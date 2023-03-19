Первый бразилец в истории «Барселоны» перешёл в «Реал». Он не уступал Пеле

В последние годы на переходы внутри «класико» словно наложили табу. Если слухи о трансфере Марко Асенсио из «Реала» в «Барселону» подтвердятся, то этот переезд станет первым подобным за 16 лет. Пока что события напоминают начало 1960-х, когда состоялся первый по-настоящему громкий трансфер между двумя топ-клубами: бразильский суперфорвард того времени Эваристо поссорился с руководством каталонцев и перебрался в «Реал». Чтобы представить градус того скандала, просто вообразите, что Месси ушёл не в «ПСЖ», а на «Сантьяго Бернабеу».

Эваристо оформил покер в составе сборной, такого не делал даже Пеле

Самый известный идол футбольной Бразилии – Пеле. Но при удачном стечении обстоятельств его корону вполне могли примерить не уступавшие Королю футбола по таланту другие бразильские гении. В 1940-х в «Ботафого» блистал неповторимый Элено де Фрейтас, который не смог полностью реализовать потенциал из-за постоянных вечеринок и любви к алкоголю. Гений подцепил сифилис и скончался в психушке.

В 1958 году Пеле громко заявил о себе на чемпионате мира в Швеции, но главной звездой того турнира должен был стать ещё один потрясающий виртуоз и мастер дриблинга Эваристо. Двукратный обладатель «Золотого мяча» Роналдо получил прозвище Феномен за целую россыпь финтов и обводку на высочайшей скорости – Эваристо мало в чём ему уступал и даже превосходил. Если Зубастика критиковали за слабую игру головой, то Эваристо при росте всего 175 см почти треть голов в карьере забил со «второго этажа».

Эваристо в футболке «Фламенго» Фото: twitter.com/Flamengo

В отличие от Пеле, Эваристо рос в Рио в обеспеченной семье: увлекался музыкой, играл на фортепиано, имел разряд по шахматам и становился чемпионом школы по плаванию. Отец рассчитывал, что парень станет дипломатом, но вместо поступления в институт международных отношений он выбрал карьеру футболиста. Эваристо обладал феноменальной скоростью, пробегая стометровку за 11 секунд, и за 15 – с мячом. Его координация и пластика восхищали, достаточно было пары минут, чтобы понять, насколько огромный у парня талант.

Защитники знали, что любимый финт форварда – проброс мяча между ног сопернику. Эваристо этим пользовался и в самый последний момент решал, пустить мяч в «домик» сопернику или под опорную ногу. Первый знаковый момент нападающий пережил на летних Олимпийских играх – 1952 в Хельсинки. 19-летний Эваристо издевался над соперниками, и, хоть бразильцы и вылетели в 1/4 финала, зато выдающаяся игра таланта помогла ему исполнить мечту детства и подписать контракт с «Фламенго».

В составе самой популярной команды Бразилии (сегодня число болельщиков «стервятников» достигает 45 млн) в полной мере раскрылись бомбардирские способности форварда. Особенно ему удалась игра в победном матче в 1954-м на «Маракане» с «Сан-Кристованом», завершившемся со счётом 12:2. Эваристо оформил покер, забив левой и правой ногами, а также дважды головой. Год спустя нападающий дебютировал в составе «селесао», сыграв вместе с легендарными Гарринчей и Нилтоном Сантосом. Самый памятный матч за сборную Эваристо провёл в 1957 году, когда Бразилия разгромила Колумбию со счётом 9:0, а голеадор оформил покер. Достижение, которое не покорилось даже Пеле.

Эваристо (второй слева) в составе сборной Бразилии Фото: из личного архива Эваристо

«Барселона» повела себя цинично и не отпустила бомбардира на чемпионат мира

Бразильские власти поставили крест на европейской карьере Пеле, признав его национальным достоянием и запретив трансфер за пределы Бразилии. Эваристо повезло больше. В 1957 году руководство «Фламенго» согласилось продать форварда в «Барселону» за рекордные по тем временам для мирового футбола 700 тысяч песет – сегодня это эквивалент € 200 тысяч.

На такие траты президент каталонцев Хосеп Самитьер пошёл, чтобы прервать гегемонию доминировавшего в Испании и Европе «Реала». Перед дебютом в новой команде бразилец посетил матч «Барсы» на Кубок Испании с мадридским «Атлетико», в котором каталонцы выиграли 8:1, а парагвайский нападающий Эулохио Мартинес забил шесть мячей. Острый на язык Эваристо так прокомментировал победу: «С таким центрфорвардом, как он, я не знаю, для чего же они меня подписали. Возможно, им нужно, чтобы я подметал раздевалку».

Новичок показал высокий уровень уже в дебютной игре – уколов дублем «Малагу», Эваристо стал первым бразильцем в истории «Барсы», сыгравшим за неё в официальном матче. С техничным легионером в составе команда стала более вариативной и уверенной, но по-настоящему смогла навязать борьбу «Реалу» в чемпионате только в сезоне-1958/1959. Ведомые бразильцем каталонцы в 30 играх чемпионата наколотили 96 мячей (у «Реала» — 89), из которых 21 на счету Эваристо. Лучшими снайперами турнира стали мадридцы Альфредо Ди Стефано (23 гола) и Ференц Пушкаш (22), но чемпионский трофей впервые за шесть лет прописался на «Камп Ноу».

