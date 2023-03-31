«Никогда не видел Слуцкого в таком бешенстве». Трогательное интервью о внутряке «Рубина»

Бодылевский возглавлял медиаслужбу «Рубина» пять лет. С марта 2023 года он больше не работает в казанском клубе. Ниже большой разговор – о том, как вообще работают пресс-службы в футбольных клубах и как это было конкретно в случае с «Рубином», который взорвал медиапространство своими креативными роликами.

Как расходился с новым руководством «Рубина»

– В «Рубине» новое руководство. Поэтому и ушёл?

– Мы не нашли общего языка. Меня вызвали со сборов, и после разговора мы поняли, что так будет лучше для всех.

– Что значит «не нашли общего языка»?

– У них другое видение работы пресс-службы. С их стороны были вопросы, которые у меня вызывали удивление. Спрашивали, почему в пресс-службе работают семь человек и чем каждый занимается. Просили делать распорядок дня, который мы должны были предоставлять письменно еженедельно, каждый сотрудник в клубе должен был в письменном виде предоставить должностные обязанности, хотя они есть в отделе кадров.

– Необычное требование?

– Началось достаточно агрессивное выстраивание диалога. Мне кажется, новое руководство могло пойти другим путём, ну да ладно. В любом случае желаю удачи, нужно решить задачу.

Победная раздевалка «Рубина» Фото: rubin-kazan.ru

– Одного общения тебе хватило, чтобы уйти?

– Я бы хотел доработать сезон. Мы вылетели из РПЛ, и «Рубину» нужно вернуться. А тут так получилось, что со мной разговаривали сразу пять человек (помощники, юристы, отдел кадров, бухгалтеры) – спрашивали о банальных вещах. Для меня эти вопросы были странными, но на все эти вопросы я предоставил развернутые ответы.

– Это какие вопросы?

– Например, есть ли у клуба страничка во «ВКонтакте» и как её можно найти.

– Сильно.

– Мне тяжело это объяснить. Меня срочно вызвали со сборов в Турции, я летел 10 часов в Казань, чтобы у меня спросили такое.

– В конце мая 2022 года ты отклонил предложение «Локомотива». Почему?

– Был такой вариант. Та же самая должность – руководитель пресс-службы и медиа клуба. Подумал, что раз вылетели, то должны вместе вернуться. Нельзя бросать команду, ведь я тоже поучаствовал в вылете.

– Это было твоё решение – отказаться от «Локо»?

– Да. Просто взял время, поговорил в клубе, всё взвесил и решил, что хочу остаться в Казани. Мы с Олей Сучковой из «Локомотива» всё проговорили, и я даже дал положительный ответ, но потом чувства внутри меня не позволили уйти из «Рубина».

– Несмотря на статус «Локомотива», нахождение РПЛ и более высокую зарплату?

– Да.

Как прощался с «Рубином»

– Ты трогательно попрощался с командой. Что было внутри в этот момент?

– Сам не ожидал, что поведу себя как тряпка. Вроде каждый год в команде меняются футболисты, но ты быстро привыкаешь к людям. Были ребята, которые только-только пришли, однако даже за короткий срок сблизились. Сборы шли два месяца – мы оттуда вообще не уезжали. Каждый день друг с другом виделись. Это такая семья, когда вы по 15 часов в день проводите вместе: обеды, ужины, тренировки… А я в команде пять лет провёл. У меня сложились особенные отношения с персоналом, который уже долгие годы в клубе. Тяжело описать свои эмоции. Просто понимал, что в последний раз вижу ребят в таком составе. Что уже так не соберёмся вместе.

– Часто плачешь?

– На самом деле, нет. Но в 2022-м не удержался, когда вылетели. И теперь в 2023-м, когда ушёл из команды. Это были искренние эмоции. Может быть, я бы не заплакал, если бы сообщил всем заранее о своём уходе. А так сложилось, что никто не знал. Я перед тренировкой спросил Юрия Анваровича (главного тренера Уткульбаева. – Прим. «Чемпионата») можно ли попрощаться, и он разрешил.

– Я слышал, как с командой прощаются игроки. Впервые вижу, чтобы другие сотрудники так брали слово.

– Просто сотрудники обычно уходят либо в межсезонье, когда никто не видит, либо по ходу сезона, когда нет возможности попрощаться. А тут получилось, что на сборах, когда есть чуть больше времени. Думаю, если бы другие сотрудники уходили бы в этот день и находились на сборе, то сложилось бы так же. Вообще, мы обычно остаёмся за кадром. Если бы меня не сняли, то никто бы и не увидел.

