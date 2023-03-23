Они могли бы играть за Россию. «Наши люди» в отборе Евро-2024

Сегодня, 23 марта, стартует отборочный турнир чемпионата Европы по футболу. Впервые после распада СССР он пройдёт без России. Но уроженцев РФ в квалификации будет предостаточно. В иные времена некоторые наверняка пригодились бы и российской сборной: кто-то молодёжной, а кто-то и первой. Смотрите, какой внушительный список у нас получился (и это ещё без легионеров вроде Байрамяна и Зуева, получивших футбольное образование в России).

Станислав Бучнев, Владикавказ — Армения

Из всех сборных с постсоветского пространства армянская — самая «пророссийская». Во вратарской бригаде команды тоже присутствует «наш человек». В России уроженец Северной Осетии Бучнев выше ФНЛ не поднялся и запомнился только выигранной для «Тюмени» серией послематчевых пенальти против ЦСКА. Зато в Армении он постоянно играет за «Пюник», был чемпионом, привлекается в сборную. Дебют против Германии — память на всю жизнь, даже несмотря на счёт — 1:4.

Станислав Бучнев Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Георгий Арутюнян, Краснодар — Армения

Центральный защитник Арутюнян только начинает путь в большом футболе: 18 лет, 7 матчей в Первой лиге, € 50 тыс. по Transfermarkt. Но для сборных России воспитанник «Краснодара», видимо, уже потерян. Армения сделала ему предложение, от которого сложно отказаться — обойму сразу первой сборной — и, скорее всего, заиграет его в одном из ближайших матчей. Если вспомнить первую фамилию владельца «Краснодара», можно считать это символичным вкладом Сергея Галицкого в развитие футбола на родине предков.

Наир Тикнизян, Санкт-Петербург — Армения

При различных конфигурациях легионерского лимита позиции крайних защитников наряду с вратарской считались традиционно «российскими». Дефицит в исполнителях этих амплуа сборная редко испытывала. Поэтому и перспективы Тикнизяна в ней изначально просматривались смутно. Всё-таки в ЦСКА Наир железно основным так и не стал, а в «Локо» — только становится. А уж в сложившихся реалиях шансов показать себя в Европе с Арменией у него гораздо больше, чем с Россией. Уже в ближайшую субботу их ждёт принципиальнейшее противостояние с турками.

Наир Тикнизян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Эдуард Сперцян, Ставрополь — Армения

Сперцян с 10 лет в «Краснодаре», прошёл все команды и лиги. Но перед ним дилеммы — какую страну представлять на международном уровне — не стояло. Какая выразила в нём заинтересованность первой, той и ответил да. Юношеским и молодёжной сборным России полузащитник отчего-то не пригодился. А Армения позвала сразу в национальную. Стоит ли удивляться и тем более возмущаться выбору игрока? Дебют получился волшебным — мало того что сам забил румынам, так ещё и партнёру пенальти организовал. С 2021 года у него уже набежало 13 матчей и 3 гола за сборную.

Эдуард Сперцян Фото: Sam Barnes/Getty Images

Давид Давидян, Нижний Новгород — Армения

Послужной список Давидяна по-своему уникален: целых три «Арарата» — один московский и два ереванских! В России карьерным пиком Давида стали «Химки», за которые он наиграл 50 минут в РПЛ за пять выходов. В Армении дела у него идут значительно интереснее: постоянная практика в «Пюнике», квалификация ЛЧ. А теперь ещё и сборная. Пускай и не самый стремительный, но всё-таки рост.

Шахруддин Махаммадалиев, Махачкала — Азербайджан

Зрители еврокубков точно запомнили этого колоритного бородача. С Махаммадалиевым в «раме» «Карабах» высадил «Лех», «Цюрих» и «Ференцварош» из квалификации Лиги чемпионов и сделал три «сухаря» в группе ЛЕ — против «Нанта» и дважды «Олимпиакоса». Останься Шахруддин в Махачкале, всего этого в его карьере, скорее всего, не случилось бы. И сборной — тоже. За Азербайджан Махаммадалиев наиграл уже 19 матчей. Вы не поверите, но пять последних они выиграли!

Шахруддин Махаммадалиев Фото: Alex Grimm/Getty Images

Алексей Исаев, Красноярск — Азербайджан

Красноярец Исаев играл за родной «Енисей» у Аленичева, Тетрадзе и Тихонова, был основным у Радимова в «Зените-2», но до высшего дивизиона добрался только в Азербайджане. А в полной мере его потенциал раскрыл в «Сабахе» Мурад Мусаев (ага, «Краснодар»).

Первый вызов в закавказскую сборную Алексей получил ещё в 2019-м, но травмы отсрочили дебют под флагом на два года. Зато в первом же матче Исаев минут на 10 пересёкся на одном поле с Роналду (азербайджанцы пропустили от Португалии всего один мяч). Начиная с лета прошлого года бывший россиянин стабильно выходит на поле у итальянца Де Бьязи, даже голом отметился — победным в ворота Молдавии.

Алексей Исаев Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Рамиль Шейдаев, Санкт-Петербург — Азербайджан

В родном Петербурге Шейдаев слыл вундеркиндом. Статистика Рамиля в сборных России поражала: 6 голов за U16, 7 — за U17, 6 — за U18, 11 — за U19, 8 — за U21. Он был главным голеадором у Радимова в «Зените-2» и получал игровые минуты от Виллаш-Боаша в звёздной бригаде имени Халка и Витселя.

Увы, в стартовом составе болельщики сине-бело-голубых воспитанника не дождались. Сперва Шейдаев сменил команду, а затем и футбольное гражданство. О чём теперь едва ли жалеет. С «Карабахом» он побывал во всех существующих европейских клубных турнирах, а за Азербайджан забивал Германии и Хорватии. Теперь сыграет с Бельгией, Швецией, Австрией — интересно же!

Рамиль Шейдаев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фёдор Черных, Москва — Литва

Черных родился в Москве, но ещё в детстве, после развода родителей, переехал вместе с матерью к дедушке и бабушке в Вильнюс. Подростком он уговорил маму оформить ему литовское гражданство. С 2012 года Фёдор выступает за прибалтийскую сборную и даже дважды признавался лучшим футболистом страны (в середине 10-х).

Фёдор Черных Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На исторической родине нападающий тоже поиграл — в «Динамо» и «Оренбурге» (за бело-голубых забил три гола, включая победный «Зениту»). С января 2023-го Черных гоняет на Кипре за АЕЛ. Ну и национальной командой по-прежнему востребован.

Саба Сазонов, Санкт-Петербург — Грузия

В свете хронического дефицита в стране классных защитников, пожалуй, самая болезненная потеря для сборной России. Сазонов — стопроцентный «продукт» отечественной футбольной школы: родился в городе на Неве, воспитывался в системе «Зенита», даже сыграл один матч в «золотом» сезоне-2020/2021, а теперь хозяйничает в центре обороны «Динамо». Такой мощный, рослый и, главное, быстрый игрок точно не помешал бы Карпину в национальной команде, но Саба ещё прошлой осенью принял решение играть за Грузию. Его можно понять: под началом серебряного призёра ЧМ-2006 Вилли Саньоля собралась реально мощная банда. Да и когда ещё выпадет возможность испытать себя против команд калибра Испании?