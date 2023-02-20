Две сборные футболистов, которые летом останутся без работы. Очень солидные команды!

В списке — два чемпиона мира и лучший футболист прошлого года. Пока никто из них не продлил контракт.

Ближайшим летом на рынок свободных агентов должно выйти большое количество крутых игроков (если, конечно, они так и не продлят контракт). Мы подобрали два состава под дефолтную схему 4-3-3. Получилась очень солидная компания!

Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Давид Сория («Хетафе»)

Де Хеа так давно играет в «МЮ» (с 2011 года), что представить его в форме другого клуба проблематично. Испанцу всего 32 года — по вратарским меркам это вообще не возраст. Сам футболист в интервью The Telegraph выразил надежду, что завершит карьеру именно в составе манкунианцев. Ради нового контракта с «МЮ» де Хеа готов пойти на сокращение зарплаты. В этом сезоне Давид девять раз отыграл «на ноль» в АПЛ — лучше результат только у Ника Поупа из «Ньюкасла» (12 «сухарей»).

Давид де Хеа Фото: Michael Regan/Getty Images

В запас нашей сборной отправим ещё одного испанского вратаря по имени Давид. Сейчас Сория играет за аутсайдера Примеры — «Хетафе» занимает предпоследнее место. Но в этом сезоне команда пропустила 28 мячей, и по этому показателю она обходит сразу семь клубов, включая «Севилью». Сам Сория семь раз отыграл «на ноль» (шесть — в чемпионате, один — в Кубке).

Левые защитники: Алехандро Гримальдо («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Д)

На позицию левого защитника мы выбирали из двух кандидатов. В основу отправили Гримальдо, который чуть моложе конкурента (ему 27 лет, Геррейру — 29). В этом сезоне испанец отбегал уже 3295 минут, а португалец — 1966. Гримальдо показал себя не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Он набрал в главном еврокубке 4 (2+2) очка по системе «гол+пас». В домашнем матче с «Маккаби» (2:0) Гримальдо оформил нереальную красоту, и этот мяч стал украшением группового этапа.

Алекс Гримальдо Фото: Octavio Passos/Getty Images

Геррейру в нынешнем сезоне играет гораздо чаще, чем в прошлом. На этот раз португалец избежал серьёзных травм, которые преследовали его в течение последних лет. Рафаэл очень преобразился в феврале — пять голевых передач в трёх матчах. В игре чемпионата Германии с «Фрайбургом» он оформил ассистентский хет-трик.

Правые защитники: Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Эктор Бельерин («Спортинг»)

Место в основе на правом фланге обороны займёт Семеду. В этом сезоне он отбегал уже 1599 минут, а Бельерин — только 577. «Вулверхэмптон» бьётся за выживание в АПЛ (сейчас занимает 15-е место), и не исключено, что по окончании сезона Нелсон подумает о переходе в более статусный клуб. Правда, в составе «Вулвз» играет несколько его соотечественников, что может повлиять на решение.

Нелсон Семеду Фото: Marc Atkins/Getty Images

Бельерин почти всю первую часть сезона просидел в запасе «Барселоны». Вышел на поле всего семь раз (трижды — в Примере) и уехал в Лиссабон. «Спортинг» отпустил Педро Порро в «Тоттенхэм» и оперативно нашёл ему замену. В новом клубе Бельерин отыграл уже три матча, а встречу с «Порту» (1:2) начал в стартовом составе.

Центральные защитники: Матс Хуммельс («Боруссия» Д), Эван Н'Дика («Айнтрахт»), Чаглар Сёюнджю («Лестер»), Стефан де Врей («Интер»)

34-летний Хуммельс в последнее время выпал из стартового состава «Боруссии». Он просидел в запасе два последних матча в чемпионате и остался в резерве на игру Лиги чемпионов с «Челси» (1:0). Правда, тренеры доверили ему все 90 минут в кубковой игре, на которую ветеран вышел с капитанской повязкой. Защитник с таким богатым опытом пригодится любой команде.

Матс Хуммельс Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Н'Дика перешёл в «Айнтрахт» в 2018 году — немецкий клуб заплатил за игрока € 5,5 млн. Сейчас стоимость 23-летнего француза составляет € 32 млн. Эван — важная часть команды, которая впервые в истории сыграла в Лиге чемпионов и пробилась в 1/8 финала. В этом сезоне защитник отбегал все матчи, за исключением одной кубковой игры.

Сёюнджю вполне мог оказаться в основе нашей сборной, но в этом сезоне почти не играет. Турецкий футболист отбегал всего четыре матча (два — в кубковых турнирах). С таким количеством игрового времени мы отправим его в резерв. В январе была информация об интересе к игроку со стороны «Атлетико». Не исключено, что летом Чаглар перейдёт туда в статусе свободного агента.

Де Врей играет в Италии с 2014-го. Первые четыре года провёл в «Лацио», после чего перешёл в «Интер». Его нельзя назвать твёрдым игроком стартового состава. К примеру, в последних семи матчах чемпионата Италии де Врей вышел на поле только в двух. Несколько недель назад появилась информация, что в услугах 31-летнего защитника заинтересованы «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед».

