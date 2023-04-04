«Спартак» 1990-х слабее «Зенита» 2010-х. Это не выдумка — так решила математика

Споры о силе «Спартака» и «Зенита» вечны – так же, как и споры о том, кто из них самый популярный клуб России. Чаще всего в качестве аргументов в дискуссии приводят трофеи, но есть другой способ вычислить силу – посмотреть на коэффициенты рейтинга Эло.
Что такое рейтинг Эло и почему он может быть объективнее, чем рейтинг УЕФА
Коэффициент Эло – это метод расчёта относительной силы, который разработал профессор и квалифицированный шахматист Арпад Эло в середине прошлого века по запросу Шахматной федерации США. В 1970 году ФИДЕ официально приняла систему рейтинга Эло для расчёта при присвоении званий гроссмейстерам и категорий турнирам. Всё просто: чем выше рейтинг, тем сильнее игрок или сложнее турнир.
По принципу рейтинга Эло рассчитывается рейтинг ФИФА. Там действуют следующие правила: допустим, Кюрасао (слабая сборная) побеждает Россию (сборная сильнее) – за это ей положено больше очков, чем России в случае успеха. Если же условная сборная Франции проиграет российской сборной, то она потеряет больше баллов, чем Россия в случае поражения. При этом:
- товарищеские матчи дают/отбирают меньше очков, чем официальные;
- важнее (= больше очков) победы на стадии плей-офф, чем на групповых этапах. А поражения в плей-офф не отнимают баллы.
Формула расчёта рейтинга ФИФА такая: очки до матча + I (индекс важности игры) * (результат матча – ожидаемый результат).
Ожидаемый результат = 1 / (10^(-dr/600) + 1), где dr – разница в рейтинге (Рейтинг команды А – Рейтинг команды Б).
Рейтинг клубов на основе уравнения Эло рассчитывают чуть иначе – с небольшими модификациями. Сервис ClubElo даёт следующее базовое уравнение: E = 1 / (10^(-dr/400) + 1), где dr – разница в очках Эло двух клубов. Далее система просчитывает обмен очками между двумя клубами по следующей формуле:
ΔElo_1X2 = (R — E) * k, где R – результат (1 — победа, 0,5 — ничья, 0 — поражение), k – взвешенный коэффициент (20), E – ранее просчитанный рейтинг Эло.
Если вы не дружили с математикой в школе, то главное, что нужно понять – рейтинг Эло основан на разнице в классе команд. Если клуб побеждает в ЛЕ/ЛЧ, то вес таких матчей будет в разы выше, чем победы в национальном чемпионате. Условно, если ЦСКА обыгрывает «Реал», то ему дают больше очков, чем при победе в матче с «Зенитом». Логика ровно та же, что и у ФИФА.
Рейтинг Эло учитывает матчи со всеми соперниками во всех соревнованиях, начиная с 1930 года. Чем современнее матч, тем выше его значимость для текущего рейтинга. Этот метод, в отличие от подсчётов УЕФА, где учитываются только результаты за последние пять лет, а не уровень соперника, позволяет объективнее оценить силу клуба. Кроме того, рейтинг Эло динамичнее, так как охватывает все турниры и обновляется после каждого прошедшего матча.
На основе клубного футбола просчитывается рейтинг стран – и по Эло Россия с РПЛ занимает там 10-е место. В рейтинге УЕФА мы сейчас 18-е.
Рейтинг чемпионатов по Эло и УЕФА
|Эло
|УЕФА
|Англия – АПЛ (1791)
|Англия
|Германия – Бундеслига (1699)
|Испания
|Испания – Ла Лига (1685)
|Германия
|Италия – Серия А (1682)
|Италия
|Франция – Лига 1 (1616)
|Франция
|Португалия – Примейра (1521)
|Нидерланды
|Нидерланды – Эредевизия (1516)
|Португалия
|Бельгия – Про Лига (1489)
|Бельгия
|Швейцария (1471)
|Шотландия
|Россия (1455)
|Австрия
Рейтинг РПЛ. «Зенит» с 2010-го стабильно первый – лишь однажды уступил место ЦСКА
Прямо сейчас клубы РПЛ располагаются следующим образом: лучший – «Зенит», на втором месте идёт «Спартак», следом — с небольшими отрывами друг от друга «Динамо» и ЦСКА.
|«Зенит»
|1697
|«Спартак»
|1551
|«Динамо»
|1537
|ЦСКА
|1535
|«Ростов»
|1511
|«Краснодар»
|1489
|«Сочи»
|1478
|«Ахмат»
|1468
|«Локомотив»
|1457
|«Оренбург»
|1418
|«Урал»
|1417
|«Крылья Советов»
|1403
|«Пари НН»
|1370
|«Химки»
|1350
|«Факел»
|1339
|«Торпедо»
|1273
«Зенит» вырвался в топ в 2010-м и с тех пор уступал первое место по итогам года лишь однажды – в 2018-м рейтинг возглавил ЦСКА (помогли победы над «Реалом»), который несколько лет шёл вторым с небольшим отставанием. Что ещё интересного можно выделить:
- в 2012-м на второе место взлетел «Анжи»: помогли успехи в чемпионате и еврокубки; но это был первый и последний раз, когда клуб попал в пятёрку лучших;
- «Спартак» четырежды выпадал из топа рейтинга. В 2012-м (вылет из группы в еврокубках, поражения в чемпионате от «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА), 2015-м (клуб занимал в РПЛ шестое и пятое места соответственно, проигрывая командам с бóльшим коэффициентом) и 2019-м (опять же, сказались результаты в лиге);
- «Рубин» после успешных сезонов покинул пятёрку в 2013-м и больше так высоко не забирался;
- ЦСКА выпадал из пятёрки всего один раз – в 2013-м (при этом через год вернулся и занял второе место). Тогда команда заняла шестую строчку в рейтинге, несмотря на победу в Кубке России, потому что в течение года проигрывала «Динамо», «Зениту» и «Спартаку»;
- в 2016-м сразу на третье место поднялся «Ростов» — благодаря успешному выступлению в еврокубках. Правда, после этого до 2019-го команда в пятёрку не попадала.