1958 год. Эваристо и Эулохио Мартинес перед очередной игрой «Барселоны» Фото: из личного архива Эваристо

Бразилец показывал выдающуюся игру и в матчах квалификации ЧМ-1958, но на финальную часть в Швецию так и не поехал. Руководители «Барселоны» повели себя в высшей степени цинично – не отпустили игрока на чемпионат мира под предлогом необходимости его участия в решающем матче Кубка Испании. Эваристо грозил разорвать контракт с клубом, но в этом случае ему пришлось бы выплатить внушительную неустойку и распрощаться со сладкой жизнью на вилле в центре Барселоны. Форвард смирился и горько плакал, когда вместо него на турнире зажглась звезда 17-летнего Пеле.

Форварду ничего не оставалось, как сосредоточиться на главном вызове его европейской карьеры – битве с «Реалом» и мечте выиграть Кубок чемпионов. Впервые он блеснул в «класико» в 1958-м, став главным соавтором разгрома мадридцев со счётом 4:0. Эваристо издевался над защитниками, словно над детьми, и заявил после хет-трика: «А это точно был не дубль «Реала»?»

Основная же заруба между топ-клубами произошла в 1960 году, когда «Барса» сначала вырвала у заклятых соперников титул чемпионов Испании, а спустя полгода произошло ещё более эпичное сражение в 1/8 финала КЕЧ. Первая игра в Мадриде завершилась вничью 2:2, а на ответную на «Камп Ноу» пришли посмотреть 120 тысяч болельщиков. Футбола в матче было мало – игра разбилась на отрезки со всплесками беспрецедентной грубости. В итоге судьбу матча решил гол Эваристо на 82-й минуте. Бразилец вколотил мяч в сетку головой после подачи с фланга – после матча публика аплодировала Эваристо и другим футболистам больше часа.

Лучший бразильский бомбардир «Барсы» после Ривалдо

Вдохновлённые победой над «Реалом» каталонцы взлетели в том сезоне в финал Кубка чемпионов, где не совладали с «Бенфикой» – 2:3. Особенно не повезло Эваристо, после ударов которого мяч трижды попадал в перекладину и выскакивал в поле. «Это самое обидное поражение в моей карьере. Невероятно тяжело осознавать, что выбил из турнира «Реал», но всё равно остался без трофея», – сокрушался бразилец. Он провёл на «Камп Ноу» ещё один сезон, положил 20 мячей в чемпионате и готов был блистать дальше. Однако помешала удивительная твердолобость руководителей «Барселоны».

Эваристо (второй слева в нижнем ряду) в составе «Реала» Фото: из личного архива Эваристо

Они настаивали, чтобы бразилец принял испанское гражданство – это давало право клубу задействовать ещё одного легионера. Однако заочно учившийся на юриста футболист узнал, что в этом случае он потеряет право покинуть «Барсу» в качестве свободного агента. Это не устраивало бомбардира, поэтому в отместку за ультиматум каталонцев он покинул клуб в статусе одного из лучших бомбардиров команды в истории. За пять сезонов он забил 101 мяч в 151 официальной игре, а если учитывать товарищеские встречи, то цифры ещё внушительнее – 181 гол в 237 матчах. Больше из бразильцев за клуб наколотил только Ривалдо – 130 мячей.

«Почему-то все руководители – начиная от директоров небольших предприятий до президентов стран – думают, что они будут рулить вечно. И забывают о простом человеческом уважении. Я не собирался после первой пощёчины подставлять вторую щёку – они лишили меня чемпионата мира, но не смогли лишить гордости. Я навсегда останусь бразильцем», – колотило Эваристо. В отместку за подобное отношение он ушёл не куда-нибудь, а в «Реал». После этого известия фанаты «Барселоны» разгромили офис каталонского клуба.

К сожалению, форвард так и не заиграл в Мадриде. На одной из первых тренировок он получил серьёзную травму колена, операция прошла неудачно, поэтому за три сезона он отыграл за «бланкос» всего 17 матчей и забил четыре мяча. В 1965-м бразилец вернулся на родину во «Фламенго», но случился очередной рецидив травмы колена – врачи рекомендовали форварду завершить карьеру в 33 года, иначе существовал риск стать инвалидом.

Живая легенда «Барселоны» Фото: из личного архива Эваристо

Эваристо не оставил футбол и стал успешным тренером. Он дважды приводил к чемпионству «Фламенго», чем заслужил право возглавить в 1985 году сборную Бразилии. Он тренировал, пока позволяло здоровье, и завершил карьеру в 2007 году в «Санта-Крузе». В свои 89 лет легенда «Барселоны» и «Реала» продолжает вести активный образ жизни: ежедневно пробегает пару километров и всё так же искромётно шутит. Когда ему сообщили о смерти Пеле, то Эваристо выдал фразу: «Хоть в чём-то я его превзошёл».