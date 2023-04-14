«Зенит» подпишет ещё одного южноамериканца? Чем привлёк чемпиона Лукас Вера из «Оренбурга»

На днях «Чемпионат» сообщил об интересе «Зенита» к большой группе игроков из РПЛ с прицелом на летнее трансферное окно. Почти все потенциальные новички петербургской команды – российские футболисты. В большинстве своём молодые. Тем не менее есть и исключение: почти что 26-летний аргентинский полузащитник Лукас Вера. Чем же мог заинтересовать легионер «Оренбурга» сине-бело-голубых и каковы его шансы прижиться в топ-клубе нашей лиги?

За полгода в «Оренбурге» Вера превратился в одного из самых ярких полузащитников чемпионата России и поэтому привлёк внимание «Зенита». В то же время есть сомнения, что у Лукаса были бы хоть какие-то шансы попасть в петербургский клуб прямо из Аргентины. Ведь там он не был не то что звездой, а даже стабильным игроком основы своей команды. Воспитанник «Лануса» дважды уезжал в аренду – в «Олл Бойз» в 2018 году и в «Уракан» в 2021-м. Последняя аренда планировалась на 18 месяцев – до декабря 2022-го, но «Уракан» прервал её ещё летом, так как новый тренерский штаб не видел полузащитника в составе. Тогда-то Вера и отправился в Россию.

В заявку на матчи чемпионата Аргентины Лукас попадал 54 раза, однако только в 33 из них вышел в стартовом составе и ещё в 13 на замену. Вот и думай после этого: то ли уровень РПЛ настолько упал, что незвёздный аргентинский игрок становится тут заметной фигурой, то ли дело в том, что футбол в двух странах разный и наш подходит Вере больше. Сам полузащитник жаловался – в аргентинской лиге слишком оборонительный футбол. Очевидно, ему как атакующему игроку проявить себя было труднее. Тем более при столь скромных физических данных: согласно официальной заявке на сайте РПЛ, рост Лукаса – всего 164 см.

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказывал о работе с Верой и другим аргентинским полузащитником Габриэлем Флорентином в ноябре 2022-го:

«Вера стал передерживать мяч? Согласен, это было… не только у Веры – и у Флорентина. Они удерживали мяч, тормозили игру – я так не хочу. Но лучше у нас будут футболисты, которые иногда передерживают мяч, чем те, которые в касание выносят его вперёд.

В чемпионате Аргентины любят играть с мячом, не боятся позиционно атаковать. Вера и Флорентин три месяца в России, они ещё адаптируются к РПЛ и моим требованиям, особенно в действиях без мяча. В Аргентине прессинг после потери мяча чуть индивидуален. В РПЛ уровень выше, поэтому нужно действовать системно, контрпрессинговать после потери, а если отбор не получается, вместе откатываться немного назад. Если один из них теряет мяч, идёт в прессинг, другой – закрывает освободившуюся зону сзади. У меня нет больших проблем, когда Вера и Флорентин играют с мячом – пускай делают, что хотят. Я их никак не ограничиваю, хотя, конечно, подсказываю» (в интервью для Sports.ru).

Лукас Вера Фото: vk.com/fcorenburg

«Оренбург» Лички смело играет на атаку, и Вера в таком футболе расцвёл. Но Лукас, несомненно, прогрессирует и в игре без мяча. По статистике в этом сезоне РПЛ аргентинец, будучи атакующим футболистом, занимает первое место в команде по подборам (125), пятое по перехватам (70) и шестое по отборам (23). Кроме того, он второй по показателю овладевания мячом на чужой половине поля (29). Вера активно идёт в единоборства (199 за чемпионат, шестой результат в «Оренбурге») и, как ни удивительно, чаще выигрывает их, нежели проигрывает – 53% успешных.

Сильнейшие качества Веры – техника, понимание игры, умение контролировать мяч под давлением и выполнять проникающие пасы. Здесь тоже подтвердим визуальные впечатления цифрами. Он лидирует в команде по общему количеству передач (892 с 83% точности) и ключевым передачам (33), входит в топ-3 по созданным голевым моментам (20). По статистике обводок Лукас также находится на первом месте в «Оренбурге», причём у него потрясающая эффективность дриблинга – 53 успешные обводки за 68 попыток.

Голевые передачи Веры в РПЛ были разными. Вот в матче с «Химками» он не реализовывает момент на контратаке, но быстро принимает решение на подборе и простреливает на Химми Марина.

А вот два голевых паса в матче с «Пари НН». Первый эпизод: игра в стенку с партнёром, выход на свободное пространство в левом полуфланге и идеальный заброс к линии вратарской.

Второй момент: Вера забрал мяч на подборе, увидел врывание Александра Эктова и исполнил классную, точную передачу.

А тут Вера в матче с «Ахматом» хорошо навесил на голову Владимиру Писарскому с правого фланга.

Наконец, во встрече с «Сочи» Вера получил мяч в центре поля, протащил его вперёд и сделал проникающий пас на Ивана Башича.

Впрочем, есть у Веры и определённые ограничения, которые, возможно, помешают ему раскрыться в «Зените». Например, в скоростной работе. Кроме того, Лукас – незабивной игрок. В чемпионате Аргентины он не отличился ни разу за 46 матчей, а в РПЛ у полузащитника пока лишь один гол в 20 играх. За всю профессиональную карьеру у Веры были ещё четыре гола в «Ланусе»: три в аргентинских кубковых турнирах и один в международном – Южноамериканском кубке (аналоге Лиги Европы). Конечно, это очень мало для созидателя, атакующего футболиста.

В «Оренбурге» Вера за 20 матчей имел всего семь голевых моментов, хотя команда входит в топ-4 по результативности в РПЛ. Он нанёс 25 ударов (четвёртый результат в команде), а в створ попал всего девять раз (пятый результат). О стабильном ударе говорить не приходится.

Интерес «Зенита» к Вере наверняка связан и с тем, что это может быть выгодная сделка по соотношению «цена-качество». Очевидно, российский игрок такого же уровня обойдётся чемпионам России дороже и по сумме трансфера, и по зарплате самого футболиста. Правда, история показывает, что аргентинские легионеры не слишком хорошо приживаются в Санкт-Петербурге.

На сто процентов в «Зените» не раскрылись даже Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Алехандро Домингес (последний, кстати, и предложил «Оренбургу» Веру, по словам Лички). Что уж говорить про Эмилиано Ригони, Матиаса Краневиттера, Эмануэля Мамману и Кристиана Ансальди. Единственное исключение – Эсекьель Гарай. Да и тот со временем захандрил, фактически сам спровоцировал свой уход из петербургского клуба. Поэтому крайне сложно прогнозировать, заиграет ли аргентинец в «бразильской банде» Сергея Семака.