Интересно, что совокупный рейтинг каждого клуба ежегодно постепенно снижался: «Зенит», который в 2010-м возглавлял таблицу с 1795 очками, сейчас располагается на первой строчке с наименьшим количеством баллов (1697).
Данные рейтинга взяты по состоянию на 31 декабря каждого года.
|Год/место
|1
|2
|3
|4
|5
|2010
|«Зенит» (1795)
|ЦСКА (1793)
|«Рубин» (1748)
|«Спартак» (1666)
|«Локомотив» (1645)
|2011
|«Зенит» (1793)
|ЦСКА (1727)
|«Рубин» (1711)
|«Спартак» (1688)
|«Локомотив» (1661)
|2012
|«Зенит» (1759)
|«Анжи» (1722)
|ЦСКА (1699)
|«Рубин» (1665)
|«Динамо» (1660)
|2013
|«Зенит» (1741)
|«Рубин» (1682)
|«Локомотив» (1679)
|«Спартак» (1676)
|«Динамо» (1668)
|2014
|«Зенит» (1765)
|ЦСКА (1729)
|«Динамо» (1719)
|«Краснодар» (1664)
|«Локомотив» (1649)
|2015
|«Зенит» (1756)
|ЦСКА (1725)
|«Краснодар» (1724)
|«Локомотив» (1638)
|«Динамо» (1626)
|2016
|«Зенит» (1752)
|ЦСКА (1695)
|«Ростов» (1675)
|«Краснодар» (1673)
|«Спартак» (1648)
|2017
|«Зенит» (1758)
|ЦСКА (1725)
|«Спартак» (1715)
|«Локомотив» (1681)
|«Краснодар» (1669)
|2018
|ЦСКА (1717)
|«Зенит» (1679)
|«Краснодар» (1667)
|«Локомотив» (1611)
|«Спартак» (1607)
|2019
|«Зенит» (1698)
|«Краснодар» (1628)
|ЦСКА (1591)
|«Локомотив» (1568)
|«Ростов» (1553)
|2020
|«Зенит» (1661)
|«Краснодар» (1572)
|ЦСКА (1561)
|«Спартак» (1536)
|«Локомотив» (1535)
|2021
|«Зенит» (1671)
|«Динамо» (1546)
|«Сочи» (1531)
|ЦСКА (1523)
|«Спартак» (1523)
|2022
|«Зенит» (1705)
|«Спартак» (1570)
|«Динамо» (1538)
|ЦСКА (1525)
|«Ростов» (1518)
«Спартак» 1990-х лидировал с огромным отрывом. Но его рейтинг тогда хуже, чем у «Зенита» 2010-х
С самым сильным клубом 2010-х и нынешнего времени разобрались. В 1990-х вне конкуренции в России был «Спартак» – это понятно даже по этому сумасшедше-непонятному графику: с 1992-го по 2001-й конкурентов у клуба как будто попросту не существовало.
Сравнительный график
Также будем смотреть данные рейтинга по состоянию на 31 декабря каждого года.
1992: 1763
1993: 1690
1994: 1688
1995: 1740
1996: 1645
1997: 1700
1998: 1705
1999: 1706
2000: 1734
2001: 1626.
В 2002-м «Спартак» упал на третье место, в 2003-м – уже на пятое, и с тех пор не поднимался на первое.
Самый высокий рейтинг «Зенита» по итогам года во времена его доминирования – 1795, в течение сезона – 1825 (в августе 2012-го). У «Спартака» – 1825 в апреле 1963-го (в российской части истории клуб не достигал отметки в 1800 очков).
Какие факторы могли на это повлиять?
- Уровень соперников в лиге. «Спартак» лидировал в рейтинге с огромным отрывом от второго места (100-200 очков), то есть уровень конкуренции в лиге был значительно ниже, из-за чего и может быть разница с современным «Зенитом» в баллах.
- Успехи в еврокубках. Помним: чем выше уровень соперника, тем больше баллов дают за победу/ничью.
Понятно, этот рейтинг всё равно может казаться спорным. Но как один из инструментов ранжирования клубов он точно менее субъективный – ведь всё решает математика.
- 4 апреля 2023
-
07:48
-
06:10
-
05:52
-
05:45
-
04:57
-
04:40
-
04:34
-
04:19
-
04:09
-
03:56
-
03:47
-
03:45
-
03:23
-
03:22
-
03:07
-
02:58
-
02:51
-
02:48
-
02:22
-
02:02
-
02:00
-
01:46
-
01:20
-
01:06
-
01:02
-
00:44
-
00:32
-
00:31
-
00:15
-
00:02
-
00:01
- 3 апреля 2023
-
23:43
-
23:40
-
23:31
-
23:10