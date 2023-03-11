«Мистер Абрамович, платите и не обсуждайте!» Одной из главных легенд «Челси» — 45 лет

Сегодня, 11 марта, исполняется 45 лет одному из самых харизматичных форвардов в истории английской Премьер-лиги – Дидье Дрогба. Ивуарийский нападающий никогда не отличался феноменальной статистикой: лишь в двух сезонах за «Челси» он преодолевал отметку в 30 голов за сезон. Однако болельщики лондонского клуба обожают Дидье, считая его одной из главных легенд команды. Как Дрогба попал в «Челси» и стал кумиром фанатов и где он теперь?

Дрогба родился в ивуарийском городе Абиджане, но уже в пять лет был отправлен родителями во Францию, где жил со своим дядей Мишелем Гоба, профессиональным футболистом. Однако вскоре Дидье затосковал по дому и через три года вернулся в Абиджан, но его пребывание в Кот-д'Ивуаре было недолгим. Родители потеряли работу, и Дрогба снова вернулся к дяде. В 1991-м мама и папа Дидье также перебрались во Францию. Но жить вместе с семьёй будущий форвард начал только через два года, когда они обосновались в пригороде Парижа. Именно здесь он начал чаще играть в футбол, присоединившись к местной молодёжной команде. Из неё Дрогба попал в полупрофессиональный клуб «Леваллуа», проявил себя в молодёжной команде и впечатлил тренера профессиональным отношением к футболу.

Дидье Дрогба в детстве Фото: из личного архива Дидье Дрогба

В 1997 году Дрогба окончил школу и переехал в город Ле-Ман, чтобы изучать бухгалтерский учёт в университете. Там он попал в одноимённый клуб Лиги 2. Дидье было тяжело совмещать учёбу и футбол. По словам бывшего тренера «Ле-Мана» Марка Вестерлоппа, «Дрогба потребовалось четыре года, чтобы быть способным тренироваться каждый день и играть каждую неделю». Но форвард всё-таки попал в основную команду клуба и с 1998 по 2002 год провёл 72 встречи, забив 15 голов.

Затем Дрогба на полтора сезона перебрался в «Генгам». За первые полгода ивуариец не впечатлил тренерский штаб, но в полноценном сезоне-2002/2003 помог клубу занять седьмое место в Лиге 1 – лучшее достижение в истории команды. Перспективного нападающего за € 3,7 млн подписал «Марсель».

Дидье Дрогба в «Марселе» Фото: Etsuo Hara/Getty Images

За год в Марселе Дидье забил 32 гола в 55 встречах, удостоившись награды «Игрок года» Национального союза профессиональных футболистов (UNFP). Успешным выступлением в Кубке УЕФА («Марсель» только в финале проиграл «Валенсии») Дрогба привлёк внимание европейских клубов. Самый активный интерес к форварду проявлял «Челси», в итоге купивший Дрогба в конце сезона за рекордную на то время сумму для синих — € 27 млн. Возглавлявший в то время «Челси» Жозе Моуринью рассказывал, как уговаривал Романа Абрамовича купить нападающего.

Жозе Моуринью бывший главный тренер «Челси» «Помню, как Абрамович спрашивал меня: «Кого вы хотите видеть в нападении?» При выборе из футболистов с громкими именами того времени я ответил, что мне нужен Дрогба. Абрамович спросил: «Кто это? Где он играет?» Я ответил: «Мистер Абрамович, платите и даже не обсуждайте это!» После этого Дидье перешёл в «Челси» и стал иконой для болельщиков клуба и английской Премьер-лиги».

Тем не менее старт карьеры в Англии у Дрогба вышел безрадостным. Дидье скучал по Франции и «Марселю» и серьёзно раздумывал о возвращении: «У меня был трудный год, когда я перешёл в «Челси», и я думал: «Я несчастлив здесь, может, это не для меня, и, может быть, мне нужно уйти». Я искал зону комфорта, что означало для меня возвращение в Марсель, где я был единственным нападающим и команда играла на меня».

