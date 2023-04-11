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Лучшие молодые игроки 22-го тура РПЛ: Кривцов, Захарян, Комаров, Тороп, Гагнидзе, «Ростов», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар»

У Карпина новый джокер, а у «Краснодара» — неожиданный бомбардир. Успехи молодёжи в РПЛ
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 22-го тура РПЛ
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В основе «Локо» теперь не Дзюба самый высокий.

Если бы российская молодёжка сейчас функционировала в штатном режиме, Михаилу Галактионову было бы непросто сделать выбор, не упустив никого из достойных кандидатов. Практически каждую неделю в чемпионате выстреливает кто-то из недавних дублёров, а некоторые всё смелее берут на себя лидерские полномочия. В 22-м туре предоставленными в клубах шансами воспользовались сразу несколько парней, по возрасту годящихся даже в юношескую сборную U19. По традиции отмечаем особо отличившихся.

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Владислав Тороп, ЦСКА, 19 лет

Молодой вратарь спустя 11 месяцев после дебюта дождался второго шанса в РПЛ — и сразу обзавёлся первым «сухарём» в чемпионате. Соперник для этого Торопу достался идеальный. За 90 минут разобранные «Химки» всего раз пробили в створ ворот и наиграли на 0,26 ожидаемого гола (xG). Самый опасный удар аутсайдера пришёлся в перекладину, а вратарь ЦСКА запомнился не столько сейвами (их не было), сколько рисковой, но всё-таки удачной обводкой соперника. У Чалова, Заболотного и Мойзеса — столько же.

Владислав Тороп

Владислав Тороп

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лука Гагнидзе, «Динамо», 20 лет

Третий гол «Динамо» в дерби вышел настолько курьёзным, что на автора де-факто результативной передачи никто не обратил внимание. А мы отметим качественную диагональ Гагнидзе. Для молодого грузинского хавбека это уже третий ассист в РПЛ. Голов за московское «Динамо» Лука ещё не забивал — только за тбилисское (1).

Иван Комаров, «Ростов», 19 лет

Ростовчане побывали в шкуре «Спартака», пропустив два мяча за полтайма на оренбургской синтетике. Но, в отличие от красно-белых, жёлто-синие сумели переломить игру. А помогли им в этом своевременные замены. На этот раз джокером Карпина стал 19-летний правый полузащитник Комаров. За выделенную тренером 20-минутку Иван успел соорудить два голевых паса! Статистика у парня в РПЛ поразительная: 48 минут — три результативные передачи (первую отдал месяц назад в игре с «Локо»)! Ждём голов.

Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет

До субботнего дерби у Захаряна было 0+0 по системе «гол+пас» в 2023 году. Ни одного результативного действия в чемпионате и Кубке. Зато в Тушине он по факту выдал сразу два, пускай второе и не нашло отражения в персональной статистике. На 35-й минуте Арсен самостоятельно сравнял счёт, добив мяч в сетку после не слишком удачного выноса Денисова с «ленточки», а в компенсированное к первому тайму время «удружил» Соболеву. Автогол нападающего случился после навеса Захаряна. Всего за 90 минут динамовец выполнил семь подач в чужую штрафную и разделил по этому показателю лидерство со спартаковцем Зиньковским.

Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет

Ни у одного другого тренера на взрослом уровне Кривцов не забивал столько, сколько забивает у Ивича. У Кержакова в «Томи» и Сторожука в «Краснодаре» Никита провёл по четыре мяча. А за неполную половину весны 2023-го настрелял уже шесть штук в семи играх!

Никита Кривцов (слева)

Никита Кривцов (слева)

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

В воскресенье краснодарский блондин оформил первый дубль в Премьер-Лиге. Очевидно, резко подскочившей результативностью Кривцов обязан изменению собственной роли и функционала в команде. Заметно, что Ивич просит от полузащитника добегать даже не до штрафной, а до вратарской площади. Оказалось, что решать моменты Кривцов умеет не хуже штатных бомбардиров. Нижегородцам он забил типичные для классического центрфорварда голы — на опережение, с метра-двух. И это явно не было разовым экспромтом.

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Что ещё интересного случилось в туре

  • Второй тур подряд в старте «Локомотива» 19-летний стоппер Погостнов. Егор — самый рослый в команде: на 1 см выше Дзюбы и на 3 см — Гильерме.
  • Спартаковец Даниил Денисов, выйдя на замену, совершил больше всех отборов в туре среди молодёжи — 6 (у Артёма Карпукаса — 5).
  • Четвёртый тур в запасе «Зенита» оказывается 18-летний атакующий полузащитник Козлов. В Кубке Данила на минуту-другую уже выходил, в РПЛ — ещё нет.
  • Ни одного игрока моложе 22 лет не задействовали на выходных тренеры «Ахмата», «Химок» и «Торпедо».

Молодые (до 21 года) игроки в 22-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.Карт.WS
КривцовКраснодар2090221жк8,71
ГагнидзеДинамо20901137,4
ДенисовСпартак2068167,38
ЗахарянДинамо19901127,35
КомаровРостов1923217,12
ОлусегунКраснодар208312жк7,09
ТоропЦСКА19907
КравцовСочи206526,95
КарпукасЛокомотив207856,91
ПрохинРостов219011жк6,8
МелёхинРостов1911жк6,76
ТюкавинДинамо206826,75
ЛанговичРостов198846,74
КоваленкоКрылья Советов197126,57
ЩетининРостов21612жк6,55
СунгатулинУрал217636,53
СоколовПари НН202516,5
МайсторовичДинамо18452жк6,49
МелёшинСпартак192926,45
ЛитвиновСпартак2190116,44
РенанЗенит199016,36
ПиняевЛокомотив1878416,35
МихайловПари НН199026,35
СазоновДинамо219011жк6,3
МитайЛокомотив191216,3
НосковЦСКА201816,27
ШипуновСочи1966,22
ИвахновФакел19116,14
ШитовКрылья Советов191116,13
ПогостновЛокомотив19906,11
КорнюшинПари НН194516,11
ЯковлевПари НН214526,04
ГладышевДинамо1916
ОганесянОренбург2116
ВолковКраснодар202226
ЕрмаковЦСКА20195,99
МухинЦСКА216жк5,92

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Understat.

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