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Зенит — Урал. Прямая трансляция
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«Зенит» — «Урал», 21-й тур РПЛ: каким клубам «Зенит» не проигрывал в чемпионате России по футболу, тест

Кто ни разу не обыгрывал «Зенит» в чемпионате России? Тест
Кирилл Закатченко
Кому «Зенит» не проигрывал в ЧР
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Семь вопросов для любителей покопаться в прошлом.

«Зенит» мчится к очередному чемпионскому титулу. Если команда Сергея Семака сохранит внушительный отрыв (семь очков за 10 туров до финиша) от преследователей, то станет лучшим клубом РПЛ в пятый раз подряд.

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1 апреля сине-бело-голубые сыграют в Санкт-Петербурге с «Уралом», который остался без дисквалифицированного тренера Виктора Гончаренко. Это достаточно удобный соперник для «Зенита». Обыгрывал ли «Урал» когда-нибудь сине-бело-голубых в РПЛ? А что насчёт некоторых других соперников «Зенита»? Мы подготовили для вас небольшой тест из семи вопросов. Ваша задача — вспомнить, обыгрывали ли перечисленные клубы «Зенит» в чемпионате России. С некоторыми из этих команд петербуржцы встречались больше 20 раз.

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