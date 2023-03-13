Босс «Челси» продолжит трансферное безумие? Летом клуб может покинуть половина состава!

Лондонский «Челси» продолжает генерировать новости, связанные с трансферами. В зимнее окно команду обсуждали из-за огромных трат – клуб приобрёл игроков на сумму в € 329,5 млн. В общей сложности после прихода в «Челси» Тодда Боули синие закупились на € 611,49 млн! А по суммарной стоимости состава команда вышла на второе место, достигнув отметки в € 1,02 млрд (дороже только «Манчестер Сити» — € 1,11 млрд).

Теперь клуб испытывает проблемы от явного переизбытка игроков в составе. По сообщениям Daily Mail, главный тренер «Челси» Грэм Поттер считает, что такое обилие футболистов негативно сказывается на команде. Он полагает, что раздутый состав мешает полноценным тренировкам. Поттеру приходится адаптировать занятия, чтобы вовлечь всех игроков. При этом некоторые футболисты были вынуждены ждать или работать небольшими группами, пока они не потребуются. Да, Поттер лично давал согласие на все трансферы, но рассчитывал, что «Челси» расстанется с группой игроков. В итоге тренер получил состав более чем из 30 футболистов! Но, кажется, руководство услышало тренера.

The Athletic сообщает, что «Челси» запланировал летом 2023 масштабную чистку состава. Но не сомневайтесь в Боули: команда будет приобретать и новых футболистов. В первую очередь «Челси» будет работать над уходом игроков, чьи контракты завершаются летом 2024 года. Если кто-то выразит нежелание продлевать соглашение, то он будет выставлен на трансфер. В этот список входят: Мэйсон Маунт, Матео Ковачич, Сесар Аспиликуэта, Кристиан Пулишич, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рубен Лофтус-Чик. Сказанное выше не относится лишь к одному игроку с истекающим в 2024 году контрактом – Тьяго Силве, так как его соглашение было заключено недавно.

Босс «Челси» продолжит трансферное безумие? Фото: Clive Rose/Getty Images

Также «Челси» рассмотрит возможность продажи футболистов, у которых остаётся два года по контракту. Это Хаким Зиеш (уже мог покинуть клуб зимой), Кай Хаверц, Бенджамин Чилуэлл, Конор Галлахер. Реалистичен вариант, при котором лондонцы расстанутся с Рахимом Стерлингом.

Отметим, что летом 2023-го команду в статусе свободного агента может покинуть Н’Голо Канте, также остаётся неясной судьба арендованных у «Юве» и «Атлетико» Дениса Закарии и Жоау Феликса. В общей сложности из «Челси» могут уйти до 14 футболистов. При этом, учитывая желание боссов совершать покупки и дальше, клуб переживёт очередную волну серьёзных изменений состава, что отрицательно сказывается на командной химии.

Пока что большая часть даже зимних новичков не освоилась в «Челси». Возможно, лондонцам пора приостановиться, избавиться от ненужных игроков и добавить лишь парочку точечных усилений? Не забываем и о футболистах «Челси» в аренде, среди которых также есть громкие имена: Ромелу Лукаку, Каллум Хадсон-Одои, Мало Гюсто, Андрей Сантос, Итан Ампаду, Маланг Сарр, Гэбриел Слонина и Тьемуэ Бакайоко. В любом случае летняя трансферная кампания «Челси»-2023 снова подарит футбольному сообществу громкие инфоповоды.