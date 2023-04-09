«Если этого не сделаю, буду крохобором». Последняя месть Дзюбы «Зениту» стала легендарной

Артём Дзюба впервые встретится с «Зенитом» после ухода из клуба в конце сезона-2021/2022. Самый запоминающийся матч с участием 34-летнего форварда с петербуржцами состоялся в апреле 2018-го. Арендованный тульским «Арсеналом» нападающий забил петербуржцам в концовке, сравнял счёт (3:3) и передал привет тренеру Роберто Манчини. Расскажем, какой антураж предшествовал встрече и что говорили главные действующие лица.

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК Локомотив М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Дзюба перешёл в тульский «Арсенал» по арендному соглашению в январе 2018 года. Он потерял место в составе «Зенита»: Манчини не видел Артёма в своих схемах, между тренером и футболистом сразу возникли напряжённые отношения.

Позже Дзюба в интервью «СЭ» рассказывал, что считает итальянца не тренером, а бизнесменом: «Кто-то мне сказал, не знаю, правда, или нет, что он дал интервью — вот, мол, я эту команду подготовил, а Сергей Богданович Семак, молодец, выиграл. Вот это вызвало шок! Но в остальном — для меня Манчини не тренер, он — бизнесмен. Италию тренирует? Ну и что? Посмотрим, что из этого выйдет — у него уже и там нападающих не хватает. Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять — есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным». Спустя два года после этих слов Манчини выиграл со сборной Италии чемпионат Европы.

Роберто Манчини и Артём Дзюба Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В «Арсенале», приютившем форварда, Дзюба сразу стал основным: в стартовых четырёх матчах за клуб он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Затем Артём «замолчал» на две игры с «Уфой» и «Динамо», но готовился ко встрече с «Зенитом». По условиям аренды, «Арсенал» должен был заплатить петербуржцам $ 120 тыс., чтобы Дзюба смог выйти на поле. Артём признавался, что готов сам покрыть эту сумму, лишь бы сыграть с «Зенитом»: «Если честно, я готов заплатить $ 120 тыс., чтобы выйти играть против «Зенита». Понимаю, что если так сделаю, то уйду в ноль. Получится, что на три-четыре месяца бесплатно приехал поиграть в футбол. Но если никто этому не поспособствует, то сто процентов да, я заплачу из своего кармана, лишь бы выйти. Если этого не сделаю, буду крохобором на всю страну».

Позже сообщалось, что форвард готов отдать половину суммы от той, которая необходима для его выхода на поле, — около 5 млн рублей из необходимых 10. Руководство «Арсенала» оценивало целесообразность выплаты в 5 млн рублей «Зениту» за участие Дзюбы. В итоге уже после матча стало известно, что руководство «Арсенала» перед игрой встречалось с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Стороны обсудили выплату «Зениту» денежной компенсации в размере 10 млн рублей.

Было решено, что в случае успешного выступления Дзюбы в матче с петербуржцами всю сумму заплатит «Арсенал», который получает поддержку от руководства области. Поэтому Артём так и не заплатил «Зениту», ему на выручку пришло руководство Тульской области. «Помог ли «Арсенал» Дзюбе финансово, чтобы он сыграл с «Зенитом»? Отвечу так: спасибо губернатору, спасибо команде, без комментариев», – сообщил после матча президент «Арсенала» Гурам Аджоев.

Роберто Манчини экс-тренер «Зенита» «Честно говоря, у меня нет чувства сожаления из-за того, что Дзюба сейчас не в «Зените». Всё относительно. Не знаю, можно ли оценивать, сколько голов он забил, но в любом случае я рад за него. Рад, что Артём хорошо играет в «Арсенале».

Руководитель тульского клуба уже после матча отметил, что Дзюба вышел на встречу на уколах. Однако это никак не отражалось на его игре: Артём стал одним из самых активных футболистов на поле. Уже на третьей минуте он отдал голевую передачу на Игоря Горбатенко, а после эмоционально отпраздновал мяч с автором. В конце первого тайма Дзюба поборолся с защитником «Зенита» Доменико Кришито, который в итоге скинул мяч на Сергея Ткачёва. Тот вывел «Арсенал» вперёд во второй раз за матч. Дзюба активно прессинговал оборону «Зенита» весь матч, создал несколько голевых моментов.

