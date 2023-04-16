Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Ростов» — «Зенит», РПЛ, 16 апреля 2023 года, Сергей Семак против Валерия Карпина — тактика, разбор

В чём шансы «Ростова» в игре с «Зенитом»? Три аргумента в пользу команды Валерия Карпина
Евгений Ломоносов
В чём шансы «Ростова» в игре с «Зенитом»? Мнение
Аудио-версия:
Комментарии
Чемпион России на бумаге страшнее, чем на поле.

В центральном матче 23-го тура РПЛ встретятся первая и вторая команда лиги — «Зенит» на выезде сразится с «Ростовом». Действующий чемпион — фаворит, но у команды Валерия Карпина есть свои козыри — на них и акцентируем внимание накануне встречи.

После рестарта сезона «Ростов» забивает в каждом матче РПЛ

После зимней паузы в чемпионате России состоялось пять туров. Жёлто-синие забивали во всех играх без исключения. В том числе дважды отличились в выездном матче с «Оренбургом» (2:2). А ведь ранее команда Марцела Лички на своём поле обыграла с сухим счётом «Спартак» (2:0)!

Стартовый состав «Ростова» в игре предыдущего тура с «Оренбургом»

Стартовый состав «Ростова» в игре предыдущего тура с «Оренбургом»

В то же время «Зенит» не отличается надёжностью сзади. Из пяти матчей в РПЛ после рестарта сезона на ноль удалось сыграть только дважды, оба раза дома — с «Пари НН» (3:0) и «Уралом» (2:0). Даже «Химки» смогли сразу дважды огорчить Михаила Кержакова и были близки к набранным очкам в Санкт-Петербурге. Пропустил «Зенит» и в прошлые выходные, в победном матче с «Локо» (2:1).

Стартовый состав «Зенита» в игре предыдущего тура с «Локомотивом»

Стартовый состав «Зенита» в игре предыдущего тура с «Локомотивом»

«Ростов» способен забить несколькими способами. Накануне матча уместно выделить два, так как они накладываются на изъяны чемпиона России.

Первый — после проникновений в чужую штрафную. Команда Карпина умеет ставить соперника в тупик своей активностью. Так, «Ростов» в текущем сезоне чемпионата России заработал 14 пенальти — рекорд лиги. В плане заработанных пенальти преуспевает Николай Комличенко — восемь, тоже рекорд лиги и одновременно повторение рекорда в топ-10 чемпионатов.

«Зенит» может дрогнуть в штрафной площади, так как зимой у команды сменился ключевой центральный защитник — вместо ушедшего Деяна Ловрена основным стал пришедший Роберт Ренан. Высокого качества сзади у команды Сергея Семака пока нет.

Гол «Химок» в матче с «Зенитом». Роберт Ренан выдвинулся на Давида Кобесова, но не помешал ему ассистировать Бутте Магомедову

Гол «Химок» в матче с «Зенитом». Роберт Ренан выдвинулся на Давида Кобесова, но не помешал ему ассистировать Бутте Магомедову

Фото: Кадр из трансляции

Второй способ, которым «Ростову» по силам забить, — дальние удары. Команда Карпина не стесняется к ним прибегать и уже забила в текущем розыгрыше РПЛ шесть мячей ударами из-за пределов штрафной, в том числе два в игре позапрошлого тура с «Торпедо». Лишь три команды в текущем чемпионате России отмечались дальними ударами чаще — по девять голов у «Зенита» и «Краснодара», семь в активе футболистов «Динамо».

У «Зенита» в центре поля не всё гладко после вылета из-за травмы плеча опорника Вильмара Барриоса — не играл с 12 марта, если не считать символических двух минут с «Локо» в предыдущем туре. Колумбиец может окончательно вернуться, но его форма не будет оптимальной. В его отсутствие «Зенит» дважды пропустил из-за пределов штрафной — от ЦСКА в чемпионате и от «Зенита» в Кубке.

Голевой удар Фёдора Чалова в матче ЦСКА — «Зенит»

Голевой удар Фёдора Чалова в матче ЦСКА — «Зенит»

Фото: Кадр из трансляции

Голевой удар Муми Нгамалё в матче «Зенит» — «Динамо»

Голевой удар Муми Нгамалё в матче «Зенит» — «Динамо»

Фото: Кадр из трансляции

Есть у «Ростова» и третья сильная сторона — угловые и штрафные. По голам в этом компоненте (9) команда Карпина уступает лишь «Факелу» (11). Но перед матчем с «Зенитом» это достоинство можно отметить больше для проформы. Во-первых, из-за мышечной травмы последний тур пропустил основной исполнитель стандартов Даниил Уткин — у него четыре голевых действия (1+3) со статичных положений. Во-вторых, «Зенит» надёжен при стандартах — лишь один пропущенный мяч с начала сезона в РПЛ, в гостевом матче от «Факела» (1:1) в первой половине октября.

