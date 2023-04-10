«Барса» определилась с кандидатами на усиление атаки. Кто ещё, если не Месси?

«Барселона» определилась с потенциальными новичками для усиления атаки в летнее трансферное окно. Как сообщает Relevo, помимо возвращения из «ПСЖ» Лионеля Месси, лидер Примеры рассматривает ещё трёх кандидатов – Янника Феррейру Карраско из мадридского «Атлетико», Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе» и отданного в аренду «Осасуне» Абде Эззалзули. В истории с каждым из них есть свои плюсы и минусы. На выбор руководителей каталонского клуба повлияет не только уровень футболиста, но и, понятное дело, финансовые условия. О ситуации с Месси знают все, а что насчёт остальных игроков?

Янник Феррейра Карраско: может спровоцировать продажу Фати

«Барселона» получила льготное право выкупа Карраско за € 15-20 млн, когда продала «Атлетико» Мемфиса Депая в зимнее трансферное окно. Возможно, каталонский клуб воспользуется этим правом летом 2023-го. Сам бельгиец, по слухам, хотел перейти в «Барсу» ещё в январе, когда обсуждался его обмен на голландского форварда, но не горел желанием снижать зарплату по новому контракту.

Впрочем, Карраско – вероятно, не та фигура, которая вдохновляет болельщиков сине-гранатовых. 29-летний бельгиец уже немолод и никогда не выделялся сумасшедшей результативностью: 33+29 в 185 матчах Примеры. Он даже не всегда исполняет роль игрока группы атаки. За свою карьеру Янник поиграл, пожалуй, на всех позициях, кроме центрального защитника. Универсализм – его дополнительный козырь, как и умение протащить мяч на дриблинге. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он второй в «Атлетико» по созданным голевым моментам (23) и обводкам (52 обыгрыша за 91 попытку), третий по ударам – 41 (в створ – 14).

Янник Феррейра Карраско Фото: Angel Martinez/Getty Images

Возможно, «Барселоне» удастся ещё сбить цену на Карраско, поскольку договор бельгийца с «Атлетико» завершается летом 2024-го. Хави, если верить информации El Nacional, убеждён, что Янник идеально впишется в тактические схемы команды. Между тем подписание Карраско может привести к продаже Ансу Фати, ведь бюджет «Барсы» точно не резиновый.

Витор Роке: слишком дорогой талант для «Барселоны»

18-летний бразилец – один из самых талантливых форвардов в мировом футболе нового поколения. Пока ещё Витор Роке выступает за «Атлетико Паранаэнсе», но нет никаких сомнений, что летом 2023-го он переедет в Европу. За этим парнем гоняются топ-клубы, так что «Барселоне» придётся выдержать мощную конкуренцию. Витор Роке стал звездой проходившего в январе-феврале чемпионата Южной Америки U20, на котором выиграл не только трофей с командой, но и награду лучшему бомбардиру – забил шесть голов в восьми матчах. Более того, в марте юный нападающий дебютировал в первой сборной Бразилии, сыграв полчаса за экспериментальный состав в товарищеской встрече с Марокко.

Витор Роке Фото: Heuler Andrey/Getty Images

Недавно Витор Роке признался, что знает об интересе «Барселоны», и назвал трансфер в этот клуб своей мечтой. Однако «Атлетико Паранаэнсе» потребовал за нападающего слишком много – € 50 млн. Столько каталонский клуб платить не будет. Всё же бразилец пока лишь начинает своё восхождение во взрослом футболе. В Серии А, Кубке страны и Кубке Либертадорес он провёл всего 39 матчей, забил в них 10 голов и сделал три голевые передачи.

В сезоне-2022 Витор Роке сыграл 1943 минуты в бразильской Серии А и Кубке Либертадорес. По количеству времени был лишь тринадцатым в команде. Тем не менее стал вторым по количеству голевых моментов (27) и ударам в створ (23, а всего ударов – 45), третьим по созданным моментам (16). Нападающий совершил 39 успешных обводок за 88 попыток. Иногда действовал на фланге атаки. Как утверждает Mundo Deportivo, на днях отец Витора Роке встретился с боссами «Барселоны» и пообещал, что семья будет отклонять предложения других клубов. Он предложил спортивному директору Йорди Круиффу договориться с «Атлетико Паранаэнсе» о рассрочке трансфера сына.

Абде Эззалзули: эконом-вариант с невысокой результативностью

Возвращение из аренды марокканского вингера – очевидно, эконом-вариант. Главный тренер сине-гранатовых хорошо знаком с этим 21-летним игроком, который закрепился в первой команде «Барселоны» именно при Хави осенью 2021-го. В том сезоне Эззалзули провёл 12 матчей во всех турнирах (семь раз вышел в основе) и совершил одно результативное действие – забил гол «Осасуне».

Летом прошлого года Абде отдали в аренду как раз «Осасуне». Видимо, руководству клуба из Памплоны настолько запомнился гол вингера, что баски выиграли конкуренцию за этого футболиста. Но и в «Осасуне» марокканец играет нерегулярно. До этой субботы Эззалзули принял участие в 20 матчах Примеры, а с первых минут появлялся на поле только 12 раз. Забил один-единственный мяч («Севилье») и отдал пару голевых передач. А вот в Кубке Испании отличался чаще: два гола в пяти играх. Его точные удары в ворота «Севильи» в четвертьфинале и «Атлетика» в полуфинале помогли памплонцам пробиться в финал, где они поспорят за трофей с «Реалом».

Абде Эззалзули Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В Примере и Кубке страны у Эззалзули 17 голевых моментов, 32 удара (в створ лишь 9), 16 созданных моментов и больше всех в «Осасуне» попыток обводок – 132 (80 успешных). С точки зрения дриблинга он действительно выделяется. Напомним, имея возможность выбирать между сборными Испании и Марокко, Абде сначала отказывался выступать за команду исторической родины, но перед ЧМ-2022 всё-таки принял предложение марокканцев. На турнире в Катаре сыграл три матча, однако результативных действий не совершил. В общем, на сегодняшний день Эззалзули скорее нераскрывшийся талант, и в другой финансовой ситуации «Барса» наверняка предпочла бы продать его, а не возвращать из аренды.

Любой из трёх этих игроков способен принести «Барселоне» пользу в некоторых матчах или на дистанции чемпионата Испании. И только Месси смог бы делать разницу по ходу всего сезона. Даже в свои почти что 36 лет.