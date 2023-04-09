Дзюба потерялся в игре с «Зенитом». Чемпион красиво прервал победную серию «Локомотива»

«Зенит» победил «Локомотив» и прервал четырёхматчевую победную серию железнодорожников в РПЛ. Отрыв лидера от его ближайшего преследователя «Ростова» снова вырос до 10 очков.

У «Зенита» впервые во второй части сезона РПЛ вышел в основе Сергеев, чей дубль в прошлом туре принёс петербургской команде победу над «Уралом» (2:0). До этого во всех четырёх матчах 2023-го в стартовый состав попадал Кассьерра, но первого гола за сине-бело-голубых в чемпионате России от колумбийца так и не дождались. Встречу с «Локомотивом» он начал на скамейке, как и залечивший травму Барриос.

Команда Михаила Галактионова навязала чемпиону борьбу за мяч и территорию. Для «Зенита» же было очень опасно садиться на свою половину столь же глубоко, как в предыдущем гостевом матче в Москве с ЦСКА. Потому что каждый заброс в штрафную на Дзюбу создавал напряжение в обороне сине-бело-голубых. Интересно, что противостояли сегодня экс-капитану «Зенита» и сборной России центральные защитники, с которыми Артёма ничто не связывало. Родригао и Роберт Ренан появились в петербургском клубе уже после ухода Дзюбы.

Когда «Зенит» не выходил от ворот через розыгрыш мяча и не попадал под давление «Локомотива», Родригао с Ренаном имели возможность свободно начинать атаки. Дзюба не утруждал себя в прессинге. Но зачастую команда Сергея Семака рисковала, устраивая перепасовку низом у собственной штрафной. Здорово, конечно, пытаться играть в современный футбол, но только если умеешь использовать появляющееся свободное пространство. «Зенит» мало того что не убегал к воротам Лантратова, отрезая группу игроков железнодорожников, так и ещё и «привёз» себе глупейший гол. Ренан подставил ужасным пасом Вендела, попавшего под прессинг Глушенкова. Напарник Дзюбы забил первым ударом хозяев в створ. Кстати, этот гол отчасти заслуга и Артёма, который несколькими секундами ранее вытащил Ренана из его зоны и тончайшим пасом пяткой создал момент для того же Глушенкова.

«Зенит» завяз в позиционной игре в центре, борьбе за мяч. Команде Семака не хватало скорости и только эпизодами получалось быть быстрее соперника. Петербуржцев вытащил в первом тайме Вендел. Бразилец исправился за «привоз», в котором точно виноват меньше молодого партнёра, и снова доказал, что индивидуально он, пожалуй, сильнейший центрхав РПЛ. Крутой гол сотворил Вендел! Развернул атаку направо, открылся, пролез между двумя опорниками Бариновым и Карпукасом, а потом пробил точно в дальний угол. Без шансов для Лантратова.

После перерыва доминировал «Зенит». Малком с Клаудиньо хорошо работали между линий, чемпионы лучше возвращали себе мяч на чужой половине поля. Один из таких моментов после потери Баринова и завершился супермоментом, в котором Мостовой попал в штангу. В этой атаке поучаствовал Кассьерра – колумбиец уже на 57-й минуте заменил Сергеева. Ивану дали мало времени, видимо, Семак считает, что российский нападающий после травмы готов максимум на час. Сергеев всего 16 раз встретился с мячом и не бил по воротам.

Железнодорожники в своих ответных атаках искали Дзюбу, однако Артём во втором тайме стал менее заметен. Вдобавок один в один Родригао справлялся с центрфорвардом. Экс-зенитовцу, очевидно, было комфортнее в единоборствах с неопытным Ренаном. Вообще, после часа игры на фоне утомлённости футболистов появилось больше разрывов, а следовательно, и возможностей для проведения быстрых контрвыпадов. По такой игре рано или поздно должно было сказаться преимущество «Зенита» в индивидуальном мастерстве. При этом молодёжь «Локомотива» – Пиняев, Карпукас, Погостнов – смотрелась в битве с чемпионом очень достойно! И надо же было такому случиться, что именно центральный защитник на 77-й минуте срезал мяч в свои ворота. Забавно, но и тут забил не Кассьерра, хотя, по сути, это его гол.

Камбэк «Локомотива» в этот раз мы не увидели. Против лучшей команды России кадровых и игровых ресурсов команде Галактионова не хватило. По статистике ударов железнодорожники довольно сильно уступили «Зениту» – 8:21 (в створ – 1:5). Хотя на замены тренер хозяев выпускал опытных игроков – Смольникова, Жемалетдинова, Миранчука. Дзюба завершил матч с нулём ударов и одной ключевой передачей: в последней потенциально голевой атаке красно-зелёных он зацепился за мяч в штрафной «Зенита», но гостей уберёг от пропущенного гола вовремя вернувшийся на поле Барриос.