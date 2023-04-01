Кто ни разу не обыгрывал «Зенит» в чемпионате России? Тест

«Зенит» мчится к очередному чемпионскому титулу. Если команда Сергея Семака сохранит внушительный отрыв (семь очков за 10 туров до финиша) от преследователей, то станет лучшим клубом РПЛ в пятый раз подряд.

1 апреля сине-бело-голубые сыграют в Санкт-Петербурге с «Уралом», который остался без дисквалифицированного тренера Виктора Гончаренко. Это достаточно удобный соперник для «Зенита». Обыгрывал ли «Урал» когда-нибудь сине-бело-голубых в РПЛ? А что насчёт некоторых других соперников «Зенита»? Мы подготовили для вас небольшой тест из семи вопросов. Ваша задача — вспомнить, обыгрывали ли перечисленные клубы «Зенит» в чемпионате России. С некоторыми из этих команд петербуржцы встречались больше 20 раз.