Кто ни разу не обыгрывал «Зенит» в чемпионате России? Тест
Поделиться
Семь вопросов для любителей покопаться в прошлом.
«Зенит» мчится к очередному чемпионскому титулу. Если команда Сергея Семака сохранит внушительный отрыв (семь очков за 10 туров до финиша) от преследователей, то станет лучшим клубом РПЛ в пятый раз подряд.
1 апреля сине-бело-голубые сыграют в Санкт-Петербурге с «Уралом», который остался без дисквалифицированного тренера Виктора Гончаренко. Это достаточно удобный соперник для «Зенита». Обыгрывал ли «Урал» когда-нибудь сине-бело-голубых в РПЛ? А что насчёт некоторых других соперников «Зенита»? Мы подготовили для вас небольшой тест из семи вопросов. Ваша задача — вспомнить, обыгрывали ли перечисленные клубы «Зенит» в чемпионате России. С некоторыми из этих команд петербуржцы встречались больше 20 раз.
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
14:32
-
14:29
-
14:20
-
14:18
-
14:15
-
14:15
-
14:00
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:44
-
13:32
-
13:32
-
13:30
-
13:21
-
13:12
-
13:00
-
13:00
-
12:48
-
12:46
-
12:38
-
12:34
-
12:22
-
12:20
-
12:13
-
12:12
-
12:05
-
11:58
-
11:53
-
11:30
-
11:30
-
11:19
-
11:15
-
11:10
-
11:00
Партнерский контент