«Судья в конце устроил необъяснимое». Скандальный пенальти в дерби «Спартака» и «Динамо»

Если не было фола на Соболеве, то был ли на Зобнине? Экспертиза Игоря Федотова.

Старейшее дерби России получилось по-настоящему огненным. «Спартак» и «Динамо» сообразили шесть голов на двоих, но победителя не выявили. На матче работала судейская бригада Сергея Иванова, который дважды принял решение, не вызвавшее особых споров. Но в концовке всё поменялось.

Давайте по порядку. Первый эпизод произошёл в конце первого тайма. Нападающий красно-белых Александр Соболев упал в чужой штрафной площади после контакта с полузащитником «Динамо» Даниилом Фоминым. Свисток Иванова промолчал, и футбольный арбитр Игорь Федотов назвал это правильным решением.

«По моменту с Соболевым всё было правильно: фола со стороны Фомина не было, но и Александр не симулировал. Это просто игровой эпизод, Иванов правильно продолжил игру» — считает Федотов.

Скандальный пенальти в дерби «Спартака» и «Динамо» Фото: РИА Новости

В начале второй половины мяч попал в руку Муми Нгамалё в штрафной площади «Динамо», но Иванов снова не указал на «точку». По мнению Федотова, Сергей опять поступил правильно.

«Что касается эпизода с попаданием мяча в руку Нгамалё, то тут всё тоже верно: рука опущена вниз, игрок «Динамо» ей не играет, мяч просто туда попал. Иванов оба раза правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» в игре со «Спартаком», — сказал Федотов.

Самый резонансный эпизод — пенальти в ворота «Динамо» на последних минутах встречи. И вот здесь, по мнению Федотова, Иванов совершил грубую ошибку. Арбитр указал на 11-метровую отметку и оставил первоначальное решение в силе даже после просмотра повтора.

«Я не согласен, что на Зобнине было нарушение правил, — говорит Федотов. — Он не пытался бежать к мячу, а просто взял и упал. Безбородов правильно позвал Иванова смотреть повтор, потому что была явная и очевидная ошибка. Что там увидел Иванов? Или он захотел увидеть этот пенальти? Вопросов к Иванову будет много.

Для меня непонятно ещё одно — Иванов шёл на хорошую оценку, держал планку единоборств, давал бороться — карточек налево и направо не раздавал. И в конце устроил необъяснимое. Если для него был фол на Зобнине, почему не было фола на Соболеве? Это же планка единоборств в одном матче! И странности снова происходят в концовке. А главное, что теперь снова пойдут разговоры, что «Спартаку» помогли после встречи с судьями. А говорить будет «Ростов», который мог бы ещё сильнее от «Спартака» оторваться. И посмотрим, что на это будет отвечать РФС. Потому что отвечать тут нечего — это необъяснимый пенальти. Знаете, хочется поддерживать арбитров, но после такого — никак не получается».

А что вы думаете по эпизоду с пенальти в ворота «Динамо»?

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