С Дзюбой каждый матч — огонь! Сверхволевая победа «Локо» после ужасного пенальти от Артёма

«Локомотив» победил «Краснодар», проигрывая со счётом 0:2 по ходу встречи. Вероятно, команды Михаила Галактионова и Владимира Ивича выдали самый яркий матч весны 2023-го.

Артём Дзюба вернулся в состав железнодорожников после пропуска кубкового матча. Сыграл с «Краснодаром» и Дмитрий Баринов: у полузащитника четыре жёлтые карточки, но в РПЛ, в отличие от Кубка России, о его дисквалификации не забыли – лидер «Локо» пропустил из-за бана прошлый тур. Сегодня Галактионов не мог рассчитывать на удалённых в Грозном Станислава Магкеева и Максима Ненахова.

«Краснодар» вышел на матч в Москве без Матвея Сафонова. Сообщалось, что у голкипера подозрение на коронавирус, поэтому он и сборной России не помощник. Однако Сафонов числился среди запасных южан.

«Локомотив» стал сильнее с приходом Дзюбы и Галактионова, но с позиции силы в этом матче всё равно играл «Краснодар». С самого начала команда Ивича больше владела мячом, имела территориальное преимущество. В первые полтайма хозяева пытались встречать соперника высоко, и у гостей появлялось пространство. Но «быки» не доводили атаки до опасных моментов, в том числе и из-за того, что нигерийские вингеры Мозес Кобнан (лишь 45% точных передач) и Олакунле Олусегун при всём своём индивидуальном мастерстве играют немного сами по себе – не всегда в такт команде.

Потом «Краснодар» посадил «Локомотив» на его треть поля, быстро возвращая себе мяч на чужой половине. У ворот Ильи Лантратова повысилась температура. Эдуард Сперцян пробил в перекладину, а потом один из пары опасных угловых в исполнении капитана «быков» завершился голом. Дзюба не успел переключиться на Хуниора Алонсо, и защитник забил из-под нападающего. Обычно бывает наоборот. Впрочем, Артёму при обороне на стандартах не хватает навыков – это не первый такой случай.

«Краснодар» продолжал доминировать. До перерыва сделал 72 передачи на чужой трети, тогда как «Локо» только 54. Правда, гости всего дважды попали в створ, тем не менее оба этих удара стали результативными. Во втором случае Джон Кордоба отодвинул не маленького, но и не мощного Хермана Конти от мяча, словно подростка, и забил второй гол с помощью рикошета от того же Конти.

У железнодорожников не было ударов в створ до пенальти. А вот моменты были: Франсуа Камано и Наир Тикнизян промахивались из убойных позиций. Краснодарцы тоже «привозили». В компенсированное время случились два спорных эпизода в штрафной южан. И если с рукой Алонсо VAR подтвердил правоту Кирилла Левникова (судья правильно не назначил пенальти, так как мяч угодил в руку от ноги самого защитника), то с падением Смольникова – исправил ошибку. Сперцян наступил на ногу соперника. Дзюба, который до этого проявил себя только в подыгрыше, взял мяч и… ужасно исполнил 11-метровый. Все знают манеру Артёма бить пенальти. Станислав Агкацев ждал паузы и спокойно поймал мяч.

Но как же изменился «Локомотив» после перерыва и двойной замены от Галактионова! Накачка от тренера, уход с поля Миранчука с Камано и выход Максима Глушенкова и Рифата Жемалетдинова сделали хозяев наглее и быстрее. Краснодарцы, возможно, потеряли концентрацию, поэтому были наказаны двумя голами за четыре минуты. В эпизоде с первым забитым мячом железнодорожников Артём Карпукас забрал важный подбор, а Олусегун не среагировал в штрафной на движение Баринова.

Безумный открытый футбол продолжился голом Глушенкова. Его во многом сделало касание Дзюбы – центрфорварда только раззадорил его промах с «точки». Стоит отметить и участие Сергея Пиняева в обоих забитых мячах. Юный новичок «Локомотива» продолжает прогрессировать и, судя по всему, чувствует себя в команде Галактионова не менее комфортно, чем в Самаре.

На этом голы у «Локомотива» не закончились. Когда Кристиан Рамирес получил вполне заслуженную вторую жёлтую карточку и оставил «Краснодар» вдесятером, стало понятно, что счёт 2:2 вряд ли продержится до 90-й минуты. Дзюба всё же забил! Артём здорово прочитал эпизод после углового и удара Баринова. Сразу начал движение в нужную точку, где встретился с мячом раньше Алонсо. Невозможно утверждать, что экс-капитану сборной России просто повезло с отскоком.

Шанс «Локомотиву» спастись дало удаление Смольникова. Игорь в матче со своей бывшей командой шёл в каждое единоборство, как в последнее, но его удаление более спорное, чем Рамиреса. Кади Боржес хитро «изобразил» жертву.

Галактионов сделал тактическую замену, чтобы удержать победу – обратную Жемалетдинова. Рифат, конечно, был расстроен этим решением тренера, ведь он столько пропустил из-за травмы! Но в концовке «Локо» мог как забить (например, после прохода-шедевра от Пиняева), так и пропустить. Игроки двух команд ещё не единожды хватались за голову.

В итоге «Локомотив» с «Краснодаром» нанесли на пару 34 удара (18:16 в пользу хозяев), а красно-зелёные одержали третью победу подряд в РПЛ.