Материалы по теме
У Карпина новый джокер, а у «Краснодара» — неожиданный бомбардир. Успехи молодёжи в РПЛ
У Карпина новый джокер, а у «Краснодара» — неожиданный бомбардир. Успехи молодёжи в РПЛ

В последнее время «Зениту» тяжело даются игры с ростовчанами

Атакующий стиль жёлто-синих неудобен команде из Санкт-Петербурга. В последние три года — ни одной крупной победы и несколько осечек.

  • Первый матч нынешнего сезона: «Зенит» — «Ростов» — 3:1
  • Игры сезона-2021/2022: «Зенит» — «Ростов» — 2:2, «Ростов» — «Зенит» — 2:4
  • Игры сезона-2020/2021: «Зенит» — «Ростов» — 2:2, «Ростов» — «Зенит» — 0:2

Ни в одном из двух предыдущих сезонов «Зенит» не выиграл у «Ростова» и дома, и в гостях. Если в очередном матче чемпион России допустит осечку, то тенденция сохранится. После сложной дороги в Ростове-на-Дону действующему чемпиону может не хватить свежести, тогда как хозяева привычны к тяжёлой логистике.

Интересно, что из семи последних мячей, которые «Ростов» забил в ворота «Зенита» в РПЛ, три в активе Николая Комличенко. Он неизменно забивал в трёх предыдущих встречах команд.

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Чемпиону не хватает футбольной дерзости с соперниками из первой половины таблицы

Вообще, «Зенит» — безусловный фаворит матча с «Ростовом». Если чемпион сыграет на максимуме возможностей, то должен без проблем побеждать. Если взять стоимость составов, то, по данным Transfermarkt, «Зенит» (€ 160 млн) значительно превосходит даже вторую команду лиги («Спартак» — € 89,5 млн) и третью («Динамо» — € 79,9), не говоря про все остальные. Кстати, «Ростов» по стоимости лишь седьмой (€ 48 млн).

Но при этом «Зенит» с командами из первой половины турнирной таблицы играет не так уж и уверенно — не совсем по своим возможностям. В девяти таких матчах РПЛ текущего сезона лишь одна крупном победа — над занимающим восьмое место «Оренбургом» (8:0 на своём поле). В то же время есть поражения от ЦСКА (0:1) и «Ахмата» (1:2), а также ничья с грозненцами (0:0). Из шести побед — сразу половина всего лишь в один мяч.

Другими словами, команда даёт соперникам возможность играть с собой и претендовать на удачный результат.
На мой взгляд, проблема в том, что сам «Зенит» не считает себя сильнее других и очень часто относится к соперникам с большой опаской, которая не очень органично сочетается с выдающимися по местным меркам возможностями. На поле это может проявляться в игре на удержание счёта или контроле мяча вместо попытки добить противника. Кстати, сине-бело-голубые лидируют в лиге по ударам (18,8) и ожидаемым голам (46,3), но превосходство над «Спартаком» совсем незначительное — 17,4 и 43,5 соответственно.

Сергей Семак

Сергей Семак

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Во многом такой осторожный подход продиктован интеллектуальным и чрезмерно уважительным отношением к конкурентам главного тренера Сергея Семака. Показательно, что даже перед обитающими на дне «Химками» тренер не излучал уверенности: «Ждём очень тяжёлой и сложной игры». Излишне вспоминать, как тренер расхваливал всех соперников «Зенита» в ЛЧ, когда клуб в ней играл. Стоит ли потом удивляться отсутствию у команды дерзости на поле? Кстати, не это ли одна из причин, почему в топ-7 самых результативных игроков лиги из «Зенита» есть только Малком (16+6)?

С таким «Зенитом» можно претендовать на очки, если удачно войти в матч. И у занимающего второе место «Ростова» есть шанс. При этом в гораздо большей степени судьба игры зависит от чемпиона.

Материалы по теме
«Зенит» подпишет ещё одного южноамериканца? Чем привлёк чемпиона Лукас Вера из «Оренбурга» «Зенит» подпишет ещё одного южноамериканца? Чем привлёк чемпиона Лукас Вера из «Оренбурга»
«Без них получится «Зенит» Пенза». Чемпион России летом останется без главных бразильцев? «Без них получится «Зенит» Пенза». Чемпион России летом останется без главных бразильцев?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023