А стоило давать Малкому паспорт России, если он уже хочет уехать?

Вот ведь неожиданность! Малком заявил, что хочет уехать из чемпионата России. Кто бы мог предположить?

Ладно, теперь серьёзно. Прошло почти полтора месяца, как Малком получил российский паспорт. Многие заговорили об усилении сборной России, хотя идея понравилась не всем. Например, не впечатлился Андрей Аршавин, который принципиально держится своей позиции. И это несмотря на желание работать в «Зените». Если что, такое желание Аршавина не догадка, а он сам говорил в интервью «Чемпионату».

Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нужны ли вообще иностранцы в сборной России? Тут концептуальный вопрос, на который не существует правильного ответа. С одной стороны, даже такие сборные, как Испания и Италия, натурализуют бразильцев и не видят в этом проблем. Наверное, для сборной России, у которой ниже уровень, это ещё более логичный подход. Нам тем более пригодились бы что Диего Коста с Жоржинью, что Клаудиньо с Малкомом.

С другой стороны, не хочется болеть за сборную России, если в основе выйдут 11 натурализованных бразильцев. Мягко говоря, не то – сборные от клубов станут не особо отличаться. Хотя, признаюсь, меня это мало волновало, когда я радовался голу Марио Фернандеса хорватам в 1/4 финала ЧМ-2018. Конкретно в ту секунду я был счастлив. Короче, тут можно долго обмениваться аргументами за и против. Только к истории с Малкомом это не имеет отношения. Судя по всему, у него просто нет шансов сыграть за сборную России.

И Малком, и Клаудиньо заиграны за олимпийскую сборную Бразилии. Как объяснял юрист Михаил Прокопец, это исключает возможность выступления за сборную России. Так работает регламент ФИФА. Даже если РФС перейдёт (пожалуйста, не надо) в азиатскую конфедерацию, то ничего не поменяется.

Да, было занимательное сообщение от РФС, мол, какие-то варианты существуют и можно обратиться в палату по статусу футбольного трибунала ФИФА. Почему-то тут доверия больше вызывает экспертиза Прокопца, который сотрудничает со многими клубами, агентами, игроками и, что показательно, защищает тот же самый РФС в ФИФА. Похоже, в палате просто ответят, что Олимпиада учитывается, и за сборную России играть не дадут. «Зенит» имеет полное право инициировать обращения в международные инстанции и, похоже, любит это делать, даже если шансов особо нет. Как в случае с недавней апелляцией в CAS по поводу дисквалификации зенитовцев из-за драки с игроками «Спартака».

«Зенит» — «Спартак» Фото: РИА Новости

Кстати, можно было бы уже сейчас обратиться в палату ФИФА, чтобы заранее узнать по поводу мифических шансов Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную России. Увы, даже после выдачи паспортов процесс не запущен. Это нужно, чтобы рассуждали, насколько уровень Малкома и Клаудиньо подходит для игры за сборную России? Конечно, подходит. Сильные футболисты, но говорить о них в этом отношении не имеет никакого смысла. Всё равно что судить о шансах «Локо» на чемпионство – математически они ещё есть, да и как прибавила команда при Галактионове!!!

Похоже, что гражданство РФ для Малкома и Клаудиньо – это, скорее, имиджевый проект. Примерно как с актёром Жераром Депардье. Какой же полезный «Зенит»! Даже в такой непростой момент демонстрирует привлекательность России для топ-футболистов. Только вот эта PR-история выглядит не такой уж и мощной, когда Малком говорит: «В целом это общая идея, не только моя. […] Основная идея — освободить одно место для легионера в «Зените».

Ещё менее выигрышно эта история смотрится, когда Малком даёт интервью испанскому изданию: «В моих планах было продолжать выступать в Лиге чемпионов, а не отстраняться от неё […] Моя статистика очень хороша. Теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, команды из которых играют в еврокубках».