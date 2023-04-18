Асенсио отправляли в «Барсу», а он снова зажигает в «Реале». Марко получит новый контракт?

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио стал примером, как клуб может усилиться по ходу чемпионата без трансферов. На протяжении сезона активно ходили слухи, что «Реал» не станет продлевать контракт с футболистом. СМИ связывали будущее Асенсио с «Барсой» – злейшим врагом мадридцев. Марко не входил в группу основных игроков «Реала», эпизодически получая минуты со скамейки. Однако в последние пару месяцев Асенсио снова зажигает – и теперь наверняка останется в Мадриде.

В первой части сезона-2022/2023 полузащитник лишь трижды провёл на поле все 90 минут: в матче Примеры с «Райо Вальекано» (3:2) в ноябре, а также в играх Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (2:3, октябрь) и «Селтиком» (5:1, ноябрь). Преимущественно Карло Анчелотти выпускал испанца со скамейки на 10-15 минут, за которые Марко мало что успевал показать. На фоне недовольства игровым временем в прессе активно распространялась информация об уходе Асенсио летом 2023 года в «Барсу». Его контракт с «Реалом» истекает в июне, поэтому хавбек с зимы совершенно спокойно мог вести переговоры с другими командами. «Барселона» контактировала с Жорже Мендешем, агентом Асенсио, на предмет потенциального перехода. Однако до конкретного предложения дело не дошло.

Марко Асенсио Фото: Flor Tan Jun/Getty Images

В марте авторитетный журналист The Athletic Марио Кортегана сообщил, что Асенсио получил предложение от «Реала» по новому контракту, но оно его не устроило. Инсайдер отметил, что футболист хочет ведущую роль в команде и значительное повышение зарплаты. Marca также заявляла, что Асенсио ближе к уходу из «Реала», чем к продлению соглашения. Мадридский клуб при этом оставался приоритетом для Марко, и он хотел доказать свою важность, чтобы получить желаемое.

Тонкий психолог Анчелотти, понимая настроение футболиста, стал чаще доверять ему. И Асенсио отлично воспользовался шансами. С начала февраля на счету Марко уже шесть голов и результативный пас в чемпионате Испании (плюс он сыграл важную роль в автоголе «Вильярреала»), а также забитый мяч в ворота «Челси» в первом четвертьфинале ЛЧ. Асенсио укрепился в статусе рекордсмена турнира по голам, забитым после выхода на замену. Полузащитник появился на поле на 71-й минуте и отметился уже на 74-й. Этот гол стал девятым для Марко после выхода на замену в турнире, он обгоняет по этому показателю Уле-Гуннара Сульшера, Томаса Мюллера и Карима Бензема (у всех – по 7).

До февраля-2023 Асенсио забил всего три гола и отдал пять результативных передачи, а в феврале-апреле совершил 8 (7+1) голевых действий. Марко стал чаще появляться в атакующей тройке, также получив больше игрового времени. А интеллект и техника находятся при нём ещё со времён выступления за «Мальорку» Валерия Карпина.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «Надеюсь, Асенсио останется в мадридском «Реале». Очень важно иметь в команде такого игрока, как Марко, он может помочь забитыми голами и результативными передачами в любой момент. Я доверяю ему, а он всегда забивает!»

В середине апреля The Athletic сообщил, что Асенсио продлит контракт с «Реалом». «Мы придём к соглашению», – отметил один из источников, участвующих в переговорах. На ситуацию повлиял Анчелотти, несколько раз отмечавший руководству, что хочет сохранить футболиста в составе. Новый контракт Марко с «Реалом» будет рассчитан либо до 2027 года, либо до 2028-го. «Асенсио показывает тот же уровень, что и в прошлом сезоне. Возможно, он играл меньше, но всегда показывал результат. Он важный игрок», – отмечал тренер после матча Ла Лиги с «Кадисом» (2:0), в котором футболист снова забил.

Карло Анчелотти и Марко Асенсио Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Асенсио близок к повторению своего лучшего сезона в «Реале» по статистике, совершив 16 (10+6) результативных действий. В сезоне-2017/2018 у него их было 17 (11+6). Так что текущий игровой год с вероятностью почти в 100% станет лучшим для игрока в футболке мадридского клуба. Новый контракт – заслуженная награда для Асенсио, воспользовавшегося своим шансом. А сейчас Марко идёт за четвёртым трофеем Лиги чемпионов в своей карьере.