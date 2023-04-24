Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Георгий Джикия оказал первую помощь Кади Боржесу в матче «Спартак» — «Краснодар»: что случилось, видео эпизода

Джикия отправил игрока «Краснодара» в нокаут. А потом спасал ему жизнь. Видео
Константин Кринский
Георгий Джикия оказал первую помощь сопернику
Аудио-версия:
Комментарии
Капитан «Спартака» предотвратил западение языка у потерявшего сознание Кади Боржеса.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия стал главным героем жуткого эпизода в матче «Спартак» – «Краснодар». По ходу второго тайма капитан москвичей помог одному из соперников избежать драматических для жизни последствий.

На 47-й минуте встречи Георгий Джикия и Кади Боржес боролись за верховой мяч. В воздухе футболисты столкнулись – спартаковец заехал оппоненту плечом в висок. Нарушения не было, а вот жёсткий стык – да. После него футболист гостей рухнул на газон, потеряв сознание.

Джикия сразу же увидел, что с соперником не всё в порядке, и оказал ему важнейшую первую помощь – предотвратил западение языка. Это безумно важно, чтобы потерявший сознание имел доступ к кислороду и как минимум не пережил клиническую смерть.

Георгий Джикия оказал первую помощь Кади Боржесу

Георгий Джикия оказал первую помощь Кади Боржесу

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поступок Джикии оценили болельщики – стадион поаплодировал Георгию за единственное верное решение в непростой ситуации. Боржес ещё несколько минут сидел на газоне в окружении медиков и приходил в себя. Игру хавбек, естественно, не продолжил – его заменил Алексей Ионов.

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
4 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 11'   0:2 Батчи – 58'   1:2 Соболев – 63'   2:2 Соболев – 68'   2:3 Сперцян – 72'   3:3 Зиньковский – 81'   4:3 Промес – 84'
Материалы по теме
Безумный матч в РПЛ! «Спартак» и «Краснодар» забили семь мячей на двоих. LIVE
Безумный матч в РПЛ! «Спартак» и «Краснодар» забили семь мячей на двоих. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023