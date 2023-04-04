«Спартак» 1990-х слабее «Зенита» 2010-х. Это не выдумка — так решила математика

Споры о силе «Спартака» и «Зенита» вечны – так же, как и споры о том, кто из них самый популярный клуб России. Чаще всего в качестве аргументов в дискуссии приводят трофеи, но есть другой способ вычислить силу – посмотреть на коэффициенты рейтинга Эло.

Что такое рейтинг Эло и почему он может быть объективнее, чем рейтинг УЕФА

Коэффициент Эло – это метод расчёта относительной силы, который разработал профессор и квалифицированный шахматист Арпад Эло в середине прошлого века по запросу Шахматной федерации США. В 1970 году ФИДЕ официально приняла систему рейтинга Эло для расчёта при присвоении званий гроссмейстерам и категорий турнирам. Всё просто: чем выше рейтинг, тем сильнее игрок или сложнее турнир.

По принципу рейтинга Эло рассчитывается рейтинг ФИФА. Там действуют следующие правила: допустим, Кюрасао (слабая сборная) побеждает Россию (сборная сильнее) – за это ей положено больше очков, чем России в случае успеха. Если же условная сборная Франции проиграет российской сборной, то она потеряет больше баллов, чем Россия в случае поражения. При этом:

товарищеские матчи дают/отбирают меньше очков, чем официальные;

важнее (= больше очков) победы на стадии плей-офф, чем на групповых этапах. А поражения в плей-офф не отнимают баллы.

Формула расчёта рейтинга ФИФА такая: очки до матча + I (индекс важности игры) * (результат матча – ожидаемый результат).

Ожидаемый результат = 1 / (10^(-dr/600) + 1), где dr – разница в рейтинге (Рейтинг команды А – Рейтинг команды Б).

Рейтинг клубов на основе уравнения Эло рассчитывают чуть иначе – с небольшими модификациями. Сервис ClubElo даёт следующее базовое уравнение: E = 1 / (10^(-dr/400) + 1), где dr – разница в очках Эло двух клубов. Далее система просчитывает обмен очками между двумя клубами по следующей формуле:

ΔElo_1X2 = (R — E) * k, где R – результат (1 — победа, 0,5 — ничья, 0 — поражение), k – взвешенный коэффициент (20), E – ранее просчитанный рейтинг Эло.

Если вы не дружили с математикой в школе, то главное, что нужно понять – рейтинг Эло основан на разнице в классе команд. Если клуб побеждает в ЛЕ/ЛЧ, то вес таких матчей будет в разы выше, чем победы в национальном чемпионате. Условно, если ЦСКА обыгрывает «Реал», то ему дают больше очков, чем при победе в матче с «Зенитом». Логика ровно та же, что и у ФИФА.

Рейтинг Эло учитывает матчи со всеми соперниками во всех соревнованиях, начиная с 1930 года. Чем современнее матч, тем выше его значимость для текущего рейтинга. Этот метод, в отличие от подсчётов УЕФА, где учитываются только результаты за последние пять лет, а не уровень соперника, позволяет объективнее оценить силу клуба. Кроме того, рейтинг Эло динамичнее, так как охватывает все турниры и обновляется после каждого прошедшего матча.

На основе клубного футбола просчитывается рейтинг стран – и по Эло Россия с РПЛ занимает там 10-е место. В рейтинге УЕФА мы сейчас 18-е.

Рейтинг чемпионатов по Эло и УЕФА

Эло УЕФА Англия – АПЛ (1791) Англия Германия – Бундеслига (1699) Испания Испания – Ла Лига (1685) Германия Италия – Серия А (1682) Италия Франция – Лига 1 (1616) Франция Португалия – Примейра (1521) Нидерланды Нидерланды – Эредевизия (1516) Португалия Бельгия – Про Лига (1489) Бельгия Швейцария (1471) Шотландия Россия (1455) Австрия

Рейтинг РПЛ. «Зенит» с 2010-го стабильно первый – лишь однажды уступил место ЦСКА

Прямо сейчас клубы РПЛ располагаются следующим образом: лучший – «Зенит», на втором месте идёт «Спартак», следом — с небольшими отрывами друг от друга «Динамо» и ЦСКА.

