Они сказали, что не вернутся в сборную, пока не будут сделаны «необходимые изменения».

Коринн Дьякр возглавляет сборную Франции с 2017 года, а прошлым летом тогдашний руководитель Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре продлил её соглашение до Олимпийских игр в Париже – 2024. Конфликт между игроками и тренером длится с ЧМ-2019, когда француженки провалили домашний ЧМ, вылетев в 1/4 финала. На тот турнир Дьякр не заявила лучшего бомбардира чемпионата Франции – как раз Мари-Антуанетт Катото. А накануне Евро-2022 Дьякр исключила из состава футболистку «Лиона» (лучшего игрока финала Лиги чемпионов) Амандин Анри — из-за личного конфликта. Ранее Дьякр возглавляла мужскую команду «Клермона».

В 2020 году голкипер «ПСЖ» Сара Буадди сделала публичное заявление об уходе из сборной Франции, обвинив в этом именно Дьякр: «Выиграть титул с этим тренером мне кажется невозможным. Мы живём в очень негативной обстановке. Многие игроки со мной согласны, но не говорят этого. Если Коринн Дьякр останется, сборная Франции ничего не выиграет» (в прошлом году команда дошла до полуфинала Евро, в котором уступила Германии).

Футбольная федерация Франции заявила, что услышала заявления Ренар, Катото и Дьяни и 28 февраля обсудит их на исполнительном комитете, однако обратила внимание, что «ни один игрок не может быть выше команды».

Месяцем ранее забастовку против своей футбольной федерации объявила женская сборная Канады. Игроки бойкотировали одну тренировку, однако были вынуждены выступить в товарищеском турнире из-за угрозы судебных исков. Перед матчами футболистки сборной Канады вышли на поле в фиолетовых майках (фиолетовый исторически считается цветом стремления к гендерному равенству) и тренировались в футболках, надетых наизнанку.

Капитан канадской сборной Кристин Синклер на своей странице в социальной сети написала, что протесты вызваны тем, что команда не получила зарплату за 2022 год, а ещё решением футбольной федерации сократить бюджет, в частности на сборы, молодёжную женскую команду и персонал.

Женская сборная Канады Фото: Sam Hodde/Getty Images

«Я не могу представлять эту федерацию, это разбивает мне сердце и убивает меня. Мы заслуживаем только равного и справедливого отношения к нам и надлежащего финансирования нашей подготовки к чемпионату мира – 2023».

Футболистка «Манчестер Юнайтед» и сборной Канады Адриана Леон также обратилась к общественности через соцсети: «С нынешним управлением я беспокоюсь за будущие поколения. Куда идут деньги?»

Мужская сборная Канады поддержала действующих олимпийских чемпионок, а канадские СМИ обеспокоились тем, как вообще Canada Soccer управляет всеми футбольными процессами в стране. На прошлой неделе футболистки провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что, если федерация не пойдёт навстречу до апреля, они объявят забастовку и пропустят матчи накануне ЧМ-2023.

Проблемы сохраняются и в женской сборной Испании, которая после Евро-2022 обратилась к Луису Рубиалесу и всей RFEF с просьбой повлиять на атмосферу внутри команды (и убрать главного тренера Хорхе Вильду). Федерация получила письма от 15 игроков, в которых они просят не вызывать их в национальную команду. Из причин, например, то, что у нынешнего главного тренера сборной Испании за семь лет нет ни одного трофея, несмотря на лучшее в истории поколение в его распоряжении, а игроки подвержены риску серьёзных травм из-за организации тренировок. Для сравнения: в прошлом году юношеская и молодёжная женские сборные Испании выиграли два чемпионата мира и чемпионат Европы, а взрослая команда вылетела с Евро-2022 в 1/4 финала.

Однако Рубиалес поддержал Вильду: «RFEF не позволит игрокам ставить под сомнение преемственность тренера сборной и его тренерского штаба, поскольку принятие таких решений не входит в их компетенцию».

Женская сборная Испании Фото: rfef.es

После этого Вильда перестал вызывать 15 футболисток, объявивших бойкот, и костяк сборной сформировали футболистки «Реала» (раньше там были преимущественно игроки «Барселоны»). Зимой таким составом испанки сыграли в товарищеском Кубке наций, однако до сих пор неясно, кто отправится на чемпионат мира – 2023 и будет ли в финальной заявке восстанавливающаяся от травмы двукратная обладательница «Золотого мяча» Алексия Путельяс. К слову, для многих из бойкотирующих этот ЧМ — это последний шанс сыграть на крупном турнире.

«У меня лучшая команда, которую я хочу тренировать, — ответил Вильда на вопрос о невызванных футболистках. — Ваш вопрос кажется неуважительным, сейчас у нас отличный состав».

Все эти ситуации говорят о чём-то более серьёзном, чем обычное недовольство тренером. Несмотря на разговоры о популяризации женского футбола со стороны УЕФА и ФИФА, местные футбольные власти чаще всего предпочитают игнорировать просьбы игроков, которые небезосновательны. И француженки, и испанки в первую очередь недовольны результатами, которые очевидно не соответствуют уровню игроков, однако в обоих случаях футбольные федерации предпочитают не слышать спортсменок. А учитывая совсем скромные по сравнению с мужским футболом зарплаты, игроки сборных просят не так много: лишь уважительного отношения и условий, в которых было бы комфортно работать (и Вильду, и Дьякр, помимо всего прочего, обвиняют в грубом отношении к игрокам и оскорблениям в их сторону).

ЧМ-2023 в Австралии и Новой Зеландии может пройти вообще без звёзд, так как ранее из-за разрыва крестообразных связок выбыли Вивианне Мидема, одна из главных футболисток сборной Нидерландов, и Бет Мид, MVP прошедшего чемпионата Европы в составе чемпионской сборной Англии.