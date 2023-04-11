У Карпина новый джокер, а у «Краснодара» — неожиданный бомбардир. Успехи молодёжи в РПЛ

Если бы российская молодёжка сейчас функционировала в штатном режиме, Михаилу Галактионову было бы непросто сделать выбор, не упустив никого из достойных кандидатов. Практически каждую неделю в чемпионате выстреливает кто-то из недавних дублёров, а некоторые всё смелее берут на себя лидерские полномочия. В 22-м туре предоставленными в клубах шансами воспользовались сразу несколько парней, по возрасту годящихся даже в юношескую сборную U19. По традиции отмечаем особо отличившихся.

Владислав Тороп, ЦСКА, 19 лет

Молодой вратарь спустя 11 месяцев после дебюта дождался второго шанса в РПЛ — и сразу обзавёлся первым «сухарём» в чемпионате. Соперник для этого Торопу достался идеальный. За 90 минут разобранные «Химки» всего раз пробили в створ ворот и наиграли на 0,26 ожидаемого гола (xG). Самый опасный удар аутсайдера пришёлся в перекладину, а вратарь ЦСКА запомнился не столько сейвами (их не было), сколько рисковой, но всё-таки удачной обводкой соперника. У Чалова, Заболотного и Мойзеса — столько же.

Владислав Тороп Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лука Гагнидзе, «Динамо», 20 лет

Третий гол «Динамо» в дерби вышел настолько курьёзным, что на автора де-факто результативной передачи никто не обратил внимание. А мы отметим качественную диагональ Гагнидзе. Для молодого грузинского хавбека это уже третий ассист в РПЛ. Голов за московское «Динамо» Лука ещё не забивал — только за тбилисское (1).

Иван Комаров, «Ростов», 19 лет

Ростовчане побывали в шкуре «Спартака», пропустив два мяча за полтайма на оренбургской синтетике. Но, в отличие от красно-белых, жёлто-синие сумели переломить игру. А помогли им в этом своевременные замены. На этот раз джокером Карпина стал 19-летний правый полузащитник Комаров. За выделенную тренером 20-минутку Иван успел соорудить два голевых паса! Статистика у парня в РПЛ поразительная: 48 минут — три результативные передачи (первую отдал месяц назад в игре с «Локо»)! Ждём голов.

Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет

До субботнего дерби у Захаряна было 0+0 по системе «гол+пас» в 2023 году. Ни одного результативного действия в чемпионате и Кубке. Зато в Тушине он по факту выдал сразу два, пускай второе и не нашло отражения в персональной статистике. На 35-й минуте Арсен самостоятельно сравнял счёт, добив мяч в сетку после не слишком удачного выноса Денисова с «ленточки», а в компенсированное к первому тайму время «удружил» Соболеву. Автогол нападающего случился после навеса Захаряна. Всего за 90 минут динамовец выполнил семь подач в чужую штрафную и разделил по этому показателю лидерство со спартаковцем Зиньковским.

Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет

Ни у одного другого тренера на взрослом уровне Кривцов не забивал столько, сколько забивает у Ивича. У Кержакова в «Томи» и Сторожука в «Краснодаре» Никита провёл по четыре мяча. А за неполную половину весны 2023-го настрелял уже шесть штук в семи играх!

Никита Кривцов (слева) Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В воскресенье краснодарский блондин оформил первый дубль в Премьер-Лиге. Очевидно, резко подскочившей результативностью Кривцов обязан изменению собственной роли и функционала в команде. Заметно, что Ивич просит от полузащитника добегать даже не до штрафной, а до вратарской площади. Оказалось, что решать моменты Кривцов умеет не хуже штатных бомбардиров. Нижегородцам он забил типичные для классического центрфорварда голы — на опережение, с метра-двух. И это явно не было разовым экспромтом.

Что ещё интересного случилось в туре

Второй тур подряд в старте «Локомотива» 19-летний стоппер Погостнов. Егор — самый рослый в команде: на 1 см выше Дзюбы и на 3 см — Гильерме.

Спартаковец Даниил Денисов, выйдя на замену, совершил больше всех отборов в туре среди молодёжи — 6 (у Артёма Карпукаса — 5).

Четвёртый тур в запасе «Зенита» оказывается 18-летний атакующий полузащитник Козлов. В Кубке Данила на минуту-другую уже выходил, в РПЛ — ещё нет.

Ни одного игрока моложе 22 лет не задействовали на выходных тренеры «Ахмата», «Химок» и «Торпедо».

Молодые (до 21 года) игроки в 22-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Карт. WS Кривцов Краснодар 20 90 2 2 1 жк 8,71 Гагнидзе Динамо 20 90 1 1 3 7,4 Денисов Спартак 20 68 1 6 7,38 Захарян Динамо 19 90 1 1 2 7,35 Комаров Ростов 19 23 2 1 7,12 Олусегун Краснодар 20 83 1 2 жк 7,09 Тороп ЦСКА 19 90 7 Кравцов Сочи 20 65 2 6,95 Карпукас Локомотив 20 78 5 6,91 Прохин Ростов 21 90 1 1 жк 6,8 Мелёхин Ростов 19 1 1 жк 6,76 Тюкавин Динамо 20 68 2 6,75 Лангович Ростов 19 88 4 6,74 Коваленко Крылья Советов 19 71 2 6,57 Щетинин Ростов 21 61 2 жк 6,55 Сунгатулин Урал 21 76 3 6,53 Соколов Пари НН 20 25 1 6,5 Майсторович Динамо 18 45 2 жк 6,49 Мелёшин Спартак 19 29 2 6,45 Литвинов Спартак 21 90 1 1 6,44 Ренан Зенит 19 90 1 6,36 Пиняев Локомотив 18 78 4 1 6,35 Михайлов Пари НН 19 90 2 6,35 Сазонов Динамо 21 90 1 1 жк 6,3 Митай Локомотив 19 12 1 6,3 Носков ЦСКА 20 18 1 6,27 Шипунов Сочи 19 6 6,22 Ивахнов Факел 19 11 6,14 Шитов Крылья Советов 19 11 1 6,13 Погостнов Локомотив 19 90 6,11 Корнюшин Пари НН 19 45 1 6,11 Яковлев Пари НН 21 45 2 6,04 Гладышев Динамо 19 1 6 Оганесян Оренбург 21 1 6 Волков Краснодар 20 22 2 6 Ермаков ЦСКА 20 19 5,99 Мухин ЦСКА 21 6 жк 5,92

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.