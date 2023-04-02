Кризис гегемона французского футбола 2000-х. Почему «Лион» скатился в середняки?

Матч «ПСЖ» — «Лион» в рамках чемпионата Франции – встреча двух гегемонов Лиги 1 XXI века. «Олимпик» доминировал во французском футболе в 2000-е, а после ему на смену пришли парижане. Но «Лион» ни разу не навязывал серьёзную борьбу «ПСЖ» за чемпионство. Почему один из самых успешных клубов Франции превратился из лидера в команду, борющуюся максимум за путёвку в Лигу чемпионов?

Франция - Лига 1. 29-й тур 02 апреля 2023, воскресенье. 21:45 МСК ПСЖ Париж Не начался Лион Лион Кто победит в основное время? П1 X П2

Приход Оляса и гегемония во Франции

«Лион» никогда не относился к топам французского футбола. До 1995 года лучшее достижение команды – две бронзы в сезонах-1973/1974 и 1974/1975. А в 1983-м она вообще на насколько лет вылетела из Лиги 1. Спасать положение пришёл Жан-Мишель Оляс, как позже станет известно, человек, изменивший историю клуба.

У функционера интересная история прихода к власти: в марте 1987 года президента «Марселя» Бернара Тапи спросили о ситуации в «Лионе», на что он ответил, что «знает молодого предпринимателя Жан-Мишеля Оляса, который мог бы стать отличным президентом». Спустя некоторое время Чарльз Мигирян – президент «Лиона» в то время – назначил Оляса администратором в клубе. Этот статус дал ему право баллотироваться на руководящий пост. 15 июня 1987 года Оляс стал президентом «Лиона», сменив на посту как раз Мигиряна.

Жан-Мишель Оляс Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Спустя два сезона команда вернулась в Лигу 1. Амбициозный Оляс хотел реализовать план «Европа за три года», но клуб пока не был готов к подобным вершинам. И только в 1995 году команда финишировала второй в чемпионате Франции. Благодаря этому успеху «Лион» принял участие в Кубке УЕФА – 1995/1996, где уступил в третьем раунде «Ноттингем Форест».

Первое чемпионство «Лион» завоевал в сезоне-2001/2002, а концовка турнира вышла драматичной. Судьба золота решалась в последнем туре, в домашнем матче с «Лансом». Гостям для оформления чемпионства было достаточно и ничьей, однако «Лион» одержал победу со счётом 3:1 и забрал титул себе, не отдавая его затем никому в течение семи лет. За это время клуб также выиграл шесть Суперкубков и один Кубок Франции. «Лион» вошёл в клуб G14, куда приглашали только топ-команды Европы. В чём заключался главный секрет успеха? Костяк команды формировали воспитанники, усиленные качественными французскими футболистами и легионерами. В то же время «Марсель» потерял былую мощь, «ПСЖ» ещё не набрал, поэтому на протяжении семи лет никто не мог составить равную конкуренцию «Лиону».

Футболисты «Лиона» с главным трофеем Лиги 1 Фото: Getty Images

Упадок после 2008 года

Последнее чемпионство «Олимпик» выиграл в сезоне-2007/2008, после чего команда ни разу не была близка к повторению успеха. В 2008-м клуб возглавил перспективный тренер Клод Пюэль, ранее работавший в «Лилле». Однако он не сумел выиграть чемпионский титул с командой в сезоне-2008/2009: в Лиге 1 «Лион» финишировал третьим, а в Лиге чемпионов, Кубке Франции и Кубке французской лиги дошёл до 1/8 финала. Вместе со спортивным клуб стал терять и финансовое лидерство во Франции. И в этот же момент в «ПСЖ» появляются катарские владельцы. Выход «Лиона» в полуфинал Лиги чемпионов – 2009/2010 не сильно помог клубу, и он постепенно скатился лишь к борьбе за выход в ЛЧ внутри Франции.

Игроки «Лиона» перед матчем с мюнхенской «Баварией» в ЛЧ-2009/2010 Фото: Lars Baron/Getty Images

На ситуацию повлияло и строительство нового стадиона: с момента основания в 1950-м «Лион» выступал на «Жерлане», а с 2008-го по 2016-й Оляс строил «Групама Стэдиум» — проект, в который вливались огромные средства. Большая часть бюджета уходила на стадион, а не на усиление состава. Но в помощь «Лиону» приходила сильная академия: если бы не она, то, вероятно, ситуация складывалась бы ещё хуже. В XXI веке школа «Олимпика» выпустила Карима Бензема, Самуэля Юмтити, Уссема Ауара, Набиля Фекира, Антони Марсьяля, Александра Ляказетта, Корентина Толиссо, Атема Бен-Арфа. Многие помогали клубу сначала на поле, а затем выгодно продавались за солидную сумму.

