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«Спартак» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча, 24-й тур РПЛ, где смотреть, видео голов, 24 апреля 2023 года

Суперматч в РПЛ! «Спартаку» надо гнаться за Карпиным, но соперник в отличной форме. LIVE
Полина Куимова Михаил Рождественский
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«Спартак» — «Краснодар». Онлайн
Аудио-версия:
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«Краснодар» проводит весну гораздо лучше, чем красно-белые.

Друзья, всем привет! Выходные позади, но 24-й тур закрывается в понедельник. Сегодня, 24 апреля, нас ждёт суперматч — «Спартак» сыграет с «Краснодаром».

Если в первом круге «Спартак» смотрелся гораздо ярче «Краснодара» и даже разгромил сегодняшнего соперника на его поле (4:1), то весной ситуация резко изменилась. Команда Гильермо Абаскаля в шести матчах чемпионата выиграла лишь дважды, а вот Владимир Ивич нашёл правильный подход к своим футболистам и помог им одержать четыре победы. Вдобавок клубы по-разному выступают в Кубке России: недавно «Спартак» вылетел от сенсационного аутсайдера «Акрона», в то время как «Краснодар» прошёл «Крылья Советов».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию главного матча дня. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

МИР Российская Премьер-лига. 24-й тур
24 апреля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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