– А кто снимал?

– СММщики. Я даже не знал, что они записывают на видео.

О чём просят футболисты

– В чём заключалась твоя работа в «Рубине»?

– Отвечал за всю коммуникацию с журналистами и за все наши медиаактивности в соцсетях, которые мы делали с ребятами.

– Кирилл Брейдо, который работал в «Локо», а сейчас в ЦСКА, рассказывал, что его день начинается с мониторинга кучи телеграм-каналов. У тебя так же?

– Да, подписан на 30+ каналов, которые связаны с футболом. Я уже не в «Рубине», но всё равно слежу. Стараюсь не выпадать из информационного поля.

– Слышал, что пресс-службу в клубах РПЛ просят заниматься примерно всем. У кого-то из футболистов ночью заболела собака, и приходится ехать в 3 часа ночи в ветеринарку. Есть такое?

– Плюс-минус да. Как вообще выстраиваются доверительные отношения с игроками? Они периодически сталкиваются с проблемами. Особенно когда только переезжают в Казань. Ещё не знают город. В какой садик определить ребёнка? Куда пойти на гимнастику? Где поменять резину на автомобиле? Могут адресовать любой вопрос – и это нормально.

– А если просят не проконсультироваться, а что-то сделать?

– Бывает, что просят отвезти машину перед игрой. Посидеть с детьми. И это не значит, что футболисты наглые. Просто нормальные человеческие отношения. Что бы ни просили, всегда стараешься помочь. Для меня не проблема, я ведь тоже обращаюсь к ним с просьбами, со всякими съёмками.

Как продали Сутормина за 85 тысяч рублей

– Картонный Сутормин на презентации. Как родилась эта идея?

– Это был такой момент… Многие футболисты ушли, Роман Сергеевич [Шаронов] стал тренером, и в комментариях часто писали, что мы вылетим в ФНЛ. Мы подписали Сутормина и ярко его представили, а так получилось, что он пробыл в команде 10 дней. Ситуация – просто сюр. С «Рубином» вообще случалось много такого, чего ни у кого не было. Тут и Сутормин, и отслаивающиеся номера от формы, и много чего ещё.

– А как родилась идея именно по Сутормину?

– Мы читали комментарии и прекрасно понимали, почему люди так пишут. Как это всё выглядело со стороны. Мы сидели и думали, как нам обыгрывать эту ситуацию, чтобы над собой поржать. Самоирония – вообще самое сильное оружие. У нас был СММщик Тимур Байрамов, который сейчас в ЦСКА работает. Он предложил сделать картонного Сутормина.

– Тяжело было его создать?

– У нас не было фотки, потому что не успели его отснять. Мы сфотографировали Тимура в форме «Рубина» и приклеили голову Лёхи Сутормина.

– Это правда, что картонного Сутормина удалось продать дороже, чем настоящего?

– Да, продали на аукционе за 85 тысяч рублей. Тимур до утра сидел на аукционе, где повышали ставки. Купил то ли Картавый Ник, то ли… ааа, нет. Ставка ТВ выкупила. Для нас было важно, что руководство нам доверяло. Не спрашивало: «Что за колхоз?» Мы просто брали и делали. И Лёха Сутормин не обиделся, вообще молодец.

Картонный Алексей Сутормин Фото: rubin-kazan.ru

– Руководивший клубом Рустем Сайманов выглядит человеком со сложившимися взглядами. Насколько он спокойно воспринимал местами жёсткий стёб?

– А не жёстко, что футболист перешёл в «Рубин» на 10 дней? Поэтому остаётся только посмеяться над этой ситуацией А вообще, время изменилось. Глянь, что другие клубы делают. 10 лет назад такое было невозможно представить. Мы ведь, по сути, развлекаем людей. Порой за счёт юмора можно выкрутиться из неловких ситуаций – посмеяться и над собой. Все пытаются поймать волну, уловить настроения, хотя сейчас это сложнее сделать. Надеюсь, в клубах будет больше доверия к креативным идеям.

– В этом плане стало лучше?

– Во всех клубах достаточно молодые специалисты. Посмотри, насколько взрослые пресс-атташе были раньше. Трахтенберг – в «Спартаке», Аксёнов – в ЦСКА, Лопухов – в «Рубине»… Они бы не пропустили многое из того, что выходит сейчас, и это нормально – времена меняются. Им проще делать привычные форматы.

