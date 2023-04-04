Экс-игрок сборной России вернулся в «Рубин». А Первую лигу распирает от интриг

25-й тур МЕЛБЕТ Первой лиги преподнёс несколько неожиданных результатов. Интрига продолжает жить на обоих полюсах турнирной таблицы. О самых интересных событиях прошедшего уикенда – в нашем материале.

Лидеры потеряли очки. За «Рубин» сыграл звёздный воспитанник

«Балтика», занимающая первое место в таблице, потеряла очки в гостях с махачкалинским «Динамо» — 0:0. Встреча вышла тяжёлой для команды Сергея Игнашевича – калининградцы нанесли всего один удар в створ. Взломать оборону «Динамо» – тяжёлая задача. В последних шести матчах махачкалинцы пропустили всего дважды (от «Акрона» в гостях – 0:2). Плюс ко всему «Динамо» сыграло по нулям седьмой раз за сезон. А «Балтика» продлила рекордную для Первой лиги беспроигрышную серию до 24 матчей.

«Рубин», отстававший от «Балтики» на шесть очков, не смог сократить разрыв. На «Ак Барс Арене» команда Юрия Уткульбаева сыграла вничью с «Велесом» (1:1). Примечательно, что впервые с 2017 года за «Рубин» сыграл Эльмир Набиуллин. Он вышел на 77-й минуте вместо Ильи Самошникова и отметился забитым мячом, но его отменили из-за офсайда. Первую часть сезона воспитанник казанцев провёл в составе «Пари НН». Отметим, что «Рубин», как и «Балтика», давно не проигрывает – уже 13 матчей. Последнее поражение – в гостевой встрече с «Арсеналом» (1 октября 2022-го, 1:2).

Эльмир Набиуллин Фото: ФК «Рубин»

Идущий третьим «Енисей» сыграл вничью в Красноярске с аутсайдером Первой лиги «Краснодаром-2» — 0:0. Голкипер хозяев Евгений Ставер провёл всего пятую встречу в сезоне, при этом в третий раз сыграв «на ноль». Интересно, что «Краснодар-2» набрал 12 очков в гостевых встречах, при этом дома команда заработала вдвое меньше. «Алания», занимающая четвёртую строчку, уступила на выезде КАМАЗу — 0:1, упустив шанс обогнать «Енисей». Новый тренер владикавказцев Олег Василенко не смог одержать победу во втором матче подряд после своего назначения. Всего «Алания» не выигрывает в пяти встречах кряду.

Как дела у экс-клубов РПЛ?

«Арсенал», сохраняющий шансы на попадание в стыковые матчи за право подняться в Премьер-Лигу, в прошедшем туре уступил «Нефтехимику» Кирилла Новикова — 0:1. Нижнекамцы прервали шестиматчевую серию без побед. Единственный мяч на 26-й минуте после подачи с фланга забил полузащитник Вагиз Галиулин. Тренер «Арсенала» Александр Сторожук после встречи не стал винить команду в неудаче, а просто пожаловался на удачу:

«Сложно комментировать такой матч, потому что так бывает в футболе: подавляющее преимущество по всем показателям, доминировали, превосходили соперника во многих компонентах. Но какое-то недоразумение с пропущенным мячом. Соответственно, он стал решающим, единственным. Для того чтобы побеждать, нужно забивать. Были моменты, подходы, эпизоды, где могли распорядиться лучше. Поэтому сегодня ни к кому претензий нет, мы довольны содержанием игры. По качеству показали, считаю, хорошую игру. Но, как я уже сказал, так бывает».

Александр Сторожук Фото: vk.com/pfcarsenaltula

Борющиеся за выживание «Уфа» и «Кубань» одержали синхронные победы. Команда из столицы Башкортостана разгромила дома хабаровский СКА — 3:0. Это вторая крупная победа «Уфы» в сезоне. СКА же в седьмой раз остался в меньшинстве по ходу матча: на 34-й минуте прямую красную карточку получил защитник Денис Фомин. Также хабаровчане не забивают уже на протяжении 472 минут (с ноября 2022 года). «Кубань» покинула зону вылета, одержав в Краснодаре победу во встрече с «Шинником» — 2:0. Команда Вадима Евсеева потерпела девятое поражение в 12 выездных матчах сезона, а хавбек хозяев Нури Абдоков забил 10-й гол в турнире. Примечательно, что его действующая результативная серия из шести встреч началась в последнем матче перед паузой (в ноябре 2022-го с ульяновской «Волгой») и продолжается в весенней части. Абдоков занимает второе место в списке лучших бомбардиров Первой лиги, отставая на два гола от Гедеона Гузины из «Балтики».

Нури Абдоков Фото: pfckuban.ru

Что с посещаемостью?

Самым посещаемым матчем 25-го тура Первой лиги стала встреча в Казани между «Рубином» и «Велесом». «Ак Барс Арену» посетили 8707 зрителей (общая вместимость – 45 379). Для сравнения, на самый посещаемый матч 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Урал» пришли 27 534 человека. Это рекорд России в эпоху введения Fan ID на всех стадионах Премьер-Лиги. Но есть нюанс: лига внесла в протокол на официальном сайте другую цифру – 23 966 человек.

Турнирная таблица

Ситуация в лидирующей четвёрке не изменилась: «Балтика» занимает первое место с 52 очками. На шесть очков отстаёт «Рубин», ещё на три – «Енисей». У «Алании» — 41 очко. Именно эти команды – основные претенденты на прямое повышение и право сыграть в стыках. Недалеко от топ-4 располагаются «Волгарь» (38), «КАМАЗ» (36), «Арсенал» (36) и «Шинник» (35).

В зоне вылета идут «Краснодар-2» (18), ульяновская «Волга» (20), «Уфа» (24) и «Велес» (25). Рядом с опасной зоной находится «Кубань» (27), чуть выше – «Родина» (31) и «Нефтехимик» (32).

Матчи претендентов на выход в РПЛ в 26-м туре

7 апреля, 18:00 мск. «Волгарь» – «Рубин».

7 апреля, 20:30 мск. «Балтика» – «Родина».

8 апреля, 14:00 мск. «Велес» – «Алания».

8 апреля, 16:00 мск. «Акрон» – «Енисей».