Центральные полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич (оба — «Реал»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Н’Голо Канте («Челси»), Юри Тилеманс («Лестер»), Адриен Рабьо («Ювентус»)

В средней линии — огромный выбор. Мы включили в стартовый состав двух футболистов «Реала» и хавбека из «Манчестер Сити». Модрич держит высокий уровень, несмотря на то что ему уже 37 лет. Правда, будущее хорвата по-прежнему остаётся туманным. Недавно издание Marca сообщило, что по окончании сезона «Реал» может отказаться от услуг титулованного Модрича.

Лука Модрич Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Кроос — один из футболистов, от которого зависит будущее хорвата. Если немец продлит контракт и «Реал» купит Джуда Беллингема, то Модричу придётся искать новый клуб. Сам Кроос сообщил, что не будет тянуть с решением несколько месяцев. По его словам, обе стороны не совершают никаких глупостей, а у игрока с клубом прекрасные отношения. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти предположил, что немец подпишет новый контракт.

Гюндоган в январе заявил, что в «Манчестер Сити» сейчас что-то не так. По словам немца, в команде уже не тот голод к победам. В течение нескольких месяцев появляется информация об интересе со стороны «Барселоны». Испанские инсайдеры утверждают, что агент футболиста уже встретился с руководством каталонского клуба. Судя по всему, по окончании сезона полузащитник сменит клуб.

Илкай Гюндоган Фото: Julian Finney/Getty Images

Н’Голо Канте обязательно попал бы в наш стартовый состав, однако в этом сезоне француз почти не выходит на поле. Он отыграл два матча в августе, а потом получил серьёзную травму. Из-за неё Канте пролетел мимо чемпионата мира и больше ни разу не вышел на поле. В последнее время поступает разнообразная информация. То Канте готов продлить контракт с «Челси», то может перейти в «Ливерпуль».

Тилеманс хочет покинуть «Лестер» и перейти в топ-клуб в статусе свободного агента (информация от Фабрицио Романо). Летом бельгийским футболистом интересовался «Арсенал». Что касается Рабьо, то зимой «Ювентус» искал варианты для продажи, чтобы выручить хоть какие-то деньги. Найти подходящий вариант не удалось, но мало кто сомневается, что француз покинет клуб по окончании сезона.

Правые вингеры: Лионель Месси («ПСЖ»), Марко Асенсио («Реал»)

Пока абсолютно непонятно, где в новом сезоне сыграет Месси. Руководство «ПСЖ» хочет оставить в составе чемпиона мира, но при этом пойти на всё ради сохранения игрока не готово. Сам Лео до сих пор не решил, стоит ли подписывать новый контракт с парижанами. Не исключено, что в следующем сезоне мы увидим 35-летнего футболиста в МЛС. Один из вариантов — клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Асенсио готов остаться в «Реале», но ему необходимо получить статус ведущего игрока команды. Для Марко этот аспект гораздо важнее финансовой стороны сделки. По информации Marca, руководство «Реала» уже подготовило новый контракт для 27-летнего вингера. Правда, за ситуацией внимательно следит «Барселона».

Марко Асенсио Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Левые вингеры: Анхель Ди Мария («Ювентус»), Уилфрид Заха («Кристал Пэлас»)

На позицию правого вингера было немало кандидатов. Поскольку Ди Мария периодически играет на левом краю (пусть и не так часто), мы включим его в основу именно в этой роли. В первой части сезона аргентинец пропустил несколько матчей из-за травмы, а потом завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Катаре. Пару недель назад 34-летний футболист изъявил желание вернуться в аргентинский чемпионат. Правда, когда это произойдёт, пока непонятно.

Африканец Заха играет за «Кристал Пэлас» больше восьми лет. Кажется, пришло время сменить обстановку. Уилфриду уже 30 лет, но он по-прежнему интересен топ-клубам Европы. Если верить последним новостям, вариант с приобретением футболиста рассматривают «Боруссия» Д, «Барселона», «Монако» и «Марсель».

Уилфрид Заха Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Центральные нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

В это сложно поверить, но лучший футболист мира всё ещё сидит без нового контракта. В зарубежных СМИ неоднократно писали, что Бензема продлил договор, однако официального подтверждения до сих пор нет. Впрочем, скорее всего, Карим всё-таки останется в «Реале», ведь эту информацию уже подтвердил главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти. В этом сезоне 35-летний Бензема забил 16 мячей в 23 матчах, но пропустил несколько встреч из-за мышечного повреждения.

Карим Бензема Фото: Denis Doyle/Getty Images

У Фирмино пока также нет нового контракта, хотя сам он выразил желание остаться в «Ливерпуле». Главный тренер клуба Юрген Клопп ещё в ноябре сообщил, что стороны ведут переговоры, однако новостей о продлении договора пока нет. Для самого Фирмино сезон получается непростым. 31-летнего бразильца не включили в заявку на ЧМ-2022, а после возобновления сезона форвард отыграл всего 10 минут в матче с «Эвертоном» (2:0).

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