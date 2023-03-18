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«Факел» — «Сочи» — 3:0, голы, видео, обзор матча, 18 марта 2023 года, 20-й тур РПЛ

У Бердыева 0:7 в двух матчах! Где же его знаменитый «автобус»?
Павел Прохоров
«Факел» — «Сочи» — 3:0
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«Сочи» неожиданно растерял основных игроков перед матчем с «Факелом».

После поражения от «Оренбурга» дома с убийственным счётом 0:4 «Сочи» должен был реабилитироваться в Воронеже. «Факел» идёт на 14-м месте в турнирной таблице. Казалось, с таким-то соперником команда Курбана Бердыева обязана набирать очки. Не получилось. У «Сочи» возникли проблемы ещё до матча – клуб из-за травм потерял лидера Кристиана Нобоа и форварда Луку Джорджевича. На предматчевой разминке — редчайший случай — южане лишились ещё двух игроков – вратаря Сослана Джанаева и защитника Ваньи Дркушича. Вместо них вышли Денис Адамов и Артём Мещанинов. Компенсировать потери гостям не удалось — они начисто провалили матч.

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
18 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Гонгадзе – 34'   2:0 Магаль – 73'   3:0 Ивахнов – 79'
Удаления: нет / Мелкадзе – 81'

«Факел» выглядел лучше и интереснее и на 34-й минуте заработал пенальти. После прострела Ильнура Альшина в штрафную площадь мяч попал в руку Ибрагиму Цаллагову. Артём Любимов продолжил игру, но через несколько минут поставил пенальти, получив перед этим сигнал от бригады VAR и посмотрев повтор. Георгий Гонгадзе пробил в правый угол,. Денис Адамов угадал направление удара, но мяч не отбил — 1:0.

В первом тайме «Сочи» больше владел мячом, но острее и опаснее был «Факел». То же самое продолжилось и во втором тайме. Тройная замена «Сочи» на 60-й минуте никак не изменила игру гостей, в отличие от перестановки «Факела». Защитник Руслан Магаль заменил Ильнура Альшина и через 10 минут забил второй мяч – 2:0.

В этом матче впервые в старте «Факела» вышел нападающий Евгений Марков. Его появление связано с дисквалификацией Хызыра Аппаева (четыре жёлтые карточки). Экс-нападающий тульского «Арсенала», «Краснодара», «Динамо» и «Рубина» стал лучшим игроком матча. В эпизоде с голом Магаля Марков сделал результативную передачу, а на 79-й минуте поучаствовал в эпизоде, благодаря которому «Факел» забил третий мяч. Матвей Ивахнов точно пробил в касание мимо Дениса Адамова – 3:0.

На этом неприятности сочинцев не закончились. После гола Ивахнова «Сочи» остался вдесятером. Георгий Мелкадзе получил две жёлтые карточки за несколько секунд: сначала форвард нарушил правила на игроке «Факела», а затем не согласился с решением судьи и повёл себя чересчур эмоционально.

«Сочи» за 90 минут нанёс один удар в сторону ворот «Факела» и ни одного — в створ. Хозяева пробили 13 раз за матч и заслуженно победили со счётом 3:0. Команда Бердыева проиграла две последние встречи с общим счётом 0:7 и осталась на девятом месте. А впереди у южан выезд к «Динамо» — сколько там пропустят?

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