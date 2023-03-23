Хотя бы примерно представляете, кто вызван в сборную России? Тест

Сборная России продолжает проводить товарищеские матчи. На этот раз команда Валерия Карпина встретится с Ираном и Ираком. На игры были вызваны 29 футболистов. В том числе много молодых. Как уже предупреждал главный тренер, в составе нет полевых игроков старше 30 лет.

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете, кто сейчас находится в сборной России. Для этого ответьте на 11 вопросов.

Делитесь результатами в комментариях!