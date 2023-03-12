Сербская дуэль тренеров в РПЛ. «Краснодар» вскрыл сразу две проблемы «Динамо» одним ходом

В центральном матче субботы в РПЛ «Краснодар» на своём поле обыграл московское «Динамо» — 2:1. Многое определило классное решение сербского тренера «быков» Владимира Ивича, тогда как его соотечественник не только не удивил, но и не нашёл ответа на ход коллеги.

Йоканович поставил Боржеса на новую позицию. Новичок ловко вскрыл две уязвимые зоны «Динамо»

Матч с «Динамо» стал для Кади Боржеса четвёртым официальным в составе «Краснодара» и первым справа в атаке.

Стартовый состав «Краснодара» в игре с «Динамо»

В трёх других встречах Боржес неизменно играл в центре поля и вместе с Эдуардом Сперцяном действовал от своей штрафной до чужой. Так было в кубковых играх с ЦСКА и в матче чемпионата с «Торпедо».

Стартовый состав «Краснодара» в игре с «Торпедо» в предыдущем туре РПЛ

С «Динамо» Боржес тоже мог сыграть в тройке центральных полузащитников. Если на одном краю атаки играл Кобнан, то на другом вполне мог выйти либо Ильзат Ахметов, либо Алексей Ионов, либо Олусегун — все были в заявке на игру, каждому из них в этом году уже доводилось попадать в стартовый состав. Но нет — Владимир Ивич доверил место справа в атаке самому дорогостоящему зимнему новичку «Краснодара»: по данным Transfermarkt, Боржес был приобретён у «Карабаха» за € 2 млн.

Выйдя справа в атаке, Боржес получил возможность «жалить» «Динамо» сразу в двух болевых зонах. Во-первых, на краю атаки бразильцу противостоял Дмитрий Скопинцев. Давно известно, что атакует левый защитник значительно лучше, чем обороняется. Показательно, что Валерий Карпин отлично знает этого футболиста по работе в «Ростове», но ещё ни разу так и не вызвал его в сборную России.

Во-вторых, Боржес с правого края атаки мог спокойно смещаться в опорную зону «Динамо», где после ухода Моро нет стабильного опорного полузащитника и качества при разрушении. Смещения Боржеса в центр поля соперника в субботу были совсем актуальными, ведь по медицинским соображениям игру пропускал Арсен Захарян, из-за чего в центре поля у бело-голубых вышло не основное сочетание: Лука Гагнидзе — Александр Кутицкий — Даниил Фомин. Только Фомин является безоговорочно игроком старта, тогда как Гагнидзе ранее в этом сезоне РПЛ всего семь раз выходил в стартовом составе, а Кутицкий – девять.

Стартовый состав «Динамо» в игре с «Краснодаром»

В итоге Боржес классно выполнил возложенную на него миссию. И из-под Скопинцева забил, и после смещения в центр поля отличился. Интересно, что в момент второго гола бразильцу классно помог ускорившийся по флангу Волков — своим ускорением отвлёк внимание Скопинцева, не дав ему выйти за атакующим игроком на помощь хавбекам.

Голевое открывание Боржеса в зоне Скопинцева Фото: Кадр из трансляции

Голевое смещение Боржеса в центр поля и отвлекающий рывок Волкова в зону Скопинцева Фото: Кадр из трансляции

У Йокановича неожиданного хода не нашлось, а замены тренера игру не спасли

В отличие от Ивича, Славиша Йоканович неожиданного хода, который удивил бы «Краснодар», не предложил. Тюкавин на острие? Было ожидаемо. Схема? Как всегда, 4-3-3.

По ходу матча тренер «Динамо» пыталось реагировать на действия соперника, но безуспешно. Примечательно, что Йоканович убрал двух центральных полузащитников — вместо Кутицкого сразу после перерыва вышел Матиас Норманн, а вместо Гагнидзе на 62-й минуте на поле появился Вячеслав Грулёв. Скопинцев отыграл весь матч, но у него и конкурента как такового сейчас нет — Лаксальт травмирован.

Замены Йокановича вообще не сработали — именно после них Боржес забил победный мяч! Перед вторым голом Боржес проскочил как раз Грулёва и быстрым решением пробить не дал времени Норманну себя встретить. Когда Кривцов забивал третий мяч «Краснодара» в матче, Норманн застрял где-то на линии вратарской.

Бесспорно, многое в игре предопределило удаление Нгамалё, которое случилось при счёте 1:1 на 59-й минуте. В том числе оно заставило Йокановича срочно освежать игру заменами, которые удачными не стали. Но неправильно считать, что хозяева победили только благодаря воле случая. Своим проступком Нгамалё помог сопернику реализовать план на матч, но ведь у того было что реализовывать. Тот случай, когда классной задумкой Ивич притянул удачу для «Краснодара» и свою первую победу в РПЛ.