– Топ-3 клуба РПЛ, которые тебе нравятся по работе с медиа?

– «Динамо», ЦСКА и пусть будут «Крылья Советов».

Какие совершал ошибки в «Рубине»

– Твой главный косяк за всё время работы в «Рубине»?

– Был момент, когда Леонид Викторович [Слуцкий] только пришёл. Мы делали сюжет, и он пошутил, что у него контракт с Nike, который экипировал детей из его академии, но если adidas заплатит больше, то он не против перейти к ним. Это было в форме шутки, и всё равно у Слуцкого были проблемы из-за нашего видео. Пришлось объясняться перед Nike. Этот фрагмент из ролика мы тогда удалили. Получилось, что тренер только пришёл, а тут уже косяк. Был и ещё один случай со Слуцким.

– Расскажи.

– Мы сделали сюжет с тренировки «Рубина». Повесили микрофон на Викторовича, и было слышно, как он прикалывается и пихает футболистам. Спустя какое-то время была его первая игра в Казани. Она проходила на Центральном стадионе. Перед матчем шла стандартная разминка – уже все серьёзно на игру настраивались, и тут на табло врубили этот сюжет. Представь: на весь стадион показывают, как тренер угорает и пихает игрокам. Слуцкого это выбесило.

– Почему случилась такая накладка?

– Было задействовано несколько технических служб. Сюжет поставили слишком рано, когда ещё шла разминка. В тайминге он был запланирован на тот момент, когда игроки и тренеры вернутся в раздевалку. А тут прям во время разминки пять минут Слуцкий прикалывался с табло на весь стадион. Я его больше никогда не видел в таком бешенстве.

Леонид Слуцкий Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как выстраивал отношения с тренерами

– Ты работал и со Слуцким, и с Бердыевым. Возможно, самыми открытым и закрытым тренерами в истории РПЛ.

– На самом деле, у Слуцкого тоже были свои ограничения – где можно стоять, где нельзя. Просто он понимал, что является наёмным сотрудником. А времена поменялись, и появились вещи, которые необходимы в работе современного клуба. А Бердыев тоже нам разрешал снимать в раздевалке после матчей. Да и тренировки – хоть каждый день.

– Хочешь сказать, что закрытость Бердыева – миф?

– Он просто сам во всём этом не хочет участвовать – это да.

– Взять историю с падающими матрасами. Бердыев за такое не убил бы?

– Думаю, что нет. Разница в том, что с ним это нужно было бы согласовать, а с Викторовичем – нет. Там просто кончик матраса чуть-чуть задевал ноги игроков. Мы это тестировали и понимали, что не травмоопасно.

– Нет ощущения, что Слуцкий всё больше уходит от тренерства к медиа?

– У него сейчас много свободного времени – он не связан работой в клубе. Есть только обязательства перед его академией и стадионом, который он построил в Волгограде. Человек ведёт себя активно в инфополе. Почему бы и нет? Не думаю, что медийность мешает ему в работе. Просто мы не знаем, как проводят свободное время другие тренеры. А где появляется Слуцкий, мы периодически узнаём. Это ещё не значит, что какой-то тренер больше или меньше вовлечён в работу. Слуцкий смотрит все матчи РПЛ и анализирует другие лиги – в курсе всех событий в футболе.

Как стебаться в роликах, но при этом не обижать

– Конкретно про ролики «Рубина» ты уже рассказывал «Чемпионату». Если подвести итог, то какой был самым сложным?

– Видео под день рождения Слуцкого. Одно дело – пасхалки в плане футбола, а другое – собрать кучу информации о жизни человека. Что-то узнавал через его сына, что-то через друзей. Хотя сейчас уже не кажется, что приходилось сложно. Тем более в команде нам никто ни разу не отказал в плане съёмок. Ни один футболист за пять лет! Мы работали и в выходные, и допоздна. Сейчас листаешь телефон, натыкаешься на какие-то моменты, и просто прикольно поржать, что у нас всё это было.

– Игнатьев легко согласился одеться деревом в новогоднем выпуске?

– Мы переживали, что он не согласится на этот костюм, но Ваня достойно отреагировал.

– Судя по тому, как Игнатьев отказался общаться с блогером Коммент.Биги было похоже, что с самоиронией у него не очень.

– Просто он хорошо знал нас, а его – нет. Может, в этот день у Вани не было настроения. Нормально у него всё с самоиронией.

Иван Игнатьев в костюме Ёлочки Фото: rubin-kazan.ru

– В одном из роликов вы стебались над Черчесовым, который падал со стула на фотке с календаря?