Дзюба уже забивал «Зениту» Фото: РИА Новости

На 88-й минуте наступила кульминация: Артём всё же поразил ворота Юрия Лодыгина. Форвард «Арсенала» воспользовался отскоком после удара полузащитника Горана Чаушича и сыграл результативно на добивании. После гола Артёма, спасшего для «Арсенала» ничью, стадион закипел от эмоций. Дзюба пробежал мимо скамейки «Зенита» спиной, указывая на свою фамилию, таким образом «подкалывая» Манчини.

Кстати, болельщики петербуржцев не забыли приготовить послание Артёму. Перед матчем они развернули баннер: «Дзюба, пусть будет сила духа, как у Винни-Пуха, ни пера, ни пуха и по жизни пруха». Кажется, что это слова поддержки, но только если не знать творчество группировки «Ленинград». Только вместо фамилии футболиста в строчках песни исполнителей фигурирует секс-работница.

После матча Манчини поделился мнением о Дзюбе и Олеге Шатове, которого «Зенит» также отдал в аренду в «Краснодар» весной 2018-го (полузащитник в итоге забил в очном матче): «Я рад за Олега и Артёма, что они забили. При этом я считаю, что игрок не должен платить из своего кармана за возможность сыграть против своего клуба. Права на них принадлежат «Зениту». Приблизительно через 20 дней они оба вернутся в расположение команды, поэтому довольно странно, что они сами платят. Моё мнение насчёт игрока не может измениться из-за того, что он забил один гол».

Дзюба по итогам встречи выражал благодарность руководству «Арсенала» и Тульской области за возможность выйти на поле: «Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат. Жаль, что не удалось победить. На мой взгляд, мы показали очень качественный футбол, и в этом заслуга каждого из членов нашей команды. За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Отдельно хочу сказать про наших болельщиков, они были великолепны. С первой и до последней минуты мы чувствовали их поддержку. Является ли для меня особенным забитый на последних минутах гол? Да. Я посвящаю его своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет».

Артём Дзюба экс-форвард «Арсенала» и «Зенита» «Немаловажно было сыграть, показать вот тем людям, которые сейчас пришли туда, что нельзя так разбрасываться футболистами очень хорошего качества. По-людски всё надо делать. Но ни в коем случае, и это от чистого сердца могу сказать, не лукавлю, не играл против «Зенита». Везде видно, что я очень тепло отношусь, и с ребятами… Рад их был видеть, и играть против них было непривычно после двух — двух с половиной лет вместе. Но я очень рад, что вышел, и, честно, очень ждал этой встречи».

По итогам сезона-2017/2018 «Зенит» финишировал пятым и не попал в Лигу чемпионов. Примечательно, что это последний розыгрыш РПЛ, в котором сине-бело-голубые не выиграли титул. До 12-го тура «Зенит» шёл первым, одержав восемь побед и четыре раза сыграв вничью. Затем внутри команды начались разлады, а на вершину ещё осенью забрался «Локомотив», в итоге ставший чемпионом. Манчини покинул Санкт-Петербург после откровенно «слитой» второй части сезона: осенний отрезок команда всё же завершила второй и сохраняла шансы на золото, но весной полетела вниз по таблице. Итальянский тренер потерял мотивацию для работы в России. Отчасти поведение Манчини объяснимо: Федерация футбола Италии предложила ему работу в национальной команде, все его мысли принадлежали уже не «Зениту». Однако это ставит под сомнение профессионализм Роберто.

Роберто Манчини Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

А Дзюба после ударной весны 2018 года попал в окончательный состав сборной России на домашний ЧМ. На турнире Артём влюбил в себя всю страну, став настоящим лидером как на поле, так и в раздевалке. Его фраза «парни, я горжусь вами, я люблю вас» перед серией пенальти в четвертьфинале с Хорватией – классика российского футбола. После триумфального ЧМ Дзюба вернулся в «Зенит», где провёл четыре «золотых» года, став вторым бомбардиром клуба в истории (108 голов) после Александра Кержакова. В апреле 2023-го Артёма ждёт первая после расставания встреча с одним из главных клубов в своей карьере.