Где сейчас звёзды крутой «Боруссии» Клоппа. 10 лет назад они были в финале Лиги чемпионов!

В 2013 году у дортмундской «Боруссии» была одна из самых ярких команд в Европе и вообще в истории этого клуба. Тогда чёрно-жёлтые дошли до финала Лиги чемпионов, где потерпели очень обидное поражение от «Баварии» — 1:2, пропустив решающий гол на 89-й минуте. Сегодня, 15 февраля, перед первым матчем 1/8 финала ЛЧ между Дортмундом и «Челси», расскажем, как складываются судьбы игроков той «Боруссии» 10 лет спустя.

Роман Вайденфеллер, 42 года

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Легендарный голкипер «Боруссии», второй игрок в истории клуба по количеству проведённых матчей (453, уступает только Михаэлю Цорку). В Дортмунде отыграл 16 лет и завоевал шесть трофеев, включая два чемпионских титула. А ещё Вайденфеллер – победитель ЧМ-2014, где был, конечно же, запасным вратарём. Перчатки на гвоздь Роман повесил летом 2018-го. По окончании карьеры стал послом «Боруссии», а недавно летал в Индонезию, чтобы поучаствовать в открытии футбольного поля в рамках проекта Бундеслиги.

Лукаш Пищек, 37 лет

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Ещё один игрок, который посвятил «Боруссии» бóльшую часть своей футбольной жизни. Пищек провёл 382 матча за Дортмунд и входит в топ-7 игроков по этому показателю в истории клуба. Правый защитник выступал за жёлто-чëрных в течение 11 сезонов и ушёл из команды только в 2021 году. Лукаш решил доигрывать на родине – в четвёртой польской лиге. Отдаёт долг ФК «Гочалковице-Здруй», в котором, будучи юношей, постигал азы футбола. Правда, с 2022-го информации о его играх нет.

Невен Суботич, 34 года

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Серб принадлежал «Боруссии» 10 лет, сыграл за неё 263 матча. Правда, под занавес своей карьеры в клубе из Дортмунда Суботич уходил в аренду на полгода в «Кёльн». Травмы помешали центральному защитнику оставаться на топ-уровне после 30. В январе 2018-го Невен перешёл на правах свободного агента в «Сент-Этьен», ещё через полтора года достался бесплатно «Униону», а потом недолго побыл в турецком «Денизлиспоре» и австрийском «Альтахе». Летом 2022-го после годичной паузы объявил об уходе из футбола. Теперь Суботич занят в социальных проектах.

Матс Хуммельс, 34 года

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Хуммельс – в Дортмунде, как и 10 лет назад! Более того, на днях догнал Вайденфеллера по количеству матчей за «Боруссию», так что будет на чистом втором месте. Летом 2016-го после семи лет в составе «шмелей» Матс (уже в статусе чемпиона мира) ушёл в воспитавшую его «Баварию» за € 35 млн. Но летом 2019-го, отыграв три сезона в Мюнхене, вернулся в Дортмунд за € 30,5 млн. В «Баварии» пополнил свою коллекцию трофеев тремя чемпионскими титулами. С «Боруссией» брал золото только дважды.

Марсель Шмельцер, 35 лет

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История Шмельцера – это история игрока одной команды. В «Боруссию» левый защитник попал 17-летним, три года его доводили до нужного уровня в фарм-клубе, и потом Марсель ещё 14 сезонов провёл в основе Дортмунда. В итоге сыграл 367 матчей за «шмелей» – не хватает всего одного, чтобы попасть в топ-10 главных долгожителей в истории клуба. После ухода Хуммельса именно Шмельцер стал капитаном «Боруссии». Официально завершил карьеру в 2022 году, но не выходил на поле из-за травмы с 2020-го.

Свен Бендер, 33 года

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Опорный полузащитник задержался в Дортмунде на восемь сезонов. Сыграл за Дортмунд 224 матча, Летом 2017-го его продали за € 12,5 млн в «Байер», где Свен воссоединился со своим братом Ларсом. По невероятному совпадению, братья Бендеры завершили карьеры одновременно – в 2021 году. Свен и Ларс не были возрастными футболистами, но устали от травм. Бендер поддерживал форму в «Бранненбурге», а в 2022-м стал помощником главного тренера сборной Германии U16.