«Зенит» 1697 «Спартак» 1551 «Динамо» 1537 ЦСКА 1535 «Ростов» 1511 «Краснодар» 1489 «Сочи» 1478 «Ахмат» 1468 «Локомотив» 1457 «Оренбург» 1418 «Урал» 1417 «Крылья Советов» 1403 «Пари НН» 1370 «Химки» 1350 «Факел» 1339 «Торпедо» 1273

«Зенит» вырвался в топ в 2010-м и с тех пор уступал первое место по итогам года лишь однажды – в 2018-м рейтинг возглавил ЦСКА (помогли победы над «Реалом»), который несколько лет шёл вторым с небольшим отставанием. Что ещё интересного можно выделить:

в 2012-м на второе место взлетел «Анжи»: помогли успехи в чемпионате и еврокубки; но это был первый и последний раз, когда клуб попал в пятёрку лучших;

«Спартак» четырежды выпадал из топа рейтинга. В 2012-м (вылет из группы в еврокубках, поражения в чемпионате от «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА), 2015-м (клуб занимал в РПЛ шестое и пятое места соответственно, проигрывая командам с бóльшим коэффициентом) и 2019-м (опять же, сказались результаты в лиге);

«Рубин» после успешных сезонов покинул пятёрку в 2013-м и больше так высоко не забирался;

ЦСКА выпадал из пятёрки всего один раз – в 2013-м (при этом через год вернулся и занял второе место). Тогда команда заняла шестую строчку в рейтинге, несмотря на победу в Кубке России, потому что в течение года проигрывала «Динамо», «Зениту» и «Спартаку»;

в 2016-м сразу на третье место поднялся «Ростов» — благодаря успешному выступлению в еврокубках. Правда, после этого до 2019-го команда в пятёрку не попадала.

Интересно, что совокупный рейтинг каждого клуба ежегодно постепенно снижался: «Зенит», который в 2010-м возглавлял таблицу с 1795 очками, сейчас располагается на первой строчке с наименьшим количеством баллов (1697).

Данные рейтинга взяты по состоянию на 31 декабря каждого года.

Год/место 1 2 3 4 5 2010 «Зенит» (1795) ЦСКА (1793) «Рубин» (1748) «Спартак» (1666) «Локомотив» (1645) 2011 «Зенит» (1793) ЦСКА (1727) «Рубин» (1711) «Спартак» (1688) «Локомотив» (1661) 2012 «Зенит» (1759) «Анжи» (1722) ЦСКА (1699) «Рубин» (1665) «Динамо» (1660) 2013 «Зенит» (1741) «Рубин» (1682) «Локомотив» (1679) «Спартак» (1676) «Динамо» (1668) 2014 «Зенит» (1765) ЦСКА (1729) «Динамо» (1719) «Краснодар» (1664) «Локомотив» (1649) 2015 «Зенит» (1756) ЦСКА (1725) «Краснодар» (1724) «Локомотив» (1638) «Динамо» (1626) 2016 «Зенит» (1752) ЦСКА (1695) «Ростов» (1675) «Краснодар» (1673) «Спартак» (1648) 2017 «Зенит» (1758) ЦСКА (1725) «Спартак» (1715) «Локомотив» (1681) «Краснодар» (1669) 2018 ЦСКА (1717) «Зенит» (1679) «Краснодар» (1667) «Локомотив» (1611) «Спартак» (1607) 2019 «Зенит» (1698) «Краснодар» (1628) ЦСКА (1591) «Локомотив» (1568) «Ростов» (1553) 2020 «Зенит» (1661) «Краснодар» (1572) ЦСКА (1561) «Спартак» (1536) «Локомотив» (1535) 2021 «Зенит» (1671) «Динамо» (1546) «Сочи» (1531) ЦСКА (1523) «Спартак» (1523) 2022 «Зенит» (1705) «Спартак» (1570) «Динамо» (1538) ЦСКА (1525) «Ростов» (1518)

«Спартак» 1990-х лидировал с огромным отрывом. Но его рейтинг тогда хуже, чем у «Зенита» 2010-х

С самым сильным клубом 2010-х и нынешнего времени разобрались. В 1990-х вне конкуренции в России был «Спартак» – это понятно даже по этому сумасшедше-непонятному графику: с 1992-го по 2001-й конкурентов у клуба как будто попросту не существовало.

Сравнительный график

Также будем смотреть данные рейтинга по состоянию на 31 декабря каждого года.

1992: 1763

1993: 1690

1994: 1688

1995: 1740

1996: 1645

1997: 1700

1998: 1705

1999: 1706

2000: 1734

2001: 1626.

В 2002-м «Спартак» упал на третье место, в 2003-м – уже на пятое, и с тех пор не поднимался на первое.

Самый высокий рейтинг «Зенита» по итогам года во времена его доминирования – 1795, в течение сезона – 1825 (в августе 2012-го). У «Спартака» – 1825 в апреле 1963-го (в российской части истории клуб не достигал отметки в 1800 очков).

Какие факторы могли на это повлиять?

Уровень соперников в лиге. «Спартак» лидировал в рейтинге с огромным отрывом от второго места (100-200 очков), то есть уровень конкуренции в лиге был значительно ниже, из-за чего и может быть разница с современным «Зенитом» в баллах.

Успехи в еврокубках. Помним: чем выше уровень соперника, тем больше баллов дают за победу/ничью.

Понятно, этот рейтинг всё равно может казаться спорным. Но как один из инструментов ранжирования клубов он точно менее субъективный – ведь всё решает математика.