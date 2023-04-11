У Карпина новый джокер, а у «Краснодара» — неожиданный бомбардир. Успехи молодёжи в РПЛ

Если бы российская молодёжка сейчас функционировала в штатном режиме, Михаилу Галактионову было бы непросто сделать выбор, не упустив никого из достойных кандидатов. Практически каждую неделю в чемпионате выстреливает кто-то из недавних дублёров, а некоторые всё смелее берут на себя лидерские полномочия. В 22-м туре предоставленными в клубах шансами воспользовались сразу несколько парней, по возрасту годящихся даже в юношескую сборную U19. По традиции отмечаем особо отличившихся.
Владислав Тороп, ЦСКА, 19 лет
Молодой вратарь спустя 11 месяцев после дебюта дождался второго шанса в РПЛ — и сразу обзавёлся первым «сухарём» в чемпионате. Соперник для этого Торопу достался идеальный. За 90 минут разобранные «Химки» всего раз пробили в створ ворот и наиграли на 0,26 ожидаемого гола (xG). Самый опасный удар аутсайдера пришёлся в перекладину, а вратарь ЦСКА запомнился не столько сейвами (их не было), сколько рисковой, но всё-таки удачной обводкой соперника. У Чалова, Заболотного и Мойзеса — столько же.
Владислав Тороп
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Лука Гагнидзе, «Динамо», 20 лет
Третий гол «Динамо» в дерби вышел настолько курьёзным, что на автора де-факто результативной передачи никто не обратил внимание. А мы отметим качественную диагональ Гагнидзе. Для молодого грузинского хавбека это уже третий ассист в РПЛ. Голов за московское «Динамо» Лука ещё не забивал — только за тбилисское (1).
Иван Комаров, «Ростов», 19 лет
Ростовчане побывали в шкуре «Спартака», пропустив два мяча за полтайма на оренбургской синтетике. Но, в отличие от красно-белых, жёлто-синие сумели переломить игру. А помогли им в этом своевременные замены. На этот раз джокером Карпина стал 19-летний правый полузащитник Комаров. За выделенную тренером 20-минутку Иван успел соорудить два голевых паса! Статистика у парня в РПЛ поразительная: 48 минут — три результативные передачи (первую отдал месяц назад в игре с «Локо»)! Ждём голов.
Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет
До субботнего дерби у Захаряна было 0+0 по системе «гол+пас» в 2023 году. Ни одного результативного действия в чемпионате и Кубке. Зато в Тушине он по факту выдал сразу два, пускай второе и не нашло отражения в персональной статистике. На 35-й минуте Арсен самостоятельно сравнял счёт, добив мяч в сетку после не слишком удачного выноса Денисова с «ленточки», а в компенсированное к первому тайму время «удружил» Соболеву. Автогол нападающего случился после навеса Захаряна. Всего за 90 минут динамовец выполнил семь подач в чужую штрафную и разделил по этому показателю лидерство со спартаковцем Зиньковским.
Никита Кривцов, «Краснодар», 20 лет
Ни у одного другого тренера на взрослом уровне Кривцов не забивал столько, сколько забивает у Ивича. У Кержакова в «Томи» и Сторожука в «Краснодаре» Никита провёл по четыре мяча. А за неполную половину весны 2023-го настрелял уже шесть штук в семи играх!
Никита Кривцов (слева)
Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
В воскресенье краснодарский блондин оформил первый дубль в Премьер-Лиге. Очевидно, резко подскочившей результативностью Кривцов обязан изменению собственной роли и функционала в команде. Заметно, что Ивич просит от полузащитника добегать даже не до штрафной, а до вратарской площади. Оказалось, что решать моменты Кривцов умеет не хуже штатных бомбардиров. Нижегородцам он забил типичные для классического центрфорварда голы — на опережение, с метра-двух. И это явно не было разовым экспромтом.
Что ещё интересного случилось в туре
- Второй тур подряд в старте «Локомотива» 19-летний стоппер Погостнов. Егор — самый рослый в команде: на 1 см выше Дзюбы и на 3 см — Гильерме.
- Спартаковец Даниил Денисов, выйдя на замену, совершил больше всех отборов в туре среди молодёжи — 6 (у Артёма Карпукаса — 5).
- Четвёртый тур в запасе «Зенита» оказывается 18-летний атакующий полузащитник Козлов. В Кубке Данила на минуту-другую уже выходил, в РПЛ — ещё нет.
- Ни одного игрока моложе 22 лет не задействовали на выходных тренеры «Ахмата», «Химок» и «Торпедо».
Молодые (до 21 года) игроки в 22-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Карт.
|WS
|Кривцов
|Краснодар
|20
|90
|2
|2
|1
|жк
|8,71
|Гагнидзе
|Динамо
|20
|90
|1
|1
|3
|7,4
|Денисов
|Спартак
|20
|68
|1
|6
|7,38
|Захарян
|Динамо
|19
|90
|1
|1
|2
|7,35
|Комаров
|Ростов
|19
|23
|2
|1
|7,12
|Олусегун
|Краснодар
|20
|83
|1
|2
|жк
|7,09
|Тороп
|ЦСКА
|19
|90
|7
|Кравцов
|Сочи
|20
|65
|2
|6,95
|Карпукас
|Локомотив
|20
|78
|5
|6,91
|Прохин
|Ростов
|21
|90
|1
|1
|жк
|6,8
|Мелёхин
|Ростов
|19
|1
|1
|жк
|6,76
|Тюкавин
|Динамо
|20
|68
|2
|6,75
|Лангович
|Ростов
|19
|88
|4
|6,74
|Коваленко
|Крылья Советов
|19
|71
|2
|6,57
|Щетинин
|Ростов
|21
|61
|2
|жк
|6,55
|Сунгатулин
|Урал
|21
|76
|3
|6,53
|Соколов
|Пари НН
|20
|25
|1
|6,5
|Майсторович
|Динамо
|18
|45
|2
|жк
|6,49
|Мелёшин
|Спартак
|19
|29
|2
|6,45
|Литвинов
|Спартак
|21
|90
|1
|1
|6,44
|Ренан
|Зенит
|19
|90
|1
|6,36
|Пиняев
|Локомотив
|18
|78
|4
|1
|6,35
|Михайлов
|Пари НН
|19
|90
|2
|6,35
|Сазонов
|Динамо
|21
|90
|1
|1
|жк
|6,3
|Митай
|Локомотив
|19
|12
|1
|6,3
|Носков
|ЦСКА
|20
|18
|1
|6,27
|Шипунов
|Сочи
|19
|6
|6,22
|Ивахнов
|Факел
|19
|11
|6,14
|Шитов
|Крылья Советов
|19
|11
|1
|6,13
|Погостнов
|Локомотив
|19
|90
|6,11
|Корнюшин
|Пари НН
|19
|45
|1
|6,11
|Яковлев
|Пари НН
|21
|45
|2
|6,04
|Гладышев
|Динамо
|19
|1
|6
|Оганесян
|Оренбург
|21
|1
|6
|Волков
|Краснодар
|20
|22
|2
|6
|Ермаков
|ЦСКА
|20
|19
|5,99
|Мухин
|ЦСКА
|21
|6
|жк
|5,92
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и Understat.
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14:30
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14:20
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