Чёрный апрель «Бенфики»: вылетели из ЛЧ и возродили интригу в Португалии

Последние две недели — одна сплошная катастрофа для «Бенфики». Лиссабонский клуб, который шёл к полуфиналу Лиги чемпионов и чемпионству Португалии, всё растерял за четыре матча. «Бенфика» проиграла «Интеру» по сумме двух встреч в четвертьфинале ЛЧ и растратила 10-очковый отрыв в Примейре. Как так вышло?

«Бенфика» останется без трофеев?

7 апреля прервалась восьмиматчевая победная серия «Бенфики». Столичный клуб демонстрировал феноменальные показатели до матча с «Порту» в чемпионате. «Бенфика» одержала 14 побед в 16 играх во всех турнирах в 2023 году, но проиграла самому главному конкуренту за чемпионство.

За восемь туров до конца чемпионата отставание «Порту» от «Бенфики» составляло 10 очков, но после очного матча сократилось до семи. В начале игры «орлы» вышли вперёд благодаря автоголу Диогу Кошты, но мячи Матеуса Урибе и Мехди Тареми принесли «Порту» победу.

«Бенфика» — «Порту» Фото: LightRocket via Getty Images

«Порту» уже отмучился в Лиге чемпионов. Действующие чемпионы Португалии проиграли «Интеру» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1, 0:0), поэтому сосредоточили усилия на чемпионате Португалии. А вот «Бенфике» только предстояло побороться с миланским клубом за выход в полуфинал турнира. «Орлы» дальше не прошли: после поражения дома со счётом 0:2 сделали на выезде ничью 3:3. Однако главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт остался доволен выступлением своей команды в турнире.

Роджер Шмидт главный тренер «Бенфики» «Мы превосходно выступили в этом турнире, проиграв в 14 матчах всего лишь один раз. К сожалению, это была очень важная игра. Мы не смогли сыграть с такой же концентрацией и интенсивностью у себя дома. Но мне понравилось то, что я увидел сегодня: команда верила в себя и не сдавалась, даже уступая 1:3».

При этом между матчами с «Интером» «Бенфика» проиграла середняку чемпионата Португалии «Шавишу» (0:1). Единственный гол в игре был забит на 94-й минуте. Это болезненное поражение сократило отставание «Порту» от «Бенфики» до четырёх очков. И теперь, после вылета лиссабонцев из Лиги чемпионов, положение «орлов» максимально осложнилось. Впереди у «Бенфики» шесть туров, включая матчи с «Брагой» и «Спортингом».

Учитывая психологическое состояние команды после вылета из ЛЧ, есть большой риск растерять четырёхочковое преимущество. Кроме того, «Порту» сейчас очень хорош – после Лиги чемпионов клуб сыграл вничью с «Брагой» и одержал три победы.