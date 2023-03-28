«Шинник» выпустил форму года, а у «Балтики» — рекорд. Что нового за неделю в Первой лиге

В Первой лиге продолжается напряжённая борьба за выход в РПЛ, попадание в стыки и выживание. Интрига во втором по значимости российском дивизионе, вероятно, выше, чем в главном. Рассказываем о ключевых деталях прошедшего 24-го тура.

«Балтику» не остановить, «Рубин» оступился на своём поле

Команда Сергея Игнашевича несётся в Российскую Премьер-лигу. В прошедшем туре «Балтика» оказалась сильнее «КАМАЗа» — 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте забил воспитанник ЦСКА Сергей Пряхин. Калининградцы набрали 51 очко в 24 турах. Также «Балтика» продлила рекордную для лиги беспроигрышную серию. Теперь она составляет 23 встречи.

Сергей Игнашевич Фото: ФК «Балтика»

Следом за «Балтикой» располагается «Рубин». Команда Юрия Уткульбаева отстаёт на шесть очков. В прошедшем туре «Рубин» поделил очки с «Аланией» (0:0), также борющейся за прямое попадание в РПЛ. Этот матч стал первым для Олега Василенко в должности главного тренера владикавказцев. Отметим, что «Рубин» провёл 10-й сухой матч в текущем сезоне Первой лиги (шесть – при Слуцком, четыре – при Уткульбаеве). А «Алания» за последние девять туров одержала всего одну победу (в матче с «Уфой»).

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Ещё один претендент на повышение – «Енисей». Команда экс-тренера «Сочи» Вадима Гаранина в гостях сыграла вничью с хабаровским СКА (0:0), упустив шанс приблизиться к «Рубину». У «Енисея» 42 очка, красноярцы намерены бороться за прямой выход в РПЛ до конца.

Дерби экс-клубов РПЛ

В 24-м туре между собой сыграли команды, ещё недавно выступавшие в высшем дивизионе – «Арсенал» и «Уфа». И если команда Александра Сторожука ещё сохраняет надежды на попадание в зону стыковых матчей, то уфимцы борются за выживание. В прошедшей встрече успешнее оказался «Арсенал» (2:1), прервавший пятиматчевую серию без побед. В составе туляков забивали Сергей Ткачёв и Евгений Луценко. Единственный мяч «Уфы» забил Илья Молтенинов.

«Арсенал» — «Уфа» Фото: ФК «Арсенал»

«Арсенал» набрал 36 очков и отстаёт от идущей четвёртой «Алании» на пять баллов. «Уфа» (21) – на 16-й строчке, то есть предпредпоследняя. Команду от спасительного 14-го места отделяют три очка. К слову, «Уфа» уступила на выезде в четвёртый раз подряд.

Борьба за выживание в самом разгаре!

Очевидный претендент на вылет – «Краснодар-2». Команда занимает последнее, 18-е место, набрав всего 17 очков. При этом у краснодарцев впереди несколько тяжёлых встреч, в том числе с «Рубином», «Аланией» и «Енисеем». Однако в последнем туре «Краснодар-2» прервал 15-матчевую безвыигрышную серию, взяв три очка во встрече с «Родиной» (1:0). Примечательно, что до этого краснодарцы в последний раз выигрывали как раз у москвичей (4 сентября 2022 года).

Чуть выше располагается ульяновская «Волга» (20 очков), давшая бой в Кубке России «Зениту». Также, помимо «Уфы», в зоне вылета находится «Кубань» (24). Она лишь по дополнительным показателям уступает «Велесу». Идущие чуть выше «Нефтехимик» (29) и «Акрон» (30) могут ощущать себя в относительной безопасности. В прошедшем туре нижнекамцы потерпели поражение от «Шинника» — 0:3. Это второй разгром команды Кирилла Новикова за три встречи (в 22-м туре проиграли «Велесу» – 1:4). До этого «Нефтехимик» крупно уступал только весной 2021-го. Учитывая ситуацию в таблице, за единственное спасительное место борются «Волга», «Уфа», «Кубань» и «Велес».

Игроки «Волги» Фото: ФК «Волга»

Красота недели

«Шинник» совместно с техническим партнёром представил новый дизайн игровых форм. Весеннюю часть сезона-2022/2023 команда проведёт в комплектах, стилизованных под денежную купюру, на которой изображён Ярославль. Напомним, город изображён на банкноте номиналом в 1000 рублей. Это одна из самых популярных ассоциаций с Ярославлем для большинства жителей России. «Шинник» решил отразить это в новых игровых комплектах – в них повторяются дизайн купюры, её тон и цветовая гамма. Также на майку «Шинника» нанесён принт с основателем города — Ярославом Мудрым. На рукавах формы присутствует цифра 1000, а на внутренней стороне воротника находится надпись «косарь». Получилось шикарно.

Новая форма «Шинника» Фото: ФК «Шинник»

Цифры прошедшего тура

В 24-м туре только два мяча забили гостевые команды (по одному – «Кубань» и «Уфа»). Это худший результат сезона.

У СКА — шестое удаление. Клуб догнал по красным карточкам лидера антирейтинга – «Родину».

Семь пенальти в текущем сезоне пробил полуфиналист Кубка России Пути регионов – «Акрон». Тольяттинцы занимают первое место по количеству исполненных 11-метровых. «Динамо» Махачкала – единственный клуб Первой лиги, ещё ни разу не пробивший пенальти в этом сезоне.

436 минут – «сухая» серия вратарей махачкалинского «Динамо» – Хазбулата Хамхоева и Дмитрия Терновского. Она прервалась во встрече с «Акроном» (0:2) на 42-й минуте. Дольше в текущем сезоне не пропускала только «Балтика» – 520 минут.

Лучший бомбардир Первой лиги – боснийский форвард Гедеон Гузина. На счету нападающего «Балтики» 12 голов в 24 матчах. Также в топ-3 входят Виталий Лисакович («Рубин», 9 голов) и Нури Абдоков («Кубань», 9).

Гедеон Гузина Фото: ФК «Балтика»

– Самый посещаемый матч тура – «Балтика» – «КАМАЗ» в Калининграде. На игру пришли 10 617 зрителей. К слову, последний матч ЦСКА и «Зенита» в РПЛ посетили менее 10 тысяч человек.

Матчи главных претендентов на выход в РПЛ в 25-м туре

2 апреля, 13:00 мск. «Енисей» — «Краснодар-2».

2 апреля, 15:00 мск. «Рубин» — «Велес».

2 апреля, 15:00 мск. «Динамо» Махачкала – «Балтика».

2 апреля, 17:00 мск. «КАМАЗ» – «Алания».