В конце концов Моуринью нашёл подход к Дидье, подобрав правильные слова в нужный момент. «Если ты хочешь быть единственным королём, тогда возвращайся в команду, за которую играл и забил кучу голов. В «Челси» 22 короля. Так что прими это и работай либо уходи и возвращайся в то место, где все поддерживают тебя», — жёстко сказал португалец Дрогба. Игрок позже признался, что восхитился подходом тренера: «Внезапно я подумал «вау». Я знал, что мне нужно совершенствоваться, и это действительно бросало мне вызов, именно поэтому я стал тем игроком, которым был».

В чём заключалась проблема адаптации Дрогба в «Челси»? Во-первых, он плохо знал английский язык, из-за чего не мог влиться в коллектив, к тому же часто выглядел отстранённым на тренировках. К тому же футбол Моуринью требовал от игрока задач, отличных от тех, какие стояли перед Дидье в «Марселе». Жозе хотел, чтобы его форвард получал мяч спиной к воротам и развивал атаку через открывающихся партнёров, выполняя роль «столба». А ивуариец в тот период пережил пару неприятных травм, произведя неоднозначное впечатление на болельщиков. Например, в матче с «Манчестер Сити» (2:0) в 2006 году Дрогба оформил дубль, но после матча его освистали фанаты «Челси» за падение после борьбы с Ричардом Данном.

Дидье Дрогба в «Челси» середины нулевых Фото: Henri Szwarc/Getty Images

На протяжении двух лет Дидье не чувствовал себя «своим» в Лондоне и только на третий сезон заиграл в полную силу: 33 гола во всех турнирах (больше чем за два предыдущих сезона). Однако уже в сентябре 2007 года «Челси» покинул Жозе Моуринью, что вызвало недовольство ивуарийца. Он грозился покинуть клуб, но в итоге конфликт с руководством был улажен. Тем не менее между Дрогба и Моуринью осталась сильная связь. Во время совместной работы португалец не жалел комплиментов в адрес игрока: «Дрогба — боец. Футболисты — это не только про технику и красоту, игру для восторга трибун. Важно, чтобы были те, кто борются за команду, работают на команду — атакуют и защищаются. Он — тот игрок, о котором я бы сказал: «С тобой я могу пойти на любую войну. Он очень важен для нас».

Главная трагедия сезона-2007/2008 поджидала Дидье в Москве: он был удалён в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» в конце дополнительного времени. Дрогба ударил Неманью Видича: как оказалось позже, тренер «Челси» Авраам Грант не послушал совета форварда о смене схемы, из-за чего тот сильно разозлился. Также в день финала игрок получил плохие новости с родины: его бабушка находилась в больнице при смерти. После матча к Дрогба подошёл владелец «Челси» Роман Абрамович и предложил воспользоваться его личным самолётом, чтобы успеть попрощаться с родственницей. За это босс команды попросил Дидье дать обещание сыну. Дрогба согласился и сказал: «Однажды я выиграю для тебя Лигу чемпионов, Аркадий».

Дидье Дрогба получает красную карточку в финале ЛЧ-2008 Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Следующие четыре года главной целью для Дидье стала победа «Челси» в Лиге чемпионов. Многие помнят яркую реакцию футболиста после ужасного судейства норвежского рефери Тома Эвребё в полуфинале ЛЧ-2008/2009 с «Барселоной». Тогда арбитр принял несколько странных решений, а в самом конце матча полузащитник Андрес Иньеста забил победный гол, который вывел каталонцев в финал. По окончании встречи обезумевший Дрогба кричал в камеру: «It’s a ******* disgrace!», что цензурно можно перевести как «это полный позор». Параллельно Дидье крушил соперников в АПЛ, его пик пришёлся на сезон-2009/2010: он выиграл «Золотую бутсу», забив 29 голов в 32 встречах, при том, что пропустил несколько игр из-за Кубка африканских наций.

Джейми Каррагер бывший защитник «Ливерпуля» «Главное правило в матчах с «Челси» – не злите Дидье. Если он был в гневе, его можно было сравнить с Халком – он сметал всё на своём пути, его невозможно было остановить, какая-то запредельная природная мощь. Я могу с уверенностью сказать, что Дрогба изменил представление о том, на что способен нападающий и как он может изменить игру всей команды».

