Как же бесит «Боруссия»! Такое чемпионство «Баварии» — диагноз для всей Бундеслиги

Ну всё. «Бавария» снова выиграла чемпионат Германии. 11-й раз подряд. Не представляю, что сейчас чувствуют игроки и фанаты в Мюнхене. Явно не самые счастливые минуты в их жизни. Кингсли Коман, наверное, даже не помнит, какое это чемпионство в его карьере (11-е, если что).

Знаю болельщиков «Баварии», которые желали «Боруссии» титула в этом сезоне. Оно и понятно, потому что мюнхенцы, по ощущениям, провалили год. И это можно сказать про все турниры. Да и замена Нагельсмана на Тухеля пока себя явно не оправдала.

С другой стороны, к «Боруссии» вопросов ещё больше. У команды и так имидж клуба, который сам сливает чемпионские титулы. Обжигался уже много раз – и в этом сезоне, и в прошлом. И, несмотря ни на что, команда выходит на поле вот так: Аллер вальяжно исполняет пенальти, а вскоре после этого команда пропускает удивительный второй мяч.

Понятно, что судьи весьма беспредельно лишили «Боруссию» пенальти в игре с «Бохумом». Да, и в последнем туре с «Майнцем» стоило назначить второй 11-метровый в пользу хозяев. И всё же, глобально, «Боруссия» сама отдала титул. Как можно так защищаться в главном матче сезона?

Почему Онисиво оказался настолько свободным в самом центре штрафной площади? Такие голы стыдно пропускать даже в Первой лиге, а тут вроде уровень повыше. Сильно повыше. Сказочное раздолбайство. И это не «Боруссии», а именно «Майнцу» уже ничего не нужно было в этом сезоне.

Стоит признать, что во втором тайме хозяева смотрелись неплохо и в целом давили соперника, окопавшегося у своих ворот. Но, во-первых, сценарий диктовал такой ход игры, а во-вторых, в завершающей стадии было слишком много суматохи. Вроде и ничью вырвали, какой-то намёк на интригу создали, но дожать так и не смогли.

Вообще, удивительно, что при такой щедрости «Баварии» и «Боруссии» чемпионство не взял условный «Лейпциг». Особенно учитывая, что «Кёльн» был в нескольких минутах от ничьей. То есть от того, чтобы подарить титул «Боруссии», которая снова дрогнула в последний момент.

Простите, но такое чемпионство – диагноз для всей Бундеслиги.