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Трансферы РПЛ, зимнее окно 2023: «Зенит» может купить Веру из «Оренбурга», чем хорош аргентинец, разбор игры, статистика

«Зенит» подпишет ещё одного южноамериканца? Чем привлёк чемпиона Лукас Вера из «Оренбурга»
Анатолий Романов
Чем привлёк чемпиона Лукас Вера из «Оренбурга»
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Разбираем игру и статистику аргентинца.

На днях «Чемпионат» сообщил об интересе «Зенита» к большой группе игроков из РПЛ с прицелом на летнее трансферное окно. Почти все потенциальные новички петербургской команды – российские футболисты. В большинстве своём молодые. Тем не менее есть и исключение: почти что 26-летний аргентинский полузащитник Лукас Вера. Чем же мог заинтересовать легионер «Оренбурга» сине-бело-голубых и каковы его шансы прижиться в топ-клубе нашей лиги?

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За полгода в «Оренбурге» Вера превратился в одного из самых ярких полузащитников чемпионата России и поэтому привлёк внимание «Зенита». В то же время есть сомнения, что у Лукаса были бы хоть какие-то шансы попасть в петербургский клуб прямо из Аргентины. Ведь там он не был не то что звездой, а даже стабильным игроком основы своей команды. Воспитанник «Лануса» дважды уезжал в аренду – в «Олл Бойз» в 2018 году и в «Уракан» в 2021-м. Последняя аренда планировалась на 18 месяцев – до декабря 2022-го, но «Уракан» прервал её ещё летом, так как новый тренерский штаб не видел полузащитника в составе. Тогда-то Вера и отправился в Россию.

В заявку на матчи чемпионата Аргентины Лукас попадал 54 раза, однако только в 33 из них вышел в стартовом составе и ещё в 13 на замену. Вот и думай после этого: то ли уровень РПЛ настолько упал, что незвёздный аргентинский игрок становится тут заметной фигурой, то ли дело в том, что футбол в двух странах разный и наш подходит Вере больше. Сам полузащитник жаловался – в аргентинской лиге слишком оборонительный футбол. Очевидно, ему как атакующему игроку проявить себя было труднее. Тем более при столь скромных физических данных: согласно официальной заявке на сайте РПЛ, рост Лукаса – всего 164 см.

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказывал о работе с Верой и другим аргентинским полузащитником Габриэлем Флорентином в ноябре 2022-го:

«Вера стал передерживать мяч? Согласен, это было… не только у Веры – и у Флорентина. Они удерживали мяч, тормозили игру – я так не хочу. Но лучше у нас будут футболисты, которые иногда передерживают мяч, чем те, которые в касание выносят его вперёд.

В чемпионате Аргентины любят играть с мячом, не боятся позиционно атаковать. Вера и Флорентин три месяца в России, они ещё адаптируются к РПЛ и моим требованиям, особенно в действиях без мяча. В Аргентине прессинг после потери мяча чуть индивидуален. В РПЛ уровень выше, поэтому нужно действовать системно, контрпрессинговать после потери, а если отбор не получается, вместе откатываться немного назад. Если один из них теряет мяч, идёт в прессинг, другой – закрывает освободившуюся зону сзади. У меня нет больших проблем, когда Вера и Флорентин играют с мячом – пускай делают, что хотят. Я их никак не ограничиваю, хотя, конечно, подсказываю» (в интервью для Sports.ru).

Лукас Вера

Лукас Вера

Фото: vk.com/fcorenburg

«Оренбург» Лички смело играет на атаку, и Вера в таком футболе расцвёл. Но Лукас, несомненно, прогрессирует и в игре без мяча. По статистике в этом сезоне РПЛ аргентинец, будучи атакующим футболистом, занимает первое место в команде по подборам (125), пятое по перехватам (70) и шестое по отборам (23). Кроме того, он второй по показателю овладевания мячом на чужой половине поля (29). Вера активно идёт в единоборства (199 за чемпионат, шестой результат в «Оренбурге») и, как ни удивительно, чаще выигрывает их, нежели проигрывает – 53% успешных.

Сильнейшие качества Веры – техника, понимание игры, умение контролировать мяч под давлением и выполнять проникающие пасы. Здесь тоже подтвердим визуальные впечатления цифрами. Он лидирует в команде по общему количеству передач (892 с 83% точности) и ключевым передачам (33), входит в топ-3 по созданным голевым моментам (20). По статистике обводок Лукас также находится на первом месте в «Оренбурге», причём у него потрясающая эффективность дриблинга – 53 успешные обводки за 68 попыток.

Голевые передачи Веры в РПЛ были разными. Вот в матче с «Химками» он не реализовывает момент на контратаке, но быстро принимает решение на подборе и простреливает на Химми Марина.

А вот два голевых паса в матче с «Пари НН». Первый эпизод: игра в стенку с партнёром, выход на свободное пространство в левом полуфланге и идеальный заброс к линии вратарской.

Второй момент: Вера забрал мяч на подборе, увидел врывание Александра Эктова и исполнил классную, точную передачу.

А тут Вера в матче с «Ахматом» хорошо навесил на голову Владимиру Писарскому с правого фланга.

Наконец, во встрече с «Сочи» Вера получил мяч в центре поля, протащил его вперёд и сделал проникающий пас на Ивана Башича.

Впрочем, есть у Веры и определённые ограничения, которые, возможно, помешают ему раскрыться в «Зените». Например, в скоростной работе. Кроме того, Лукас – незабивной игрок. В чемпионате Аргентины он не отличился ни разу за 46 матчей, а в РПЛ у полузащитника пока лишь один гол в 20 играх. За всю профессиональную карьеру у Веры были ещё четыре гола в «Ланусе»: три в аргентинских кубковых турнирах и один в международном – Южноамериканском кубке (аналоге Лиги Европы). Конечно, это очень мало для созидателя, атакующего футболиста.

В «Оренбурге» Вера за 20 матчей имел всего семь голевых моментов, хотя команда входит в топ-4 по результативности в РПЛ. Он нанёс 25 ударов (четвёртый результат в команде), а в створ попал всего девять раз (пятый результат). О стабильном ударе говорить не приходится.

Интерес «Зенита» к Вере наверняка связан и с тем, что это может быть выгодная сделка по соотношению «цена-качество». Очевидно, российский игрок такого же уровня обойдётся чемпионам России дороже и по сумме трансфера, и по зарплате самого футболиста. Правда, история показывает, что аргентинские легионеры не слишком хорошо приживаются в Санкт-Петербурге.

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На сто процентов в «Зените» не раскрылись даже Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Алехандро Домингес (последний, кстати, и предложил «Оренбургу» Веру, по словам Лички). Что уж говорить про Эмилиано Ригони, Матиаса Краневиттера, Эмануэля Мамману и Кристиана Ансальди. Единственное исключение – Эсекьель Гарай. Да и тот со временем захандрил, фактически сам спровоцировал свой уход из петербургского клуба. Поэтому крайне сложно прогнозировать, заиграет ли аргентинец в «бразильской банде» Сергея Семака.

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