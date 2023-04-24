Суперматч в РПЛ! «Спартаку» надо гнаться за Карпиным, но соперник в отличной форме. LIVE

Друзья, всем привет! Выходные позади, но 24-й тур закрывается в понедельник. Сегодня, 24 апреля, нас ждёт суперматч — «Спартак» сыграет с «Краснодаром».
Если в первом круге «Спартак» смотрелся гораздо ярче «Краснодара» и даже разгромил сегодняшнего соперника на его поле (4:1), то весной ситуация резко изменилась. Команда Гильермо Абаскаля в шести матчах чемпионата выиграла лишь дважды, а вот Владимир Ивич нашёл правильный подход к своим футболистам и помог им одержать четыре победы. Вдобавок клубы по-разному выступают в Кубке России: недавно «Спартак» вылетел от сенсационного аутсайдера «Акрона», в то время как «Краснодар» прошёл «Крылья Советов».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию главного матча дня. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!
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