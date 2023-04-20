«Интер» с «Бенфикой» выдали шоу с шестью голами! В полуфинале будет дерби с «Миланом»

«Интер» и «Бенфика» выдали удивительную ничью на «Джузеппе Меацца» – 3:3! Итальянская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где её ждет дерби с «Миланом».

«Бенфике» требовалось забивать как минимум два мяча после домашнего поражения со счётом 0:2, поэтому было понятно, как будет играть команда Роджера Шмидта. «Интер» же встречал соперника не настолько высоко, как в Лиссабоне, где огорошил «орлов» высоким прессингом. «Нерадзурри» перекрывали все зоны в обороне средним блоком. Ждали возможностей для контрвыпадов, и уже на исходе четверти часа забили гол. Джеко и Мартинес выиграли подборы, а Барелла решил эпизод в штрафной. К середине первого тайма это был единственный удар по воротам на двоих.

«Бенфика», казалось, не понимает, как находить свои моменты. Фирменный прессинг от Шмидта не работал, наверное, и по причине не лучшего физического состояния команды, и из-за уровня оппонента: Мхитарян и остальные полузащитники «Интера» прекрасно двигают мяч и управляют игрой. Против схемы 3-5-2 «орлы» должны были быстрее разворачивать мяч на фланги, поскольку относительную свободу получали крайние защитники. Тем более закрывающий левый край Гримальдо – лучший ассистент «Бенфики» в нынешнем сезоне. Но командной скорости гостям недоставало. Хотя Гримальдо с Жилберто совершили по 56 касаний мяча до перерыва (больше всех в составах обеих команд), это не дало лиссабонцам никакого преимущества над хозяевами. Жилберто, к примеру, допустил 11 потерь владения.

«Интер» забил ещё раз, однако гол Мартинеса отменили. Похоже, из-за толчка защитника, который другой судья мог бы и не посчитать за фол. А «Бенфика» взяла да и забила неожиданно на 37-й минуте! Тут тоже были сомнения относительно чистоты гола (из-за возможного офсайда), но современные технологии подтвердили – всё по правилам. Резкое открывание Рафы Силвы во фланг и мощь Эурснеса, выигравшего воздух у Думфриса, подарили «Бенфике» забитый мяч и новую надежду.

Автор гола «Бенфики» Эурснес после перестановок в перерыве перешёл с позиции хавбека на правый фланг обороны. Тем не менее не забыл о чужой штрафной. В начале второго тайма случился спорный эпизод у ворот «Милана» – столкновение в единоборстве Эурснеса и Мартинеса. Контакт в ногах у Лаутаро с норвежцем точно был. В РПЛ за это вполне могли бы назначить пенальти, но в Лиге чемпионов такого лёгкого касания оказалось недостаточно для 11-метрового. Судья Карлос Дель Серро Гранде не стал закручивать интригу до предела на ровном месте. Возможно, он прав, хотя болельщики «орлов» едва ли согласятся.

«Бенфика» владела мячом 70% времени, а «Интер» во втором тайме опять забил первым же ударом в створ! Блестящая комбинация удалась команде Индзаги. Эурснес не успел в обороне за более быстрым Димарко, а Мартинес прочитал эпизод, влетел в штрафную под прострел и пробил в касание. На Шмидта было в этот момент тяжело смотреть. На Жоау Мариу – тоже. Для бывшего полузащитника «Интера» и «Локомотива» возвращение на «Джузеппе Меацца» получалось неудачным. Хотя ещё после получаса игры заработанный им штрафной мог принести гол «Бенфике», если бы не сейв Онана.

Этот гол «нерадзурри» окончательно снял вопросы об исходе дуэли «Интера» с «Бенфикой». Но стал далеко не последним в матче. Ещё через 13 минут только-только вышедший на поле форвард Корреа (аргентинец и Лукаку заменили Мартинеса и Джеко) мастерски разобрался с Эурснесом и Отаменди, после чего отправил мяч в сетку при помощи штанги. Поразительная точность была у хозяев: три удара в створ – три гола!

В концовке хозяева совсем расслабились, а «Бенфика» забила дважды! Сначала многообещающий 19-летний центрбек Антониу Силва выиграл воздух после подачи со штрафного Гримальдо.

После этого, в компенсированное время, Муса сравнял счёт фактически с финальным свистком. У лиссабонских «орлов» оказалось даже больше попаданий в створ – пять. Хоть какой-то приятный факт.