Тренер, который тащит «Боруссию» к титулу. Терзич реально скинет «Баварию» с вершины?

В середине ноября «Боруссия» свалилась на шестое место в таблице чемпионата Германии. Два поражения подряд и девять очков до «Баварии». Главный тренер выдавал однотипные объяснения, но при этом не скрывал оптимизм. «В январе мы исправимся», – вот посыл Эдина Терзича. И не соврал. С того момента девять побед в десяти матчах. И только одна, при этом не совсем справедливая, ничья с «Шальке». Но самое главное – Дортмунд благодаря таким результатам (ну и ошибкам конкурентов, само собой) вышел на первое место в Бундеслиге. Сейчас они на одно очко опережают «Баварию». А 1 апреля очный матч, который и определит фаворита в гонке за титул.

Логичный вопрос: кто же архитектор успеха «Боруссии»? Оказывается, это молодой тренер, про которого вы вряд ли много знаете.

Эдин Терзич – бывший футболист-любитель – оказался в «Боруссии» в 2010-м. Получил тренерскую лицензию, приглашение поработать с молодёжью и одновременно в скаутском отделе основной команды. Сейчас он вспоминает то время с восторгом. Хоть и непосредственного отношения к основе он не имел, но магию Юргена Клоппа с двумя титулами прочувствовал сполна.

«Мы хотим, чтобы каждая игра приносила удовольствие, – говорил Терзич в интервью The Athletic в январе этого года. – Так было в 2010–2013 годах (при Клоппе), когда каждую неделю люди не могли дождаться следующего матча. Это не произошло от того, что кто-то нажал кнопку. Не сразу, но мы быстро почувствовали, что дела идут на лад, что зажжён новый огонь, а стадион превратился в крепость. Мы тоже хотим воплотить этот напряжённый футбол. И толпа должна это чувствовать. Могут быть команды, которые лучше нас. Но не могут быть, которые сделали для победы больше, чем мы».

После небольшого опыта работы с юношами Терзича (к тому моменту бескомпромиссного фаната Клоппа) заприметил Славен Билич. Всё решил случай. Молодой тренер познакомился с хорватским агентом, а тот свёл его с на тот момент главным тренером сборной. Славен попросил составить отчёт на нескольких соперников. Эдин справился. Некоторые детали даже помогли победить. Итог – приглашение в тренерский штаб Билича в «Бешикташ» в 2013-м. Они могли соединиться раньше, но немец отказался ехать в «Локомотив». С «Боруссией» временно было покончено.

Славен Билич и Эдин Терзич Фото: Ian Walton/Getty Images

Билич доверял ассистенту. Но Терзич признавался, что в Турции сложно выстроить коммуникацию с игроками разных национальностей. Хотя это не мешало ассистенту выступать на собраниях команды. А ещё Эдин давал за главного тренера письменные интервью.

Потом были «Вест Хэм», увольнение оттуда и возвращение в Дортмунд. Уже не молодёжным тренером, а сразу в штаб главной команды в качестве помощника Люсьена Фавра. Когда в декабре 2020-го швейцарца уволили, именно Терзич занял его место до конца сезона. И в пандемийный период выиграл на пустом стадионе Кубок Германии, разгромив «Лейпциг». Эдина полюбили болельщики. Он казался своим. Хотя бы потому, что родился в 30 километрах от Дортмунда. И с девяти лет фанател от команды. Но руководство уже договорилось с Розе. А Терзич остался в клубе техническим директором. Марко проработал всего сезон. И в мае 2022-го всё вернулось в прежнюю конфигурацию.

Терзич признаётся, что почти никогда не спит после матчей. В основном сидит на кровати с блокнотом и записывает мысли. Ещё одна интересная деталь – он никогда не говорит с командой после игр, потому что сложно быть объективным. Требуется одна ночь, чтобы всё переварить. И только после этого начинается диалог.

Уже в субботу Эдина ждёт важнейший матч. Раньше он отзывался так про игру с «Челси» в Лиге чемпионов, но это в прошлом. Дортмундцы вылетели. Так что теперь вся концентрация на чемпионате Германии. У «Баварии» 10 титулов подряд. А у «Боруссии» сейчас самый реалистичный шанс за последние годы нарушить эту гегемонию.