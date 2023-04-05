Лукаку вышел, забил и удалился. Ещё две красные карточки судья выдал после матча!

«Ювентус» и «Интер» провели первый матч полуфинала Кубка Италии. Основные события в этой игре развернулись уже в концовке встречи.

Это уже третья встреча двух топ-клубов Италии в нынешнем сезоне. В двух предыдущих случаях удача была на стороне «Ювентуса». Сначала туринцы обыграли соперника на своём поле — 2:0, а затем одолели чёрно-синих на выезде — 1:0. Оба матча прошли в чемпионате Италии, а вот предыдущая кубковая игра порадовала болельщиков «Интера». В мае 2022-го миланцы выиграли Кубок и в финале «прибили» как раз «Ювентус» — 4:2.

До перерыва запомнились два момента. На первых минутах вратарь «Интера» Самир Ханданович справился с ударом Анхеля Ди Марии, а в концовке тайма голкипер «Юве» Маттиа Перин отразил ногой выстрел Марсело Брозовича. Был ещё один эпизод, когда футболисты «Интера» требовали назначить пенальти. По их мнению, Бремер сыграл рукой во время верхового единоборства. Помощники арбитра Давиде Массы посмотрели повтор и нарушения не увидели.

Таким образом, в первом тайме команды сообразили всего лишь по одному удару в створ. «Интер» больше владел мячом, а «Ювентус» чаще бил по воротам. На старте второй половины Душан Влахович отклеился от защитника и пробил головой в красивом прыжке — мяч пролетел выше перекладины. Такое бодрое начало тайма зарядило нейтральных болельщиков оптимизмом, но сразу после этого команды принялись неспешно перекатывать мяч с одного фланга на другой.

В середине тайма болельщики «Ювентуса» вздохнули с облегчением, а фанаты «Интера» схватились за голову. Генрих Мхитарян ворвался в штрафную площадь хозяев и пальнул в дальний нижний угол — мяч пролетел в сантиметрах от штанги. Перин в этом эпизоде уже никак не помог бы своей команде, но, на его счастье, армянский футболист не попал в створ.

«Ювентус» — «Интер» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Тренеры пытались изменить ход игры с помощью замен. Массимилиано Аллегри выпустил Федерико Кьезу и Аркадиуша Милика, а Симоне Индзаги — Ромелу Лукаку и Робина Госенса. Однако все эти перестановки никак не сказались на количестве опасных моментов. По всей видимости, команды предпочли не рисковать, держа в уме ответный матч.

Когда казалось, что матч докатится до унылой «нулёвки», «Ювентус» открыл счёт. Хуан Куадрадо подхватил отскочивший мяч, ворвался в штрафную и пробил мимо Хандановича. Защитник Алессандро Бастони пытался спасти команду в отчаянном подкате, но мяч от его ноги залетел в сетку. Сам же Куадрадо отпраздновал взятие ворот эффектным танцем. Кстати, это всего лишь второй гол 34-летнего колумбийца в нынешнем сезоне. В феврале 2023-го Хуан отличился в матче Серии А с «Торино» (4:2).

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.

До победы «Ювентусу» не хватило буквально нескольких секунд. Развязка наступила уже в добавленное время. Вышедший на замену Дензел Думфрис сделал скидку головой, а Бремер неуклюже подставил руку — арбитр тут же указал на «точку». Лукаку подошёл к 11-метровой отметке и уверенно переиграл Перина. В этом эпизоде бельгийский форвард продемонстрировал хладнокровие, однако спустя минуту увидел перед собой красную карточку. На поле разгорелась потасовка, по итогам которой арбитр предупредил Куадрадо и удалил Лукаку. А уже после финального свистка Куадрадо сцепился с Хандановичем, и в итоге оба увидели перед собой красный цвет.

Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.

Таким образом, «Юве» не смог в третий раз в сезоне обыграть принципиального соперника. Судьба путёвки в финал Кубка Италии решится 26 апреля на «Сан-Сиро».