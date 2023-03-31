Хвича провёл год вне России. Как он превратился в суперзвезду

Хвича Кварацхелия прошедшим летом подписал контракт с «Наполи», но продлит его уже сейчас. Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано до 2028 года. За девять месяцев молодой грузин превратился в суперзвезду Серии А, лидируя в списке ассистентов чемпионата Италии (10 передач). При этом ещё и среди бомбардиров турнира он уступает лишь одноклубнику Виктору Осимхену и нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу.

Хвича обошёлся итальянцам в € 11,5 млн, а теперь оценивается в € 80 млн. Ровно год назад футболист ушёл из «Рубина» и транзитом через «Динамо» Батуми отправился в «Наполи». В клуб, который позволил ему стать игроком с мировым именем. Вот как описывает преображение футболиста экс-глава медиаслужбы казанцев Иван Бодылевский:

«Как же он возмужал! Просто внешне видно. Человек превратился из мальчишки во взрослого парня. Даже по видео заметно: где раньше были хи-хи и ха-ха, теперь серьёзный. Помню, как на базе брал электросамокат и гонял. Сейчас он уже не станет кататься так, что можно навернуться и получить травму. Плюс видно, что занимается в зале с тренером – окреп».

Выйдя на новый уровень, Хвича не утратил уверенности в себе. Показательным получился матч с «Аталантой». В какой-то момент вингер обвёл соперников на своём левом фланге и решил пробить с крайне острого угла, а не скатить под удар партнёрам. Запоротый момент разозлил одноклубника Замбо Ангисса, который прямо на поле начал махать руками и выражать недовольство. 22-летний новичок не поддался на давление партнёра и чуть позже в этом матче выдал шедевр.

Накрутил столько соперников, что во время гола в штрафной «Аталанты» были только Хвича и восемь бергамасков. И никто из них не помешал забить. Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после матча восхищался: «Он обладает удивительным умением обыгрывать соперников. Если защитник поворачивается спиной, ему конец». Символично, что этот гол с кучей обводок Хвича сотворил именно на стадионе имени Марадоны. Человека, который забил легендарный гол на ЧМ, пройдя пять соперников со своей половины поля.

Неудивительно, что Хвичу итальянцы прозвали Кварадоной. Для местной публики до сих пор проблематично произносить «Кварацхелия». Дикторы на стадионах предлагают свои варианты фамилии. А вот диктору «Наполи» проще всего – он стоит с микрофоном у поля и кричит «Хвича», оставляя фамилию для коллективного произношения зрителям. Ну а в команде его зовут просто Квара, как объяснил недавно Осимхен.

Пока за всё время в «Наполи» Хвича обходится без спадов. Стабильно выходит в основе, стабильно забивает и отдаёт. И, кажется, в личной жизни тоже всё стабильно. Его девушку зовут Ница Тавадзе – студентка Тбилисского мединститута, которая в свободное от лекций время навещает Кварацхелию в Италии. Он уже познакомил девушку со своей мамой.

Хвича Кварацхелия и Ница Тавадзе Фото: из личного архива Хвичи Кварацхелии

За последний год Хвича прибавил во всём. Уже забил больше в Италии, чем за три года в России. И вообще стал первым футболистом, которому удалось в дебютном сезоне Серии А сделать 10+10 по системе «гол+пас». Это уже в марте! Для грузина за год резко изменился контекст. Ещё недавно он играл за команду, которая боролась в РПЛ за выживание. А теперь он вот-вот станет чемпионом Италии, и, согласно данным FiveThirtyEight, «Наполи» имеет больше шансов на попадание в финал ЛЧ, чем любая другая команда.

И вот на этом уровне Хвича делает разницу, уже получив фактически мировую известность. Количество его подписчиков за год увеличилось на несколько порядков – с 84 тысяч до 3 миллионов человек. Теперь футболист делает рекламные интеграции в постах. Правда, пока ссылки ведут лишь на продажу футболок «Наполи» за € 125 в официальном магазине клуба. К Хвиче обращались ведущие спортивные бренды, но он сейчас ни с кем не сотрудничает.

И вот ещё одно изменение в жизни Хвичи за год. Сейчас у него есть персональный тренер. Точнее, физиотерапевт, которого зовут Хосе Карлос Молиноса Домене. Раньше он работал в «Рубине», но в прошлом году покинул Казань (где и познакомился с вингером). Теперь Кварацхелия платит ему зарплату, а физиотерапевт персонально следит за состоянием игрока.

На самом деле, можно абсолютно не разбираться в футболе, а просто по осанке заметить, что теперь Хвича выглядит иначе.