Илкай Гюндоган, 32 года

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Когда «Боруссия» доходила до финала Лиги чемпионов, Гюндоган был совсем молодым футболистом. Поэтому неудивительно, что центральный полузащитник выступает до сих пор – за «Манчестер Сити». Илкай отправился в Англию после пяти сезонов в Дортмунде. «Ман Сити» заплатил за его трансфер € 27 млн. У Гюндогана 157 матчей в составе «Боруссии», а вот чемпионский титул, в отличие от предыдущих игроков, из этого списка только один. Летом 2023-го Гюндоган должен перейти на правах свободного агента в «Барселону».

Якуб Блащиковски, 37 лет

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В Дортмунде любили поляков, и Куба тоже выступал за жёлто-чëрных довольно долго – восемь сезонов. Выходил на поле в футболке «Боруссии» 253 раза. Летом 2015-го полузащитника отдали в аренду на сезон «Фиорентине», а год спустя продали «Вольфсбургу» за € 5 млн. В Бундеслиге он оставался до зимы 2019-го, после чего вернулся на родину. Свободного агента подписала «Висла». Поразительно, но Блащиковски до сих пор числится в клубе из Кракова, хотя не играет с августа 2021-го, когда получил разрыв крестообразной связки.

Кевин Гросскройц, 34 года

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Гросскройц был фанатом «Боруссии», а в 2009-м стал и её игроком, перейдя из «Рот-Вайсс». Сбылась мечта уроженца Дортмунда, а потом ещё шесть лет сказка продолжалась. Хавбек-универсал выиграл два чемпионских титула и ЧМ-2014, будучи футболистом «Боруссии». Но после 27 лет карьера Кевина полетела вниз. Трансферы в «Галатасарай» и «Штутгарт», несколько месяцев без клуба, бесславные выступления за «Дармштадт» и «Юрдингер». Сейчас Гросскройц пылит в любительском клубе «Бёфингхаузен», параллельно работая ассистентом тренера.

Марио Гётце, 30 лет

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«Золотой мальчик» немецкого футбола не сыграл в финале с «Баварией» (конечно же, из-за повреждения), однако в той Лиге чемпионов стал лучшим ассистентом команды. У Гётце был прекрасный сезон, тем не менее главный успех ждал его через год, когда полузащитник забил победный мяч в финале ЧМ-2014. В Дортмунде Марио провёл семь лет, в его статистике 219 матчей за чёрно-жёлтых. Но был трёхлетний перерыв: как раз в 2013-м его продали «Баварии» за € 37 млн, а в 2016-м выкупили обратно за € 22 млн. К сожалению, карьеру Гётце поломали травмы. В ПСВ его отпустили свободным агентом, а перед нынешним сезоном полузащитник перешёл в «Айнтрахт» за € 3 млн.

Марко Ройс, 33 года

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Список легенд «Боруссии» продолжает её форвард-капитан Ройс. Марко воспитывался в академии клуба из Дортмунда, но, прежде чем оказаться в первой команде, поиграл за «Рот-Вайсс» и мёнхенгладбахскую «Боруссию». Вернулся в Дортмунд в 2012 году и, как ни печально, до сих пор не завоевал ни одного чемпионского титула с жёлто-чëрными. При этом с 368 матчами входит в топ-10 в истории клуба. Ройсу тоже всю карьеру дико не везло с травмами, он и победный ЧМ-2014 пропустил из-за повреждения, выбыв всего за 10 дней до старта турнира.

Роберт Левандовски, 34 года

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Левандовски стал мировой звездой благодаря тому, что попал в «Боруссию» в 2010-м. Его купили у «Леха» всего за € 4,75 млн. И хотя в «Баварию» четыре года спустя он уходил на правах свободного агента по истечении срока контракта, Дортмунд хорошо заработал за счёт достижений Роберта на футбольном поле. В сезоне-2012/2013 поляк стал лучшим бомбардиром «Боруссии» в Лиге чемпионов с 10 мячами. Не хватило лишь гола в финале – его забил Гюндоган с пенальти. Что было потом, все прекрасно помнят. Восемь лет в «Баварии» и трансфер в «Барселону» перед нынешним сезоном.

Тренер. Юрген Клопп

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Главный творец той яркой «Боруссии». Клопп возглавил «шмелей» летом 2008-го после семи лет в «Майнце». Дортмунд он тренировал тоже семь сезонов. Выиграл с командой два золота Бундеслиги, один Кубок Германии и два Суперкубка. А вот Лига чемпионов покорилась ему только в «Ливерпуле», который он принял осенью 2015-го после расставания с «Боруссией». И вот уже семь с половиной лет немец работает с английским клубом. Нынешний сезон, пожалуй, самый тяжёлый для Клоппа.