– Мы не стебались, но такой момент был, да.

– Насколько нужно согласовывать с руководством «Рубина», когда ты подкалываешь другого тренера?

– Мы никогда не согласовывали пасхалки в роликах. Тем более что тут и не было ничего обидного для Станислава Саламыча. Просто там в кадре присутствовали футболисты сборной – решили так сделать.

– В ваших роликах ведь были интеграции букмекеров?

– Да, дважды. Один раз нам просто не хватало средств. Мы обратились к букмекеру и без проблем договорились. В целом у нас бюджеты получались маленькими. Мы не обращались к какому-то продакшену. Кроме оператора и режиссёра – над всем работали сотрудники клуба. Атрибутика, мебель, павильоны – это уже «Рубин» оплачивал отдельно. Писали служебную записку, что именно нам требуется. Все эти вещи хранятся на старой базе «Рубина». Бюджет формировался уже по ходу съёмок, но с этим проблем не возникало. Всë-таки в Казани в этом плане дешевле.

Как сорвалось видео с Заремой Салиховой

– Бывало такое, что мощные задумки срывались?

– Летом 2021 года мы приглашали Зарему Салихову на базу «Рубина». Она на тот момент уже завела телеграм-канал, похвалила «Рубин» и писала, что тоже любит чак-чак. Ну или что-то вроде того – уже точно не помню. Мы тогда как раз выбирали нового СММщика, потому что наш ушёл в «Спартак». Согласовали задумку с начальством, все заинтересовались, было интересно познакомиться – в том числе руководству. Через Леонида Викторовича позвали Зарему в гости.

– В чём была идея?

– Пригласить в Казань, потому что она была крайне активна в медиапространстве. Познакомиться, пообщаться с руководством. У нас была готова концепция, могли сделать из этого событие. Мы как раз выбирали СММщика и именно в ролик с кастингом хотели пригласить Зарему. У нас там снимался и Александр Бурмистров [экс-хоккеист «Ак Барса»].

– Для чего всё это было нужно?

– Рассчитывали пошуметь в медиапростанстве и вообще поприкалываться. Это инфоповод и для СМИ. Тогда был момент, когда такие идеи хорошо заходили.

– Почему не срослось?

– Там вроде по графику не попадали – у нас сборы были в Казани. Жаль, что не получилось в итоге.

Как уходили легионеры из «Рубина»

– Ты рассказываешь про семейную атмосферу в «Рубине». Не удивило, как разъехались легионеры? Вы их поняли?

– Поначалу, может, не всех. Потом уже пришло понимание. Осуждать их не стоит, но вообще это был шок. Каждый день кто-то уезжал. И так целую неделю: один, два, три человека… Реально шок.

– Уругваец Варела сбежал из «Динамо» ночью. У вас спокойнее уходили?

– Тайком – никто не сбегал. Все сообщали о своём решении главному тренеру и в этот же день уходили, попрощавшись.

– Чей отъезд больше всего расстроил?

– Уремовича и Хвичи. У меня с ними были самые тёплые отношения.

– Они объясняли свои решения?

– А что им объяснять? Все и так всё понимают. В этой ситуации ты и сказать ничего не можешь. У одного дома отцу разбивают стекла машины, потому что сын в РПЛ играет. И на другого родители из Хорватии давят. Тем более тут ещё появилась возможность приостановить контракт.

– Манёвр Хвичи через «Динамо» Батуми нужен был, чтобы деньги дошли до «Рубина»? Напрямую из Италии в Россию не проходило?

– Это не совсем ко мне. В «Наполи» за ним давно следили, но, когда появилась возможность забрать игрока через приостановку контракта, они так и сделали.

– Ты с ним на связи?

– Да, периодически поздравляю. До Нового года прям регулярно переписывались. Он рассказывал, что всё отлично: команда – топ, партнёры – топ. Действительно всем доволен. Я на него сейчас смотрю… Как же он возмужал!

– По каким деталям замечаешь?

– Да просто внешне видно. Человек превратился из мальчишки во взрослого парня. Даже по видео заметно, где раньше было хи-хи и ха-ха, теперь серьёзный. Помню, как на базе брал электросамокат и гонял. Сейчас он уже не станет кататься так, что можно навернуться и получить травму. Плюс видно, что занимается в зале с тренером – окреп.

Хвича Кварацхелия Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Как изменился «Рубин» после вылета в ФНЛ

– За последнее время «Рубин» покинула куча сотрудников на разных позициях: Сайманов, Яровинский, Слуцкий, Навас, ты, Байрамов, Мингазова… Ощущение, что теперь просто команда с другим лицом.

