Бальде странно отпраздновал дебютный гол за «Спартак». Это было послание Абаскалю?

«Спартак» уступил в полуфинале Пути РПЛ в рамках Фонбет Кубка России «Уралу» со счётом 1:2. Команда Гильермо Абаскаля опустилась в Путь регионов, где красно-белым предстоит одержать три победы, чтобы выйти в суперфинал. Единственный позитивный момент для «Спартака» в прошедшей встрече – дебютный гол Кейта Бальде. Но и его сенегальский форвард отпраздновал неоднозначно.
На 49-й минуте защитник «Спартака» Руслан Литвинов сделал классный диагональный пас на Кейта, тот сумел уйти от опеки Мингияна Бевеева, протащил мяч, вошёл в штрафную и пробил точно в дальний угол ворот Ильи Помазуна.
После этого Бальде пробежал мимо скамейки «Спартака», показывая пальцем на себя и запястье. Возможно, Кейта намекнул тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю на отсутствие достаточного игрового времени?
Напомним, Бальде почти сразу после подписания контракта со «Спартаком» попал в неприятную ситуацию. Сенегалец дебютировал за команду в матче РПЛ с «Зенитом» (1:2) в начале сентября, а чуть позже стало известно о его дисквалификации до 5 декабря. Всё дело в том, что Бальде нарушил процедуру допинг-контроля во время выступлений за итальянский «Кальяри». Решение о его дисквалификации было принято Национальным антидопинговым судом Италии. По правилам ФИФА, любая санкция, связанная с допингом, должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями. По условиям дисквалификации, Бальде мог вернуться к тренировочному процессу вместе с командой не ранее чем за 22 дня до истечения срока наказания. По этой причине он занимался индивидуально, а присоединился к «Спартаку» только на зимних сборах.
Кейта Бальде
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Бальде хорошо зарекомендовал себя в рамках тренировочных занятий и товарищеских матчей. Однако в первых весенних играх оставался на скамейке запасных, получая небольшое количество времени. За два матча Кубка России с «Локомотивом» Кейта провёл на поле в общей сложности 19 минут. В РПЛ он сыграл 14 минут с «Оренбургом» и 36 — с «Ахматом». А во встречах с «Уралом» и «Факелом» вообще не появлялся на поле. После первой встречи с екатеринбуржцами в Кубке Абаскаль на вопрос об игровом времени Кейта намекал, что форвард недостаточно усердно тренируется: «Кейта, во‑первых, не центральный нападающий. Во‑вторых, место в старте нужно заслужить. Кто как тренируется, столько и играет. У нас высокая конкуренция. Пока ситуация такая». После этого в соцсетях Бальде появилось сообщение с эмодзи говорящей головы, цирка и клоуна. Но Фредерико Пасторелло, агент сенегальца, в беседе с «Чемпионатом» заверял, что послание не адресовано тренеру: «У Бальде нет конфликта с Абаскалем. Что касается игрового времени, то Кейта усердно работает, чтобы играть больше».
Возможно ли такое, что футболист всё это время реально копил злость из-за ситуации в «Спартаке» и решения Абаскаля оставить его на скамейке в первых весенних матчах? Либо его жест несёт какой-то другой смысл?
Update
Агент Бальде Федерико Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой объяснил значение жеста футболиста в матче с «Уралом»: «Кейта имел в виду, что его время наконец пришло».
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