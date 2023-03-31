«Барсе» не нужен чемпион мира? Что будет с карьерой самого травматичного игрока «Челси»

29 марта Н’Голо Канте исполнилось 32 года. В этом сезоне чемпион мира — 2018 пропал с футбольных радаров, и о нём практически ничего не слышно. Рассказываем, что происходит с карьерой французского полузащитника и какие у него перспективы остаться в «Челси».

Куда пропал Н’Голо Канте и что у него за травма

После перехода из «Лестера» в «Челси» Н’Голо Канте стал подвержен травмам. За шесть с половиной лет француз попал в лазарет 21 раз (пропустил 97 матчей). Последний раз он выбыл 15 августа 2022 года, и травма подколенного сухожилия надолго оставила его без футбола. Изначально сообщалось, что Канте пропустит несколько недель. Так и случилось – он не сыграл в шести матчах и 27 сентября вернулся к тренировкам. Через неделю главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал возвращение француза в состав.

Грэм Поттер главный тренер «Челси» «Канте тренируется всё больше и больше. Он ещё не готов полностью, но приближается к этому. И это действительно позитивная новость. Здесь вопрос правильного набора формы. Мы должны быть осторожны. Нельзя спешить и заставлять его играть каждые три дня по 90 минут. У нас всё под контролем, и мы делаем всё возможное, чтобы он был доступен. Потому что, когда Канте на поле, для нас это огромное преимущество».

Но Канте не вернулся – у него случился рецидив травмы, из-за которой он не попал в состав сборной Франции на ЧМ-2022. Пока француз восстанавливался, на него нацелилась «Барселона». Каталонский клуб нашёл в Н’Голо замену Серхио Бускетсу и внёс его в свои планы на лето-2023, когда у француза заканчивается контракт с «Челси» и его можно подписать свободным агентом. Почему нет обсуждения нового соглашения у Канте с лондонцами, рассказал Грэм Поттер.

«Самое важное для всех нас и для меня в частности – то, что сейчас мы помогаем Канте восстановиться после перенесённой операции, вернуться в форму. Сфокусированы именно на этом. Впереди долгий путь. Для нас важно обеспечить Канте правильное лечение, помочь набрать кондиции и стать после этого сильнее. Когда он снова сможет получать удовольствие от футбола, мы сможем подумать о вопросе контракта», – приводит слова тренера официальный сайт «Челси».

Где продолжит карьеру Н’Голо Канте

По информации Sport.es, Канте готов был подписать предварительное соглашение с «Барселоной» в январе, чтобы быстрее определиться со своим будущим, но тут в переговоры влез «Челси». Кажется, француз останется в Лондоне, на это намекает инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, диалог между «Челси» и Н’Голо всё ещё продолжается, обе стороны близки к финальным стадиям обсуждения новой сделки. Речь идёт о последних деталях. Как сообщает Романо, контракт может быть заключён по схеме «2+1», в котором опция продления по истечении двух лет активируется по желанию клуба. Эту информацию также подтвердил журналист Флориан Плеттенберг.

Н’Голо Канте Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Интересно, сможет ли Канте вернуться в стартовый состав. Да, «Челси» покинул зимой Жоржиньо, перейдя в «Арсенал», но из-за прихода Энцо Фернандеса конкуренция в центре полузащиты остаётся как минимум на том же уровне. Кроме того, на месте Н’Голо могут сыграть Конор Галлахер, Рубен Лофтус-Чик, Матео Ковачич и Карни Чуквуэмека. В этом сезоне француз сыграл два матча – оба в чемпионате. В середине марта он вернулся в состав и попал в заявку «Челси» на игру с «Эвертоном». Поттер заявил, что полузащитник готов, но пока Канте сложно сразу вернуться в состав.

Когда все разъехались по сборным, Н’Голо получил 60 минут в товарищеской игре с «Чарльтоном». Его поддержали партнёры по команде Тьяго Силва и Мэйсон Маунт, последний надел игровую майку Канте фамилией вперёд. Накануне Н’Голо пообещал Кристиану Пулишичу, что если он забьёт в первой официальной игре после возвращения, то отпразднует гол, проехавшись на коленях по газону. «Я так хочу это увидеть!» – сказал Кристиан Пулишич. Интересно будет запечатлеть эмоции француза, потому что обычно он празднует свои голы очень сдержанно. 1 апреля «Челси» играет с «Астон Виллой», и мы можем увидеть эмоционального Н’Голо Канте.