– Сайманов ушёл в начале декабря. На сборах ничего такого не ощущалось, а в конце января я приехал на базу и словно в другое место окунулся. Много новых людей. Всех меняют, видимо.

– Можно сказать, что всё из-за вылета в ФНЛ? По сути, один незабитый пенальти на 90+1-й минуте — и так всё в клубе переворачивается.

– Можно и так сказать. Всё-таки у Татарстана должна быть команда в высшей лиге. Регион с амбициями. Хоккей, волейбол, баскетбол – все представлены на высшем уровне. Вылет стал болезненным для всех. И осознание пришло далеко не сразу после поражения от «Уфы» в последнем туре.

– А когда пришло понимание?

– Когда вместо Москвы и Ростова у нас были Ульяновск и Тольятти. Другие условия для работы – вплоть до раздевалок.

– Удивило, что Наваса уволили по электронной почте?

– Мне кажется, с такими людьми нельзя прощаться подобным образом. Как и со всеми, кто много сезонов провёл в одной команде. Понятно, что он находится в другой стране и вызывать его в Казань – не вариант, но можно было позвонить. Ну да ладно. Навас – добрый человек и зла держать не будет. В этом я уверен. Тем более что я с ним общался после этого.

– Как он отреагировал?

– Ему просто жалко, что так всё сложилось.

– Чем он сейчас занимается? Он ещё не в «Сочи»?

– Он же живёт в Испании. Будет и дальше связан с футболом. Продолжит помогать, если к нему будут обращаться. Если Бекиич позвонит и попросит посмотреть футболиста, то почему бы и нет.

Как могло случиться, что форма расклеилась по ходу матча

– Какой момент за эти пять лет в Казани запомнишь на всю жизнь?

– О многом уже сказал. И про вылет, и про Сутормина. Хотя история с футболками в Польше – это трэш. Нужно было видеть, что творилось в раздевалке во время матча, когда номера и фамилии отклеивались после дождя. Все начали искать другие футболки, маркером обводить цифры. Их даже чёрным тейпом обклеивали уже просто от безысходности. У администраторов мозг работал так, что уже хоть что-то придумать бы. Мы боялись, что нам влепят техническое поражение.

– Что было у тебя в голове в этот момент?

– Я стоял, улыбался и думал, что это полная жесть. Знаешь, какая ещё мысль проскочила? Я реально допускал, что нам кто-то решил поднасрать и подложил эти футболки.

История с футболками в Польше – это трэш Фото: кадр из трансляции

– А что в итоге случилось с этой партией футболок?

– Надписи приклеивали наши люди из фан-шопа. Использовали не тот материал для номеров и фамилий. Нужен был специальный, который не отклеивается из-за дождя.

– А что сделали с теми, кто ошибся?

– Да что с ними сделаешь… Бывают и такие ситуации. Поорали, покричали и успокоились.

– На следующий матч брали по три запасных комплекта?

– Нет, просто заранее замочили футболки и убедились, что номера с фамилиями не отходят.

Чем занимается после ухода из «Рубина»

– Теперь ты работаешь продюсером в «Коммент.Шоу». Нобель Арустамян позвал?

– С ним тоже общались. Они меня ещё летом звали. Сейчас выбор был между ними и ещё одним YouTube-проектом. Общался и с теми, и с теми. Выбрал «Коммент.Шоу», потому что это большая классная команда.

– Чем именно будешь заниматься?

– Пока вникаю и знакомлюсь с ребятами, с проектами. Смотрю, как всё работает. Планируем запустить новые проекты – один из них уже собираемся снимать.

– От Слуцкого ещё не устал?

– Нет, как от Викторовича можно устать? Я его вообще только несколько раз пока видел. Он же не сидит в студии целыми днями. Приехал, снялся, уехал.

– Кого из «Рубина» первым делом приведёшь на «Коммент.Шоу» в качестве гостя?

– Если меня спросят, то однозначно Олег Иванова.

– Почему?

– Самый яркий и харизматичный человек. Ему есть что сказать, у него своя точка зрения. Он вообще не похож на стереотипного футболиста. Изначально я его знал только через общих друзей, а полноценно начали общаться только в «Рубине». Для меня он стал настоящим открытием в плане личности. Если «Рубин» выйдет в РПЛ, а он точно выйдет, то Олега нужно будет пригласить в первую очередь.