В начале 2011 года «Челси» совершил громкий трансфер: за € 56 млн купил у «Ливерпуля» Фернандо Торреса. Одной из причин стала нестабильная форма Дидье. Форвард перенёс малярию в середине 2010-го, а в чемпионате-2011/2012 забил всего пять мячей. По задумке, Торрес должен был стать главной ударной силой «Челси», а Дрогба — важным наставником для всех игроков и «джокером». А летом 2011-го в команду пришёл Андре Виллаш-Боаш, целью которого стала смена поколений. В результате меньшую роль стали играть лидеры: Дрогба, Терри и Лэмпард. Такой подход подвёл португальца: уже весной 2012 года он был уволен из-за неудовлетворительных результатов, его заменил клубная легенда – Роберто Ди Маттео.

«Я мог уйти в январе, но я всё ещё здесь. Потому что я верю, что у нас есть шанс выиграть Лигу чемпионов. Возможно, я ошибаюсь и мы не сможем, но я точно приложу все возможные усилия, чтобы это случилось. Я в «Челси» уже восемь лет. Когда меня посадили на скамейку, я не жаловался. Поэтому если я увижу, что кто-то из игроков ноет из-за недостатка игрового времени или что что-то складывается не по его сценарию, то у такого игрока будут проблемы со мной», — говорил Дрогба.

Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Весна 2012 года – важнейший отрезок Дидье в «Челси»: несмотря на тяжелейшую ситуацию в АПЛ, клуб сохранял шансы на победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Именно тогда сказался фактор «злых» лидеров команды: Дрогба и Лэмпард, которых вернули в основу, тащили команду к трофеям. В частности, эта связка организовала гол в победном финале Кубка Англии с «Ливерпулем» (2:1), а ивуариец отличился в первом матче полуфинала ЛЧ с «Барселоной» (1:0) на «Стэмфорд Бридж». «Челси» сенсационно прошёл каталонцев в 1/2 финала, а гол Торреса на «Камп Ноу», по мнению болельщиков, перекрыл все неудачи испанца в клубе.

Один из главных матчей в карьере Дрогба состоялся 19 мая 2012 года в Мюнхене на «Альянц Арене». «Бавария» в домашнем финале Лиги чемпионов встречалась с «Челси». Тогда-то судьба и вернула лондонцам должок за удаление Дрогба и штангу Терри в московском финале с «МЮ». При тотальном доминировании «Баварии» англичане удерживали ничью большую часть встречи, а когда на 83-й минуте счёт открыл Томас Мюллер, уже спустя пять минут на помощь лондонцам пришёл Дрогба. Именно он отправил мяч головой в ворота Мануэля Нойера, переведя игру в дополнительное время. В первом экстра-тайме команду спас Петр Чех, отразивший пенальти Арьена Роббена. Матч перешёл в серию 11-метровых, где победный удар исполнил именно Дрогба. Дидье принёс «Челси» долгожданный трофей Лиги чемпионов, выполнив обещание перед сыном Романа Абрамовича.

Дидье Дрогба экс-нападающий «Челси» «Я верю, что такова и была наша судьба. Я очень много молился. Я считаю, что эта победа была предписана ещё очень давно. Бог — велик и восхитителен. Наша команда — потрясающая. Я хочу посвятить этот кубок всем тренерам и игрокам, которые были в команде и раньше. Я очень счастлив. Жизнь — прекрасна. Когда ты играешь в таком клубе, ты не должен сдаваться никогда. Это то, что мы хотели бы передать нашим новичкам, молодым игрокам. Много лет мы шли к этой победе, было достаточно досадных неудач, но мы всё-таки сделали это».

