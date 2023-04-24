Джикия отправил игрока «Краснодара» в нокаут. А потом спасал ему жизнь. Видео

Защитник «Спартака» Георгий Джикия стал главным героем жуткого эпизода в матче «Спартак» – «Краснодар». По ходу второго тайма капитан москвичей помог одному из соперников избежать драматических для жизни последствий.

На 47-й минуте встречи Георгий Джикия и Кади Боржес боролись за верховой мяч. В воздухе футболисты столкнулись – спартаковец заехал оппоненту плечом в висок. Нарушения не было, а вот жёсткий стык – да. После него футболист гостей рухнул на газон, потеряв сознание.

Джикия сразу же увидел, что с соперником не всё в порядке, и оказал ему важнейшую первую помощь – предотвратил западение языка. Это безумно важно, чтобы потерявший сознание имел доступ к кислороду и как минимум не пережил клиническую смерть.

Георгий Джикия оказал первую помощь Кади Боржесу Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поступок Джикии оценили болельщики – стадион поаплодировал Георгию за единственное верное решение в непростой ситуации. Боржес ещё несколько минут сидел на газоне в окружении медиков и приходил в себя. Игру хавбек, естественно, не продолжил – его заменил Алексей Ионов.