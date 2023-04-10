Сборная самых ценных игроков из клубов вне топ-5 лиг. В неё попал защитник «Зенита» Сантос

За кем особенно должны следить скауты и тренеры из элитных чемпионатов?

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало символическую сборную самых дорогих футболистов, выступающих вне топ-5 лиг Европы. Она была собрана на основе данных Football Benchmark. Неожиданный факт – в состав попал один игрок из РПЛ. Причём это не кто-то из лидеров атаки «Зенита» — Малком или Клаудиньо или ключевых полузащитников петербургской команды — Вендел или Вильмар Барриос, а бразильский защитник Дуглас Сантос.

Вот эта сборная, в которую, очевидно, попали наиболее интересные фигуры для скаутов ведущих чемпионатов.

Диогу Кошта, «Порту»

Диогу Кошта Фото: Marco Luzzani/Getty Images

23-летний голкипер, который был первым номером сборной Португалии на ЧМ-2022, оценивается Transfermarkt в € 45 млн. По слухам, на Диогу Кошту нацелены «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». В этом сезоне вратарь «Порту» отбил три пенальти в Лиге чемпионов, установив новый рекорд турнира. Всего же он отразил 81% ударов по своим воротам в ЛЧ – это один из лучших показателей.

Дуглас Сантос, «Зенит»

Дуглас Сантос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сильнейший левый защитник РПЛ и капитан «Зенита» с 2023 года (получил повязку после ухода Деяна Ловрена). Ориентировочная стоимость Дугласа Сантоса, по мнению аналитиков рынка, составляет € 16 млн. Бразилец хорош не только как разрушитель, но и в качестве атакующего защитника – у него уже 26 голевых передач за «Зенит». Правда, в 29 лет он вряд ли уедет в Европу.

Ферди Кадыоглу, «Фенербахче»

Ферди Кадыоглу Фото: Manu Reino/Getty Images

23-летний правый защитник, способный также сыграть на позициях вингера и центрального полузащитника. Кадыоглу родился в Нидерландах, выступал за молодёжку этой страны, но в 2022 году принял предложение от сборной Турции. Парень вернулся на родину отца. Кадыоглу оценивают в € 15 млн, он здорово подключается в атаку, может обыгрывать и делать опасные передачи в штрафную.

Юрриен Тимбер, «Аякс»

Юрриен Тимбер Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

21-летний центральный защитник «Аякса», у которого уже 15 матчей за сборную Нидерландов. На ЧМ-2022 сыграл четыре матча, причём все в основе. Ценник на Юрриена кусается – € 42 млн! Но голландский талант, наверное, стоит таких денег. Тимбер хорош в единоборствах, отборах, обладает очень приличным первым пасом. Эрик тен Хаг хотел его в «МЮ».

Гонсалу Инасиу, «Спортинг»

Гонсалу Инасиу Фото: Mike Hewitt/Getty Images

21-летний центральный защитник лиссабонского «Спортинга». В марте 2023 года Инасиу дебютировал в сборной Португалии, сыграв с первых минут с Лихтенштейном (4:0) в отборе Евро-2024. Его оценивают в € 25 млн. В числе претендентов на Гонсалу, по данным зарубежных СМИ, «ПСЖ» и «МЮ». «Ньюкасл» тоже закидывал удочку. Отборы, перехваты, начало атак – всё это сильные стороны центрбека.

Оркун Кёкчю, «Фейеноорд»

Оркун Кёкчю Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В свои 22 года центральный полузащитник – капитан «Фейеноорда». Кёкчю, как и Кадыоглу, родился в Нидерландах, прошёл через молодёжную сборную страны, но на взрослом уровне выступает за Турцию. Провёл уже 20 матчей. Оркуна оценивают в € 30 млн, он мобилен, обладает хорошим пасом и ударом, здорово контролирует мяч. За ним давно следят итальянские клубы.

Эдсон Альварес, «Аякс»

Эдсон Альварес Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Мексиканцу всего 25 лет, а он сыграл уже 61 матч за сборную! Выступал и на прошедшем чемпионате мира. В «Аяксе» закрывает позиции опорника либо центрального защитника. Ориентировочная стоимость Альвареса – € 35 млн. Это достаточно жёсткий, цепкий, умеющий играть наверху футболист. С мячом на ты. Прошлым летом едва не перешёл в «Челси».

Мохаммед Кудус, «Аякс»

Мохаммед Кудус Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

22-летний ганец – ещё один большой талант «Аякса». Играет форварда, атакующего центрхава или вингера. Здорово действует между линий, обыгрывает, отдаёт и забивает. В нынешнем сезоне набрал 18+5 в 33 матчах. Вдобавок на ЧМ-2022 оформил дубль в ворота Южной Кореи. Стоимость Кудуса – не менее € 30 млн. На этого игрока претендуют «МЮ», «Арсенал», «Ньюкасл», «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

Педру Гонсалвеш, «Спортинг»

Педру Гонсалвеш Фото: Shaun Botterill/Getty Images

24-летний португалец проявил себя на позиции вингера. С тем же успехом может сыграть и атакующего центрхава. В этом сезоне забил 17 голов и отдал 10 голевых за «Спортинг». За Педру Гонсалвеша тоже придётся заплатить минимум € 30 млн. Он техничен, силён в открываниях и завершении атак. За сборную Португалии провёл пока лишь два матча, но это вряд ли помешает ему уехать в топ-лигу.

Беньямин Шешко, «Зальцбург»

Беньямин Шешко Фото: Martin Rose/Getty Images

«Зальцбург» готовит для топ-лиги 19-летнего форварда Шешко – «Лейпциг» договорился о трансфере Беньямина будущим летом за € 24 млн. Молодой словенец уже забил шесть голов в 19 матчах за сборную, а в клубной команде у него в нынешнем сезоне 13+3 в 33 матчах. «МЮ», «Челси» и «Реал» тоже присматривались к словенцу. Парень фактурный, грамотно открывается, обыгрывает, забивает.

Гонсалу Рамуш, «Бенфика»

Гонсалу Рамуш Фото: Gualter Fatia/Getty Images

О 21-летнем Рамуше весь мир заговорил после 1/8 финала ЧМ-2022, когда он заменил Криштиану Роналду и помог сборной Португалии своим хет-триком разгромить Швейцарию — 6:1. Тогда никто не сомневался, что зимой Гонсалу уйдёт в элитный клуб. Форварда сватали в «МЮ», «ПСЖ», «Баварию» и «Ювентус». Transfermarkt оценивает этого игрока в € 40 млн, но «Бенфика» требовала раза в три больше. Поэтому Рамуш пока остался в Лиссабоне. У него 25+10 за 37 матчей нынешнего сезона, включая три гола в ЛЧ.