Но если с 2008 по 2019 год команда ещё держалась в зоне ЛЧ либо около неё, то с 2020-го ситуация складывается хуже. Чемпионат-2019/2020 «Лион» завершил седьмым, 2020/2021 – четвёртым, 2021/2022 – восьмым, а в текущем сезоне идёт на 10-й строчке после 28 туров.

Влияние коронавируса

На «Лион» сильно повлияла пандемия. В марте 2020 года Лига 1 приостановилась из-за коронавируса, команда осталась на седьмой строчке. Из-за этого «Лион» не попал в еврокубки. Оляс был очень недоволен ситуацией. Он предлагал посчитать таблицу с учётом прошлых сезонов, чтобы отправить в еврокубки сильнейшие команды за несколько лет. А из-за тяжёлой ситуации с ТВ-контрактом многие команды и вовсе рисковали угодить в экономическую яму. Но в итоге всё осталось так, как есть.

Новый стадион – «Групама» — также простаивал без болельщиков из-за коронавирусных ограничений, клуб недополучал огромную долю выручки. Ранее арена заполнялась почти на 80% (в среднем – 47 тысяч зрителей при вместимости в 60 тыс.). В итоге в следующем сезоне убытки команды увеличились до с € 36 млн до € 109 млн, а выручка снизилась со € 181 до € 118 млн. Плюс ко всему компания Mediapro должна была платить Лиге € 1,2 млрд за сезон за ТВ-права, но не выполнила обещания, и контракт расторгли. Ситуацию спас Canal+, но он предложил меньше – € 662 млн, так что клубы недополучили деньги. В общей сложности «Лион» потерял из-за коронавируса до € 150 млн.

Стадион «Групама» Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Среди остальных проблем клуба — слабый менеджмент и ментальные проблемы футболистов. В 2019-м Оляс позвал на должность спортивного директора легенду «Лиона» — Жуниньо Пернамбукано. Однако у бразильца не было подобного опыта ранее. Неудивительно, что он совершал ошибки в формировании состава и подходе к тренерам. Так, например, клуб в июле 2019-го возглавил Силвиньо, не имевший до этого опыта работы главным. Его уволили спустя три месяца, на его место пришёл Руди Гарсия. Однако французский специалист, несмотря на локальные успехи (полуфинал ЛЧ-2019/2020), не сработался с Жуниньо. Позже бразилец описывал Гарсию как «худшего человека в его жизни». Тренер и директор не сходились по вопросам комплектования состава, а также по-разному смотрели на причины неудач. Жуниньо очень любил покупать бразильцев – не всегда удачно.

Жуниньо Пернамбукано Фото: AP/TASS

По окончании сезона-2020/2021 Гарсию убрали, назначив на пост Петера Боша. Но у нидерландца не получилось в «Лионе»: восьмое место по итогам чемпионата и увольнение после 10 туров следующего сезона. При Боше клуб неплохо играл в атаке, но был ужасен в обороне. В середине его работы «Лион» также покинул Жуниньо. Он заявил, что устал от плохих результатов, стресса и постоянной борьбы внутри клуба. После его ухода в «Лионе» нет чёткой иерархии. За кадровые и спортивные решения отвечает связка менеджеров — директор Венсан Понсо и главный скаут Бруно Шейру, по ключевым решениям им помогает президент Оляс.

В октябре 2022 года «Лион» возглавил Лоран Блан. Француз отметил, что игроки не верят в свои способности, в клубе тяжёлая атмосфера, а главная причина неудач – психологическая. «Я очень счастлив быть здесь. Да, действительно, ситуация сложная, непростая, но в целом я доволен», — отмечал Блан после назначения. Для решения проблем тренер начал привлекать в команду опытных футболистов с сильной ментальностью. Например, зимой в «Лион» из «Зенита» перешёл 33-летний защитник Деян Ловрен.

Новый владелец

В конце 2022 года в «Лионе» произошло эпохальное событие. Владелец Жан-Мишель Оляс уступил место американскому бизнесмену Джону Текстору и его инвестиционной группе Eagle Football Holdings, которая приобрела контрольный пакет акций. Предприниматель уже владеет 90% бразильского «Ботафого», 80% — бельгийского «Моленбека» и 40% — английского «Кристал Пэлас». Текстор хочет развить клубную сеть для эффективного управления, при этом ему не нравится путь «Ред Булл» и City Football Group, где всё направлено только на главные клубы.

Жан-Мишель Оляс уступил место американскому бизнесмену Джону Текстору Фото: ol.fr

Однако болельщики недовольны планами нового владельца, а также ситуацией с растянутой во времени продажей клуба. Оляс сообщил, что Текстор стал новым владельцем, ещё летом 2022-го, но тогда ему не хватило денег. При этом хитрый лис Жан-Мишель не потерял место в «Лионе»: он останется президентом минимум до 2025 года.