Приняв Кубок Лиги чемпионов, Дидье начал разговаривать с «ушастым»: «Почему ты так долго нас избегал? Почему так много раз нас наказывал? Все эти годы ты с нами флиртовал, испытывал наше терпение, а потом просто сбегал. А в Москве! Ты заставил нас поверить, что ты уже наш, а затем резко отвернулся от нас, не разрешил к тебе притронуться. Против «Барселоны» ты снова нас предал, заставил захотеть тебя ещё сильнее, усложнил задачу донельзя. И даже сегодня, сначала ты нас задел. Заставил страдать. Заставил нас испугаться, что история повторится. Этот гол в конце матча, потом пенальти… До самого конца ты держал нас в напряжении. А теперь наконец-то ты принадлежишь нам».

Дидье Дрогба с Кубком победителей Лиги чемпионов Фото: Pressefoto Ulmer/Getty Images

Финал Лиги чемпионов с «Баварией» стал последним для Дрогба в том периоде игры за «Челси». 22 мая лондонцы опубликовали заявление, в котором сообщили, что форвард покинет команду по истечении контракта в июне. В опросе болельщиков тем же летом Дрогба был признан величайшим игроком клуба. Дидье прошёл путь от свиста фанатов «Челси» до статуса иконы. И их дороги не могли не пересечься снова.

После двух сезонов в «Шанхай Шеньхуа» и «Галатасарае» Дрогба на год вернулся в Лондон. «Это было лёгкое решение — я не мог отказаться от возможности снова поработать с Моуринью. Все знают, какие у меня особые отношения с этим клубом, и он всегда оставался для меня домом. Моё желание побеждать осталось прежним, и я с нетерпением жду возможности помочь команде. Я взволнован следующей главой моей карьеры», — радовался футболист после подписания контракта. «Когда он вернулся, я ему сказал: «Ты больше не номер один, но я хочу, чтобы ты помог мне». Он снова был на высоте. Есть игроки, которые за счёт своего характера становятся важными с самого первого дня и до самого конца карьеры», — рассказывал Жозе Моуринью, с которым ивуариец воссоединился во второй раз.

Дрогба уже не играл столь важной роли на поле, но пользу «Челси» приносил. За 40 матчей сезона форвард отличился семь раз, в том числе в принципиальных матчах с «МЮ» и «Тоттенхэмом». В конце сезона Дидье покинул «Стэмфорд Бридж». После последнего матча с «Сандерлендом» футболисты синих пронесли ветерана на руках по полю. Покидая команду, Дрогба оставил на базе в Кобхэме послание: «Blue till I die» («Синий до самой смерти»).

Дрогба оставил на базе в Кобхэме послание: «Blue till I die» («Синий до самой смерти») Фото: imgur.com

Нападающий завершил карьеру спустя три года: он успел поиграть за канадский «Монреаль Импэкт» (2015–2016) и американский «Финикс Райзинг» (2016–2018). Несмотря на статус легенды «Челси», Дрогба отказывался от всех предложений клуба по работе как в тренерской, так и административной должности. Его не заставили передумать даже примеры Петра Чеха, Джо Коула, Пауло Феррейры, Фрэнка Лэмпарда и других экс-игроков. «Тренер имеет влияние на клуб, я же хочу иметь влияние на всю страну», — отмечал один из главных людей для Кот-д'Ивуара.

Чем занимается Дидье после окончания карьеры? В 2019 и 2020 годах Дрогба пытался стать президентом Федерации футбола Кот-д′Ивуара, но не сумел одержать победу на выборах. В 2021-м он со скандалом покинул Ассоциацию футболистов страны (AFI), где занимал должность вице-президента, написав открытое письмо к футболистам, интересами которых якобы пренебрегает организация. В 2022-м Дидье снова претендовал на должность президента федерации футбола, но выбыл из борьбы в первом туре. Пару лет назад Дрогба стал почётным доктором сети университетов RUSTA (сеть частных высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, штаб-квартира которых находится в Абиджане, экономической столице Кот-д'Ивуара), располагающейся в ряде стран Западной Африки.

Дидье Дрогба и Лионель Месси на церемонии вручения «Золотого мяча» Фото: Kristy Sparow/Getty Images

Дрогба не забывают в Европе: в 2020 году он получил награду президента УЕФА за «стремление к совершенству в футболе и в жизни». Также он регулярно появляется на различных мероприятиях. Именно он, например, вручал седьмой «Золотой мяч» Лионелю Месси.