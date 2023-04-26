«Спартак» заслужил второе место в РПЛ. Этот сезон нельзя закончить иначе

Текст для тех, кто думает, что серебро в чемпионате России сейчас ничего не значит.

С чемпионом в РПЛ всё понятно если не с начала весны, то как минимум после недавних матчей. В связи с этим кажется, что у команд, которые вроде как участвовали в гонке, не осталось мотивации на остаток сезона. Но это далеко не так. У «Ростова» стимул очевидный, ведь никто не ждал, что ослабленный состав Валерия Карпина так высоко заберётся, а потом ещё и закрепится наверху. А что с мотивацией у «Спартака»? По идее — всё должно быть отлично.

«Чемпионы среди смертных»

Этот пункт объединяет все клубы, которые составляют «Зениту» компанию в топ-4 РПЛ. Чемпионская интрига (со всеми оговорками) в этом сезоне действительно какое-то время жила. Но сейчас мы приходим к классическому исходу: «Зенит» — чемпион, а остальные делают что хотят. Еврокубков нет и не предвидится, смысл бороться за второе место?

У этой мысли есть обратная сторона. Серебряный призёр РПЛ в нынешних реалиях — это своего рода «чемпион среди простых смертных». Лучшая команда из тех, что не называется «Зенит». Да, это не трофей, но, по сути, в России сейчас выиграть можно только Кубок, и желающих сделать это каждый раз полно.

Второе место в большом спорте зачастую считают лузерским, если речь не идёт о внезапно выстрелившем аутсайдере. Но в нашем футболе сейчас ситуация иная. Есть «Зенит», и есть все остальные.

Дополнительный стимул для «Спартака» — его конкуренты. «Ростов» после всех потерь ударно провёл осень. Многие ждали весеннего спада, а он так и не наступил. Это аномалия, но «Спартак» не может не напрягать, что команда, у которой состав стоит почти в два раза меньше (€ 48 млн против € 89,55 млн по Transfermarkt), обходит его в таблице. А второй соперник — это ЦСКА. История, возможно, больше для болельщиков, однако футболисты и сами прекрасно знают, что такое московское дерби. Финишировать выше ЦСКА при плюс-минус равных показателях — дело принципа.

Владимир Федотов и Валерий Карпин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Этот «Спартак» заслужил отметиться

Теперь конкретнее о «Спартаке». Весна необратимо смазала впечатление от нынешнего сезона, но вспомните, как команда Гильермо Абаскаля играла осенью. Вряд ли кто-нибудь станет спорить, что это был самый мощный «Спартак» за последние несколько лет — пожалуй, даже лучше, чем у Доменико Тедеско. Это было бы очевиднее, если бы не мощь «Зенита», который в сезоне-2020/2021 подошёл к зиме с тем же количеством очков, что и у «Спартака» (35), а в нынешнем довёл этот показатель до неприличия (42).

«Спартак» после 17 туров в сезоне-2020/2021: 35 очков, 10 побед, разность мячей — 32:17.

«Спартак» после 17 туров в сезоне-2022/2023: 36 очков, 11 побед, разность мячей — 40:18.

Да, сейчас дела обстоят не так здорово. Из семи матчей в весенней стадии РПЛ «Спартак» выиграл всего лишь три. Но вспомните те неудачные встречи. По-настоящему провальным был только выездной матч с «Оренбургом». Там команда Абаскаля пропустила два, хотя могла значительно больше. Однако после этого было две ничьих: с «Ахматом» (0:0 при куче моментов и «автобусной» игре соперника) и с «Динамо» (3:3 при xG 2,57 против 0,93 и двух грубых результативных ошибках Александра Селихова). Как думаете, обсуждался бы так активно кризис «Спартака», если бы в тех встречах команда взяла по три очка? Конечно, нет, ведь на поверхности были бы четырёхматчевая победная серия в РПЛ и уверенное второе место.

Если выразиться короче, к Абаскалю могут быть вопросы. Он действительно, в силу обстоятельств, решил перестроить то, что работало. Но даже в своём обновлённом виде «Спартак» должен был набирать больше очков после возобновления сезона.

Второе место «Спартака» при Тедеско запомнилось. Да, тогда были еврокубки, но дело не только в них. И «Спартак» Абаскаля заслуживает отметиться в истории аналогичным образом не меньше.