5 звёздных игроков, отказавшихся ехать в Саудовскую Аравию

После трансфера Криштиану Роналду в «Аль-Наср» саудовцы захотели заполучить ещё несколько звёзд футбола. Но пока у ближневосточной страны трудности с подписанием топ-игроков – они не хотят ехать в Азию, несмотря на заоблачные контракты. «Чемпионат» рассказывает о пяти футболистах, которые отвергли предложения клубов из Саудовской Аравии.

Лионель Месси, «ПСЖ» → «Аль-Хиляль»

Саудовский клуб предложил нападающему «ПСЖ» контракт с зарплатой в размере € 400 млн в год, но Месси отказался. Как пишет журналист Герман Гарсия Грова в соцсетях, аргентинец не собирается выступать в следующем сезоне в чемпионате Саудовской Аравии. Лионель рассчитывает остаться в Европе: говорилось о его возможном возвращении в «Барселону» или о новом контракте с «ПСЖ». По информации Diario Sport, сине-гранатовые предложат форварду контракт на один год. Возвращение легенды в «Барселону» поддерживает главный тренер Хави.

Лионель Месси Фото: Eric Alonso/Getty Images

Серхио Рамос, «ПСЖ» → «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль»

Испанец хочет продлить контракт с «ПСЖ», об этом пишет L'Equipe. Такое решение Рамоса связано с тем, что он рассчитывает продолжить карьеру в Европе, а не в Саудовской Аравии. К защитнику есть интерес от «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Последний, как сообщает французское издание, предлагает Серхио контракт с окладом до € 50 млн в год (сумма в € 30 млн является стартовым предложением). Сейчас защитник зарабатывает в «ПСЖ» € 10 млн в год до уплаты налогов. При этом парижане будут стараться снизить зарплату при переговорах по новому соглашению.

Серхио Рамос Фото: Alex Grimm/Getty Images

Лука Модрич, «Реал» → «Аль-Наср»

Хорватский полузащитник ещё в январе отказал «Аль-Насру». Модрич, как пишут хорватские СМИ, хочет завершить карьеру в «Реале». По утверждениям источника, Лука ответил отказом на переход в арабскую команду, несмотря на предложенную зарплату в размере более € 40 млн в год. Сообщается, что хавбек рассчитывает продлить своё соглашение с «Реалом» на год, а затем завершить карьеру.

Лука Модрич Фото: Michael Regan/Getty Images

Серхио Бускетс, «Барселона» → «Аль-Наср»

«Аль-Наср» хотел взять Бускетса, но игрок отказался. Как сообщает Daily Mail, испанцу предлагали контракт с окладом € 20 млн в год. При этом Серхио пока не подписал новое соглашение с «Барселоной». А это означает, что его вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии всё ещё возможен. Издание Mundo Deportivo сообщало, что Бускетс рассчитывает получить новое предложение из стран Ближнего Востока. Похоже, испанец хочет зарабатывать более € 20 млн в год.

Серхио Бускетс Фото: Alex Caparros/Getty Images

Карим Бензема, «Реал» → неизвестный клуб

Нападающий «Реала» серьёзно обдумал предложение, поступившее из Саудовской Аравии, но многомиллионный контракт не соблазнил Бензема, который теперь твёрдо решил остаться в «Реале» ещё хотя бы на один сезон. Как пишет Marca, мадридцы предложат новый контракт французу, который не разорвал связи с Саудовской Аравией. Там откроют его футбольную академию, которая получит название в его честь, и нападающий «Реала» будет оказывать посильную поддержку этому проекту.